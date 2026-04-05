டமால் டுமீல் மழை.. சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்.. வெதர்மேன் அப்டேட்!

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் கோடை வெயில் தொடங்கியுள்ளது. காலை முதல் மாலை வரை வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருந்து வருகிறது. இன்னும் மே மாதமே வராத நிலையில், மார்ச் முதல் கடும் வெயில் இருந்து வருகிறது. இதற்கிடையில், கடந்த இரு தினங்களாக தமிழகத்தில் ஒருசில மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்றும் மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை மையம் ஏற்கனவே கூறியிருக்கிறார். இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதாவது, இன்று (ஏப்ரல் 5) தமிழகத்தில் ஒருசில மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.
இன்று எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு?
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், இன்று தமிழ்நாட்டில் டமால் டுமேல் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. இன்று மேற்கு, வட தமிழ்நாடு மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் “டமால் டுமேல்” மழை வாய்ப்பு உள்ளது. கடும் வெப்பமான நாளுக்குப் பிறகு, அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் சில இடங்களில் திடீர் இடியுடன் கூடிய மழை கிடைக்கலாம்.
நேற்று மாநிலம் முழுவதும் பரவலாக நல்ல இடியுடன் கூடிய மழை பெய்தது: மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளுக்கு அருகில் பலமான மழை. வட உள்நாட்டு மாவட்டங்களில் நல்ல அளவு மழை வேலூர், ராணிப்பேட்டை டெல்டா உள்பகுதிகளில் surprise மழை பெரம்பலூர், திருச்சியில் பெய்தது. இடியுடன் கூடிய மழைகள் மிகவும் உள்ளூர்மயமானவை நேற்று பெரம்பலூர் பகுதியில் எதிர்பாராத “செஞ்சுரி” மழை அதற்குச் சான்று.
வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்
இன்று கீழ்க்கண்ட இடங்களில் தனித்தனியாக கனமழை வாய்ப்பு உள்ளது. தேனி, வால்பாறை, கொடைக்கானல், விருதுநகர், நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இந்த மழைகள் குறுகிய நேரம் மட்டுமே பெய்யும், ஆனால் சில இடங்களில் மிகவும் பலமாக இருக்கும். அருகிலுள்ள பகுதிகளில் மழை இல்லாமல் போகவும் வாய்ப்பு உள்ளது” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், இன்று மீண்டும் பல பகுதிகளில் கடும் வெப்பம் இருக்கும் சென்னை உள்பகுதிகள் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வெப்பம் அதிகரிக்கும். மழை பெய்தாலும் மதுரை மீண்டும் அதிக வெப்பத்தை பதிவு செய்யலாம்.
திருச்சி, கரூர் மாவட்டத்தில் அதிக வெப்பத்திற்கான போட்டியில் இருக்கும். நேற்று அதிகபட்ச வெப்பநிலை வேலூரில் 40.3 டிகிரி செல்சியஸ், மதுரை விமான நிலையத்தில் 40 டிகிரி செல்சியஸ், மதுரையில் 39.4 டிகிரி செல்சியஸ், திருச்சியில் 39.3 டிகிரி செல்சியஸ், கரூரில் 39.2 டிகிரி செல்சியஸ், கோவிலங்குளத்தில் 38.8 டிகிரி செல்சியஸ், ஈரோட்டில் 39.8 டிகிரி செல்சியஸ், திருத்தணியில் 37.8 டிகிரி செல்சியஸ், பாளையங்கோட்டையில் 37.5 டிகிரி செல்சியஸ், தஞ்சாவூரில் 37 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகி உள்ளதாக வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.
வானிலை மையம் சொல்வது என்ன?
சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, சுமார் 0.9 கிமீ உயரத்தில் மரத்வாடா முதல் தென்தமிழகம் வரை உள் கர்நாடகா வழியாக ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, ஈரோடு மற்றும் தேனி மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி தென்தமிழகதில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வடதமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். விருதுநகர், மதுரை மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏப்ரல் 9,10ஆம் தேதி தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஏப்ரல் 4 முதல் 7ஆம் தேதி வரை வடதமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 2-3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை படிப்படியாக உயரக்கூடும். தென்தமிழகத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
