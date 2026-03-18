இடியுடன் வெளுக்கும் கனமழை.. எந்தெந்த மாவட்டம்? சென்னைக்கும் அலர்ட் - வெதர்மேன் ஜில்ஜில் அப்டேட்

Tamil Nadu Weatherman Latest Update: தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் இருந்து வரும் நிலையில், மார்ச் 20ஆம் தேதி  வரை மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இன்றும் உள் மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 18, 2026, 10:54 AM IST

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இரட்டிப்பாக வேண்டுமா? பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
பேட் கம்மின்ஸ் to ஹர்ஷித் ராணா.. 2026 ஐபிஎல் தொடரை தவறவிடும் 5 முக்கிய வீரர்கள்!
camera icon7
IPL
குரு பகவானுக்கு பிடித்த 4 ராசிக்காரர்கள்.. பண பிரச்சனை இருக்காது! அதிர்ஷ்டம் கூடவே இருக்கும்
camera icon6
Zodiac Signs
மகிழ்ச்சி கடலில் ஷிகர் தவாண்... வைரலாகும் ஹேப்பி ஹனிமூன் கிளிக்ஸ்...!
camera icon8
Shikhar Dhawan
Tamil Nadu Weatherman Latest Update: தமிழகத்தில் பிப்ரவரி மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்தே வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. குறிப்பாக, சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. இன்னும் ஏப்ரல், மே மாதங்களே வராத நிலையில், தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். 

Tamil Nadu Weather: வெதர்மேன் கொடுத்த அலர்ட்

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது,  ஜெட் ஸ்ட்ரீமில் ஏற்படும் வளைவு காரணமாக, மார்ச் 20ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக் கூடும். இன்று (மார்ச் 18) பல உள் மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக் கூடும்.  ஜெட் ஸ்ட்ரீம் என்பது வளிமண்டலத்தின் மேல் அடுக்கில் வேகமாக பாயும் காற்றுகளாகும. அவை வலுவாக மாறி, அதிக வேகத்தில் வளைந்து யெளிந்து செல்லும் நீரோட்டங்கள் ஆகும். 

 இந்த காற்று புவியின் மேற்பரப்பில் இருந்து சுமார் 12 கி.மீ உயரத்திலும், கீழ்வளிமண்டலத்தின் மேற்குபகுதிக்கு அருகில் ஏற்படுகின்றன.  ஜெட் ஸ்ட்ரீமின்போது, மேகங்கள் செங்குத்தாக நகரும். அப்போது, மழை பொழிவை ஏற்படுத்தக் கூடும்.  ஜெட் ஸடட்ரீம் காரணமாக, தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் மார்ச் 20ஆம் தேதி வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.  

Tamil Nadu Weatherமார்ச் 20 வரை  மழைக்கு வாய்ப்பு

மார்ச் 17ஆம் தேதியான நேற்று ஈரோடு, திருப்பூர், தென்காசி, கோவை, மதுரை, தேனி, நீலகிரி,   சேலம், தென்காசி, திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் நேற்ற இடியுடன் லேசான மழை பெய்தது.  இன்று (மார்ச் 18) தமிழகத்தில் பல உள் மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. மழைக்கான வாய்ப்புகள் பெரும்பாலும் உள் மாவட்டங்களில் உள்ளன. 

 கிருஷ்ணகிரி, சேலம், திருச்சி, மதுரை, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, நாமக்கல், வேலூர போன்ற மாவட்டங்களில் இன்று நல்ல மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.  கோவை, ஈரோடு உள்ளிட்ட மேற்கு கொங்கு மாவட்டங்கள் மற்றும் நீலகிரியிலும் மழை பெய்யக் கூடும். இதேபோல், விருதுநகர், தேனி, தென்காசி, மதுரை, திண்டுக்கல், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி போன்ற தென் மவாட்டங்களிலும் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.  

ஜெட் நீரோட்டங்களின் வளைவு காரணமாக, சில இடங்களில் ஆலங்கட்டி மழை பெய்யக் கூடும்.  சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மார்ச் 19ம்  தேதி மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இந்த மழையானது குறிப்பாக உள் மாவட்டங்களில் இருக்கும். இது வெப்பத்தில் இருந்து நிவாரணத்தை அளிக்கும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார். 

 

Tamil Nadu Weather: வானிலை மையம் சொல்வது என்ன?

மார்ச் 18ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடிமின்னலுடன் கூடிய, லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மார்ச் 19ஆம் தேதி டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடிமின்னலுடன் கூடிய லே லேசான பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.  

மார்ச் 20ஆம் தேதி டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடிமின்னலுடன் கூடிய, லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். மார்ச் 21ஆம் தேதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் தமிழகத்தில் ஒரிரு இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

மார்ச் 22ஆம் தேதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். மார்ச் 23ஆம் தேதி தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

சென்னை பொறுத்தவரை, வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடிமின்னலுடன் கூடிய, லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32-33 டிசிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24-25 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TN WeatherTamil Nadu WeathermanTamil Nadu Weather TodayIMD weather alert Tamil Nadu

