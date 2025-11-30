English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வலுவிழந்த டிட்வா புயல்.. சென்னையில் வானிலை எப்படி இருக்கும்? வெதர்மேன் அப்டேட்!

வலுவிழந்த டிட்வா புயல்.. சென்னையில் வானிலை எப்படி இருக்கும்? வெதர்மேன் அப்டேட்!

Cyclone Ditwah Weakened: நேற்று மாலையில் இருந்து சென்னையில் மழை தாக்கம் அதிகரிக்கும் என எச்சரிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அதிகனமழை இல்லாமல் தப்பித்ததன் காரணத்தை விளக்கி இருக்கிறார் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 30, 2025, 09:16 AM IST
  • வலுவிழந்த டித்வா புயல்
  • சென்னையில் இன்று வானிலை எப்படி இருக்கும்
  • தமிழ்நாடு வெதர்மேன் அப்டேட்

Trending Photos

ஐபிஎல் ஏல வரலாற்றில்... MI அதிக தொகையில் எடுத்த 7 வீரர்கள் யார் யார்? - நம்பர் 1 இவரா?
camera icon9
Mumbai Indians
ஐபிஎல் ஏல வரலாற்றில்... MI அதிக தொகையில் எடுத்த 7 வீரர்கள் யார் யார்? - நம்பர் 1 இவரா?
குஷியில் மாணவர்கள்! டிசம்பர் 3ஆம் தேதி பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை - சூப்பர் அறிவிப்பு
camera icon7
School Holidays
குஷியில் மாணவர்கள்! டிசம்பர் 3ஆம் தேதி பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை - சூப்பர் அறிவிப்பு
செவ்வாய் பெயர்ச்சி: டிசம்பர் 7 முதல் 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், பண வரவு அதிகமாகும்
camera icon10
mangal gochar
செவ்வாய் பெயர்ச்சி: டிசம்பர் 7 முதல் 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், பண வரவு அதிகமாகும்
டிசம்பரில் மிஸ் பண்ணக் கூடாத 5 கடற்கரை நகரங்கள்... வேற லெவல் அனுபவமாக இருக்கும்!
camera icon8
Tourism
டிசம்பரில் மிஸ் பண்ணக் கூடாத 5 கடற்கரை நகரங்கள்... வேற லெவல் அனுபவமாக இருக்கும்!
வலுவிழந்த டிட்வா புயல்.. சென்னையில் வானிலை எப்படி இருக்கும்? வெதர்மேன் அப்டேட்!

Tamil Nadu Weatherman Latest Update: இது தொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், வறண்ட காற்று மற்றும் காற்றின் திசை மாற்றங்களால் டிட்வா புயல் காற்றழுத்தமாக வலுவிழந்ததற்கு காரணம். இது மயிலாடுதுறையில் 140-220 மி.மீ. மழையை கொடுத்துள்ளது. அதேபோல் டெல்டா மாவட்டங்களான தஞ்சாவூர், திருவாரூர் பகுதிகளிலும் நல்ல மழை பதிவானது. சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

அடுத்த 24 மணி நேர மழை முன்னறிவிப்பு

அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மேகங்கள் இன்றி காற்றழுத்தமே நீடிக்கும். இன்று பிற்பகல் சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டைக்கு மேகக்கூட்டங்கள் நெருங்கும். சென்னைக்கு மாலை அல்லது இரவில் மழை வாய்ப்புள்ளது. இவ்வாறு தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். 

வானிலை ஆய்வு மையம்

இன்று (நவம்பர் 30) வடதமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும் தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. 

தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பலத்த தரைக்காற்று மணிக்கு 55 முதல் 65 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 75 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். ஏனைய வடதமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவையில் பலத்த தரைக்காற்று மணிக்கு 60 முதல் 70 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 80 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

திருவள்ளூர் மற்றும் இராணிப்பேட்டை ஒருசில இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், ஓரிரு இடங்களில் அதி கனமழையும் பெய்யக்கூடும். சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, வேலூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தர்மபுரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், சேலம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவையில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்யவாய்ப்புள்ளது.

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் 

இன்று (நவம்பர் 30) வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கன முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 27-28° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23-24° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: வேகமாக நெருங்கும் 'Ditwah' புயல்.. விடாது கனமழை.. 23 மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை!

மேலும் படிக்க: தமிழகத்தில் பள்ளிகளுக்கு தொடர் விடுமுறை! எப்போது தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Cyclone DitwahTamil Nadu WeathermanChennai Weather TodayTN Rain Alert

Trending News