வலுவிழந்த டிட்வா புயல்.. சென்னையில் வானிலை எப்படி இருக்கும்? வெதர்மேன் அப்டேட்!

Tamil Nadu Weatherman Latest Update: இது தொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், வறண்ட காற்று மற்றும் காற்றின் திசை மாற்றங்களால் டிட்வா புயல் காற்றழுத்தமாக வலுவிழந்ததற்கு காரணம். இது மயிலாடுதுறையில் 140-220 மி.மீ. மழையை கொடுத்துள்ளது. அதேபோல் டெல்டா மாவட்டங்களான தஞ்சாவூர், திருவாரூர் பகுதிகளிலும் நல்ல மழை பதிவானது. சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்துள்ளது.
அடுத்த 24 மணி நேர மழை முன்னறிவிப்பு
அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மேகங்கள் இன்றி காற்றழுத்தமே நீடிக்கும். இன்று பிற்பகல் சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டைக்கு மேகக்கூட்டங்கள் நெருங்கும். சென்னைக்கு மாலை அல்லது இரவில் மழை வாய்ப்புள்ளது. இவ்வாறு தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.
வானிலை ஆய்வு மையம்
இன்று (நவம்பர் 30) வடதமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும் தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பலத்த தரைக்காற்று மணிக்கு 55 முதல் 65 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 75 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். ஏனைய வடதமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவையில் பலத்த தரைக்காற்று மணிக்கு 60 முதல் 70 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 80 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும்.
திருவள்ளூர் மற்றும் இராணிப்பேட்டை ஒருசில இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், ஓரிரு இடங்களில் அதி கனமழையும் பெய்யக்கூடும். சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, வேலூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தர்மபுரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், சேலம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவையில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்யவாய்ப்புள்ளது.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில்
இன்று (நவம்பர் 30) வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கன முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 27-28° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23-24° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
