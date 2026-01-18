English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கடும் குளிர் இருக்கும்! தமிழகத்தில் மழை பெய்யுமா? வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்!

கடும் குளிர் இருக்கும்! தமிழகத்தில் மழை பெய்யுமா? வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்!

Tamil Nadu Weatherman Latest Update: தமிழகத்தில் அடுத்த சில தினங்களுக்கு அதிகாலையில் கடும் பனி நிலவக் கூடும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 18, 2026, 09:59 AM IST
  • அடுத்த சில தினங்களுக்கு கடும் குளிர் இருக்கும்
  • தமிழகத்தில் மழை பெய்யுமா?
  • வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்

கடும் குளிர் இருக்கும்! தமிழகத்தில் மழை பெய்யுமா? வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்!

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இன்னும் சில தினங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை முடிவடையக் கூடும் என வானிலை மையம் கூறியிருந்தது. அக்டோபர் மாதம் தொடங்கிய வடகிழக்கு பருவமழை, தமிழகம் முழுவதுமே பரவலாக மழையை கொடுத்தது. குறிப்பாக, டெல்டா மாவட்டங்கள், வட மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்தது. 

வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்

டிசம்பர் மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்தே தமிழகத்தில் குளிர் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. ஜனவரி மாதம் தொடக்கத்தில் தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து நிலையில், தற்போது காலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் கடும் குளிர் நிலவி வருகிறது. 

இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இதுகுறித்து வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறுகையில், "அடுத்த சில நாட்களுக்கு தமிழகம் முழுவதும் அதிகாலை குளிர், மூடுபனி நிலவக் கூடும். சென்னை போன்ற கடலோர மாவட்டங்களில் கூட குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 2-3 டிகிரி செல்சியஸ் குறையும்" என தெரிவித்துள்ளார். 

இதன் மூலம், வரும் நாட்களில் காலை நேரங்களில் கடும் குளிர் நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில், டெல்டா வெதர்மேன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறுகையில், "கிழக்கு காற்று திசையின் காரணமாக, அடுத்த வார இறுதியில், குறிப்பாக ஜனவரி 26 மற்றும் 27 அன்று தமிழ்நாட்டில் குளிர்கால மழை மீண்டும் பெய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

ஜனவரி மாத இறுதியில் மீண்டும் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அறுவடை கட்டத்தில் உள்ள விவசாயிகள் விழிப்புடன் இருக்கவும். இந்த பருவமற்ற குளிர்கால மழையிலிருந்து தங்கள் பயிர்களைப் பாதுகாக்க தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்" என கூறியிருந்தார். 

வானிலை மையம் சொல்வது என்ன?

சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, வடகிழக்கு பருவமழை அடுத்த 48 மணி நேரததில் தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகள் மறறும் அதனை ஒட்டிய தென்னிந்திய பகுதிகளில் இருந்து விலகுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. குமரிக்கடல் பகுதிகளில் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, ஜனவரி 17ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 23ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும. உள் தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை இருக்கும். அதிகாலை வேளையில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் விவகாரம்.. விஜய் அமைதி காப்பது ஆபத்தானது - அமீர் பேட்டி!

மேலும் படிக்க | பெண்களுக்கு ரூ.2,000! உயரும் மகளிர் உரிமைத் தொகை.. இபிஎஸ் நச் பதில்!

