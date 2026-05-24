/இடி, மின்னலுடன் கொட்டும் மழை.. சென்னைக்கு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட் - வெதர்மேன் அப்டேட்!

Tamil Nadu Weatherman Latest News: தலைநகர் சென்னையில் இன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். சென்னை மட்டுமின்றி செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவித்துள்ளார்.
Tamil Nadu Weatherman Latest News: தமிழகத்தில் கோடை வெயில் கொளுத்தி எடுத்து வருகிறது. தமிழகத்தில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் முதலே கோடை வெயில் கொளுத்தி எடுக்கிறது. தமிழகத்தில் 100 டிகிரிக்கு மேல் வெப்பநிலை இருந்து வருகிறது. இதற்கிடையில், சென்னை உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் நேற்று முதல் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காட்சி அளிக்கிறது. சென்னையில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து இருக்கிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறுகையில், "சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மீண்டும் வெயில் சுட்டெரிக்கிறது. ஆந்திராவை ஒட்டிய பகுதிகளில் தான் கடும் வெப்பம் நிலவுகிறது. இந்த வானிலை குறைந்தபட்சம் இன்னும் ஒரு வாரத்திற்காவது, அதாவது, ஜூன் 1,2ஆம் தேதி வரை தொடர வாய்ப்புள்ளது.
இன்று சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நகரின் மையப் பகுதிகளில் மழை பெய்யாவிட்டாலும், புறநகர் பகுதிகளில் கணிசமான அளவு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. மேலும், இன்று உள் தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
ஆந்திரா பக்கத்தில் இருந்து வீசும் வெப்பமான காற்று வட தமிழகத்தில் ஆதித்தும் செலுத்துகிறது. அதே நேரத்தில், உள்ளூர் வெப்பச்சலனம் மற்றும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தின் தாக்கம் உள் தமிழகம், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் அருகில் உள்ள புறநகர் பகுதிகளில் மாலை நேர இடியுடன் கூடிய மழையை கொடுக்கும்” என தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் சுமார் 3.1 கிமீ முதல் 5.8 கிமீ உயரம் வரை ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, மே 24, 25ஆம் தேதிகளில் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, திருப்பூர், சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி பெரம்பலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, நாமக்கல், கரூர், திண்டுக்கல், தேனி மற்றும் மதுரை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திங் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.
தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மே 26ஆம் தேதி கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி. தேனி, திண்டுக்கல் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 10 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கன மழை பெய்யக்கூடும். தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய வேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
மே 27, 28ஆம் தேதிகளில் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மே 29,30ஆம் தேதிகளில் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
|தேதி
|கனமழை மாவட்டங்கள்
|மே 24, மே 25
|நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, திருப்பூர், சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி பெரம்பலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, நாமக்கல், கரூர், திண்டுக்கல், தேனி மற்றும் மதுரை
|மே 26
|கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி. தேனி, திண்டுக்கல் மற்றும் கன்னியாகுமரி
|மே 27,28ஆம் தேதி
|தமிழகம் முழுவதும் மிதமான மழை
|மே 29, 30ஆம் தேதி
|தமிழகம் முழுவதும் மிதமான மழை
இன்று வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மாலை இரவு நேரங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37-38 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28-20 செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். நாளை (மே 25) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மாலை / இரவு நேரங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை வெப்பநிலை 37 முதல் 33 டிகிரி செல்சியஸை செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28-25 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.