இன்று 3 மாவட்டங்களில் வெளுக்கும் கனமழை... சென்னையில் எப்படி? வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்

Tamil Nadu Weatherman Update: தமிழகத்தில் டிசம்பர் மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்தே கடும் பனி நிலவி வருகிறது. டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதத்தில் காலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் பனிமூட்டம் காணப்படுகிறது. இந்த நிலையில், கடந்த ஓரிரு தினங்களாக தமிழகத்தில் தென் மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது.
இன்று எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும்?
இந்த நிலையில், இன்றைய வானிலை நிலவரம் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அதாவது, அவர் கூறுகையில், "தென் தமிழகம், தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்துள்ளது. இன்றும் தென் தமிழக மாவட்டங்களில் நேற்றைய தினத்தை விட குறைவான தீவிரத்துடன் மழை பெய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது" என்று கூறினார்.
மேலும், அவர் கூறுகையில், 2026 பிப்ரவரி மாதத்தில் இதுவரை 12.6 மி.மீ அளவிற்கு மழை பெய்துள்ளது. இது தமிழகத்திற்கு வறட்சியான மாதமாக பார்க்கப்படுகிறது. சென்னையில் 5.5 மி. மீட்டர் மழை பெய்துள்ளது என்று அவர் வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.
Good rains reported in South TN in Thenkasi, Tirunelveli, Kanyakumari. Today too some rains expected to happen in these South TN districts with lesser intensity compared to yesterday. pic.twitter.com/xtgXWVUFZe
— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) February 22, 2026
வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பு
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, 20-02-2026 பூமத்தியரேகைக்கு அருகிலுள்ள இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவியது. இதன் காரணமாக, நேற்று காலை 05.30 மணி அளவில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அதே பகுதிகளில் உருவாகிவுள்ளது.
இது காலை 08.30 மணி அளவில் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பூமத்தியரேகைக்கு அருகிலுள்ள இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதிகளில் நிலவுகிறது. இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பூமத்தியரேகைக்கு அருகிலுள்ள இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதிகளில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் வலுப்பெறக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக, தென் தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், வட தமிழகத்தில் ஒரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பிப்ரவரி 23 முதல் 25ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். பிப்ரவரி 26,27ஆம் தேதிகளில் தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை, பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32 முதல் 33 டிகிரி செல்சியலை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24 முதல் 25 டிகிரி செல்சியலை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
