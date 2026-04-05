English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • டமால் டுமீல் மழை.. சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்.. வெதர்மேன் அப்டேட்!

டமால் டுமீல் மழை.. சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்.. வெதர்மேன் அப்டேட்!

Tamil Nadu Weatherman Update: தமிழகத்தில் இன்று (ஏப்ரல் 5) மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார். சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 5, 2026, 02:49 PM IST
  • தமிழகத்தில் இன்று கனமழை பெய்யக் கூடும்
  • சென்னை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்
  • வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் வெளியிட்ட அறிவிப்பு

Trending Photos

ரூ. 40,000க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் 8 செல்ஃபி கேமரா போன்கள்
camera icon7
Best Top Camera Phones
ரூ. 40,000க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் 8 செல்ஃபி கேமரா போன்கள்
ஏப்ரல் 11 புதன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! முழு விவரம்!
camera icon6
Mercury transit
ஏப்ரல் 11 புதன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! முழு விவரம்!
ஏப்ரல் 12 மீனத்தில் சனி உதயம்.. நன்மை பெறப்போகும் ராசிகள் எவை
camera icon8
Saturn Rise
ஏப்ரல் 12 மீனத்தில் சனி உதயம்.. நன்மை பெறப்போகும் ராசிகள் எவை
ஐபிஎல் 2026: அசத்தும் டெல்லி வீரர்.. ஆரஞ்சு கேப்பை வைத்திருக்கு முன்னாள் CSK வீரர்!
camera icon6
IPL 2026
ஐபிஎல் 2026: அசத்தும் டெல்லி வீரர்.. ஆரஞ்சு கேப்பை வைத்திருக்கு முன்னாள் CSK வீரர்!
டமால் டுமீல் மழை.. சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்.. வெதர்மேன் அப்டேட்!

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் கோடை வெயில் தொடங்கியுள்ளது. காலை முதல்  மாலை வரை வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருந்து வருகிறது. இன்னும் மே மாதமே வராத நிலையில், மார்ச் முதல் கடும் வெயில் இருந்து வருகிறது. இதற்கிடையில், கடந்த  இரு தினங்களாக தமிழகத்தில் ஒருசில மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்றும் மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை மையம் ஏற்கனவே கூறியிருக்கிறார். இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.  அதாவது, இன்று (ஏப்ரல் 5) தமிழகத்தில் ஒருசில மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

இன்று எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு?

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், இன்று தமிழ்நாட்டில் டமால் டுமேல் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. இன்று மேற்கு, வட தமிழ்நாடு மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் “டமால் டுமேல்” மழை வாய்ப்பு உள்ளது. கடும் வெப்பமான நாளுக்குப் பிறகு, அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் சில இடங்களில் திடீர் இடியுடன் கூடிய மழை கிடைக்கலாம்.

நேற்று மாநிலம் முழுவதும் பரவலாக நல்ல இடியுடன் கூடிய மழை பெய்தது: மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளுக்கு அருகில் பலமான மழை. வட உள்நாட்டு மாவட்டங்களில் நல்ல அளவு மழை வேலூர், ராணிப்பேட்டை டெல்டா உள்பகுதிகளில் surprise மழை  பெரம்பலூர், திருச்சியில் பெய்தது. இடியுடன் கூடிய மழைகள் மிகவும் உள்ளூர்மயமானவை நேற்று பெரம்பலூர் பகுதியில் எதிர்பாராத “செஞ்சுரி” மழை அதற்குச் சான்று. 

வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்

இன்று கீழ்க்கண்ட இடங்களில் தனித்தனியாக கனமழை வாய்ப்பு உள்ளது. தேனி, வால்பாறை, கொடைக்கானல், விருதுநகர், நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இந்த மழைகள் குறுகிய நேரம் மட்டுமே பெய்யும், ஆனால் சில இடங்களில் மிகவும் பலமாக இருக்கும். அருகிலுள்ள பகுதிகளில் மழை இல்லாமல் போகவும் வாய்ப்பு உள்ளது” என்று தெரிவித்துள்ளார். 

மேலும், இன்று மீண்டும் பல பகுதிகளில் கடும் வெப்பம் இருக்கும் சென்னை உள்பகுதிகள் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வெப்பம் அதிகரிக்கும். மழை பெய்தாலும் மதுரை மீண்டும் அதிக வெப்பத்தை பதிவு செய்யலாம். 

திருச்சி, கரூர் மாவட்டத்தில் அதிக வெப்பத்திற்கான போட்டியில் இருக்கும்.  நேற்று அதிகபட்ச வெப்பநிலை வேலூரில் 40.3 டிகிரி செல்சியஸ், மதுரை விமான நிலையத்தில் 40 டிகிரி செல்சியஸ், மதுரையில் 39.4 டிகிரி செல்சியஸ், திருச்சியில் 39.3 டிகிரி செல்சியஸ், கரூரில் 39.2 டிகிரி செல்சியஸ்,  கோவிலங்குளத்தில் 38.8 டிகிரி செல்சியஸ், ஈரோட்டில் 39.8 டிகிரி செல்சியஸ், திருத்தணியில் 37.8 டிகிரி செல்சியஸ், பாளையங்கோட்டையில் 37.5 டிகிரி செல்சியஸ், தஞ்சாவூரில் 37 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகி உள்ளதாக வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். 

வானிலை மையம் சொல்வது என்ன?

சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, சுமார் 0.9 கிமீ உயரத்தில் மரத்வாடா முதல் தென்தமிழகம் வரை உள் கர்நாடகா வழியாக ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, ஈரோடு மற்றும் தேனி மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி தென்தமிழகதில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வடதமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். விருதுநகர், மதுரை மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும், தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏப்ரல் 9,10ஆம் தேதி தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஏப்ரல் 4 முதல் 7ஆம் தேதி வரை வடதமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 2-3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை படிப்படியாக உயரக்கூடும். தென்தமிழகத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: "யார் ICUவுக்குப் போவார்கள்?" - எடப்பாடிக்கு பிரேமலதா விஜயகாந்த் கண்டனம்

மேலும் படிக்க: நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. மாணவர்களுக்கு சூப்பரான அறிவிப்பு.. முழு ஆண்டு தேர்விலும் மாற்றம்!

மேலும் படிக்க: திருமாவளவன் போட்டியிட மாட்டார்! அன்றே சொன்ன ஆதவ் அர்ஜுனா!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TN WeatherTN Weather News LatestTamil Nadu WeathermanTamil Nadu weatherman update

Trending News