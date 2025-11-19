English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சென்னை மக்கள் இன்று துணி துவைக்கலாமா...? வேண்டாமா...? - தமிழ்நாடு வெதர்மேன் அப்டேட்!

சென்னை மக்கள் இன்று துணி துவைக்கலாமா...? வேண்டாமா...? - தமிழ்நாடு வெதர்மேன் அப்டேட்!

Tamil Nadu Rain Updates: தமிழ்நாட்டிலும்,  தலைநகர் சென்னையிலும் இன்றைய வானிலை மற்றும் மழை நிலவரம் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் பதிவிட்டுள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 19, 2025, 07:54 AM IST
  • காலை 10 மணிவரை 5 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு
  • தென் மாவட்டங்களில் மழை படிப்படியாக குறையும்.
  • நவ. 22இல் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு.

சென்னை மக்கள் இன்று துணி துவைக்கலாமா...? வேண்டாமா...? - தமிழ்நாடு வெதர்மேன் அப்டேட்!

Tamil Nadu And Chennai Rain Weather Forecast Updates: தென்மேற்கு வங்கக் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய இலங்கை பகுதிகளில் நேற்று முன்தினம் (நவ. 17) நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, நேற்று காலையில் குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதியில் நிலவியது. இது அடுத்த 24 மணிநேரத்தில் மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் மெதுவாக நகரக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்திருந்தது.

Add Zee News as a Preferred Source

Tamil Nadu Rain Updates: இன்று எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு?

இதனால், டெல்டா மாவட்டங்களான மயிலாடுதுறை மற்றும் கடலூரின் ஓரிரு இடங்களில் இன்றும் (நவ. 19), நாளையும் (நவ. 20) கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கூறி ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுத்துள்ளது. தொடர்ந்து, இன்று காலை 7 மணிக்கு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கொடுத்த அப்டேட்டின்படி, "இன்று காலை 10 மணிவரை தமிழ்நாட்டின் கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர் மாவட்டங்களின் சில பகுதிளிலும், காரைக்காலிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Tamil Nadu Weatherman: தென் மாவட்டங்களில் கனமழை

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு மற்றும் தலைநகர் சென்னையின் வானிலை நிலவரம் குறித்த அப்டேட்டை கொடுத்துள்ளார். இதுகுறித்து இன்று நள்ளரிவு 1.08 மணிக்கு அவர் போட்டுள்ள X பதிவில், "தென் தமிழகத்தின் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் தற்போது கனமழை பெய்து வருகிறது. மேலும் இந்த தீவிரமான மழை இன்று காலை வரை தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு, இப்பகுதியில் மழை படிப்படியாக குறையும்" என அவர் கணித்துள்ளார்.

Tamil Nadu Weatherman: சென்னை மக்களுக்கு குட் நியூஸ்

மேலும் சென்னையில் இன்றைய வானிலை நிலவரம் குறித்து அவர், "இன்று மழை இருக்காது. கடந்த மூன்று நாட்கள் வானம் மேகமூட்டமாக காணப்பட்ட நிலையில், இதுதான் துணிகளை உலர்த்த சரியான நேரம். நேற்று, சென்னையிலும் கிட்டத்தட்ட நான்கு முறை, குறிப்பாக வடக்கு மற்றும் மத்திய சென்னையில் மழை பெய்தது. நாளை (நவ. 20) சிறு சிறு இடைவேளையுடன் கூடிய சாதாரண மழை மீண்டும் பெய்யக்கூடும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Tamil Nadu Weatherman: சென்னையில் மழை அதிகம் இருக்குமா?

அடுத்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி குறித்து பிரதீப் ஜான், "இதுவரை அனைத்தும் சீராக இருக்கிறது. இது உண்மையிலேயே தமிழ்நாட்டின் மழையை பொருத்தவரை வாழ்வா - சாவா சக்கரம் (தாழ்வு பகுதி) ஆகும், குறிப்பாக வடக்கு மாவட்டங்களுக்கு ஒரு இறுதி நம்பிக்கை எனலாம். சென்னையில் அதிக மழை பெய்யும் என்பது அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. ஆனால் ஏரி நீர்ப்பிடிப்பு மண்டலங்களில் மண் செறிவூட்டல் ஏற்கனவே மிக அதிகமாக இருப்பதால், நம்மால் தாங்கிக்கொள்ள முடியும் அளவை விட அதிகமாக இருக்காது என்று நம்பலாம். இன்னும் நிறைய நேரம் இருப்பதால் தாழ்வு பகுதி குறித்து தனியே பின்னர் பதிவிடுகிறேன்" என தகவல் வெளியிட்டுள்ளார். 

வரும் நவ. 22ஆம் தேதியையொட்டி, தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும் என்றும், இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நவ. 24ஆம் தேதியையொட்டி மேலும் வலுப்பெறக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | சென்னையில் திறக்கப்படும் Wonderla! ஒரு நபருக்கு விலை எவ்வளவு தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | ஈரக்குலை நடுங்குது! பெண் துண்டு துண்டாக வெட்டிக் கொலை.. அலறிய தருமபுரி!

மேலும் படிக்க |  மாதம் ரூ.4,000 உதவித்தொகை! டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு அள்ளிக் கொடுக்கும் அரசு - உடனே முந்திக்கோங்க

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

TN RainsChennai RainsPradeep JohnTamilnaduTamil Nadu Weatherman pradeep john

