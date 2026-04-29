குறையும் வெயில்.. மே முதல் கொட்டப்போகும் கோடை மழை.. எங்கெல்லாம்? வெதர்மேன் அலர்ட்

Tamil Nadu Weatherman Latest Update: மே மாதம் தொடங்க உள்ள நிலையில், வெயிலின் தாக்கம் குறையக் கூடும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். மேலும்,  தமிழகத்தில் மழை பெய்யக் கூடும் எனவும் வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 29, 2026, 12:39 PM IST
Tamil Nadu Weatherman Latest Update: தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருந்து வருகிறது. மே மாதமும் தொடங்க உள்ளது.  மே மாதம் முதல் வாரத்தில் அக்னி நட்சத்திரமும் தொடங்க உள்ளது. இதனால், தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருக்க கூடும். இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் முக்கியமான தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்

தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதன்படி, எல்நினோ இன்னும் தொடங்கவில்லை. ஈரப்பதம் இல்லாத வறண்ட காற்று இருப்பதால், வெப்பம் அதிகமாக காணப்படுகிறது. கோடை மழை பெய்தால் மண்ணில் ஈரப்பதம் குறையக் கூடும். மேலும், மேகக் கூடடங்கள் இல்லாததால் சூரிய கதிர்வீச்சின் தாக்கம் தீவிரமாக இருக்கிறது. இதனால், வெப்பம் அதிகாக இருக்கிறது. வட இந்தியாவில் நிலவும் இந்த வெப்ப அலையின் காரணமாக, மே 5ஆம் தேதி முதல் 2 முதல் 3 வாரங்களுக்கு வெப்பநிலை குறைவாக இருக்கும்.

தென்னிந்தியாவில் பல பகுதிகளில்  வரும் நாட்களில் அதிக மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தமிழகத்தின் மேற்கு, உள் மற்றும் தெற்கு பகுதிகள், கேரளா மற்றும் கர்நாடகாவிலும் நல்ல மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வட தமிழகம், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை  மே 1 முதல் மே 5ஆம் தேதி வரை உச்சத்தில்  இருக்கும்.

பின்னர், வெப்பநிலை படிப்படியாக குறையக் கூடும். கத்திரி வெயில் தொடங்கிய பிறகு, வெப்பநிலை உச்ச அளவில் இருந்து 3 முதல் 4 டிகிரி செல்சியஸ் குறையும்" என தெரிவித்துள்ளார். மே மோதத்தில் தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் குறைந்து, கோடை மழை பெய்யக் கூடும் என வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான்  தெரிவித்துள்ளார்.

 

வானிலை மையம் கொடுத்த அலர்ட்

சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களின் கடலோரப்பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். 

ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய (மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன மழை பெய்யக்கூடும்.

மே 1ம் தேதி தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய (மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.  நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன மழை பெய்யக்கூடும். 

மே 2ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய (மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன மழை பெய்யக்கூடும். மே 3,4ஆம் தேதிகளில் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு

29-04-2026 முதல் 02-05-2026 வரை  தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்திற்கான வாய்ப்பு குறைவு, எனினும் சற்று உயரக்கூடும். இயல்பு நிலையிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாட்டை பொறுத்தவரை, 29-04-2026 முதல் 02-05-2026 வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஒருசில இடங்களில் 2-3° செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும். அதிக வெப்பநிலையும், அதிக ஈரப்பதமும் இருக்கும் நிலையில், கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் அசௌகரியம் ஏற்படலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சென்னையை பொறுத்தவரை இன்று (ஏப்ரல் 29) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 38-39 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். அதிக வெப்பநிலையும், அதிக ஈரப்பதமும் இருக்கும் நிலையில், அசௌகரியம் ஏற்படலாம் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

