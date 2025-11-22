English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • இன்று எங்கெல்லாம் மிக கனமழை, அதி கனமழைக்கு வாய்ப்பு - தமிழ்நாடு வெதர்மேன் அப்டேட்

இன்று எங்கெல்லாம் மிக கனமழை, அதி கனமழைக்கு வாய்ப்பு - தமிழ்நாடு வெதர்மேன் அப்டேட்

Tamil Nadu Rain Forecast: தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இன்று மிக கனமழை, அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருக்கிறது என்ற விவரங்களை தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் வெளியிட்டுள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 22, 2025, 08:34 AM IST
  • இன்று 10 மணிவரை 15 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு
  • இன்று காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு
  • தமிழகம் முழுவதும் பரவலமாக மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

Trending Photos

PF உறுப்பினர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசு: ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்...கார்பஸ், ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கும்
camera icon10
EPFO
PF உறுப்பினர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசு: ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்...கார்பஸ், ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கும்
டாப் தமிழ் ஹீரோக்கள் தவறவிட்ட மெகா ஹிட்ஸ்
camera icon5
rajinikanth
டாப் தமிழ் ஹீரோக்கள் தவறவிட்ட மெகா ஹிட்ஸ்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
புகைப்படம் + எடிட்டிங்... தமிழ்நாடு அரசின் 5 நாள்கள் பயிற்சி - பதிவு செய்வது எப்படி?
camera icon8
EDII
புகைப்படம் + எடிட்டிங்... தமிழ்நாடு அரசின் 5 நாள்கள் பயிற்சி - பதிவு செய்வது எப்படி?
இன்று எங்கெல்லாம் மிக கனமழை, அதி கனமழைக்கு வாய்ப்பு - தமிழ்நாடு வெதர்மேன் அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Forecast Latest News Updates: தென் கிழக்கு அரபிக் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய லட்சத்தீவு பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வலுவிழந்து, நேற்று காலையில் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியாக நிலவுகிறது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது.

Add Zee News as a Preferred Source

Tamil Nadu Rain Forecast: இன்று எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு?

இதனால், தமிழகத்தின் ஒரு சில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமானது மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் நேற்று (நவ. 21) தெரிவித்திருந்தது. இதனால், கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்திருந்தது.

Tamil Nadu Rain Forecast: 15 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு 

இந்நிலையில், இன்று காலையில் சென்னை வானிலை மையம் விடுத்துள்ள அறிவிப்பில், "இன்று 10 மணிவரை, கோயம்புத்தூர், கடலூர், தர்மபுரி, திண்டுக்கல், கள்ளக்குறிச்சி, கன்னியாகுமரி, கிருஷ்ணகிரி, மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், தேனி, நீலகிரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் என 15 மாவட்டங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது" என குறிப்பிட்டுள்ளது.

Tamil Nadu Weatherman: தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவலாக மழை 

மேலும், எந்தெந்த மாவட்டங்களில் எந்தளவிற்கு மழை இருக்கும் என்பது குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தகவல் அளித்துள்ளார். அதன்படி, அடுத்த 24 மணிநேரத்திற்கான (இன்று காலை 8:30 மணிமுதல் நாளை காலை 8:30 மணிவரை) மழை நிலவரம் குறித்து அவரது X பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அந்த பதிவில், "குமரி கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகும் போதெல்லாம், தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்யும். அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அவ்வப்போது மழை பெய்யும். எனவே, மத்திய, தெற்கு, மேற்கு மற்றும் வடக்கு மாவட்டங்களில் இன்று மிதமான மழை பெய்யும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Tamil Nadu Weatherman: தமிழ்நாடு வெதர்மேன் கொடுத்த அப்டேட்

மேலும், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களின் சில இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும்; தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, தென்காசி மாவட்டத்தின் சில இடங்களில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதேநேரத்தில், நெல்லையில் உள்ள மாஞ்சோலை மலைகளில் அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இலங்கைக்கு அருகே நிலவும் குறைந்த காற்றழுத்தப் பகுதி, குமரிக் கடலை நோக்கி நகரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என தெரிவித்துள்ளார்.

Tamil Nadu Weatherman: தள்ளிப்போகும் புயல்

மேலும், சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் வரும் செவ்வாய்கிழமை (நவ. 25) வரை அவ்வப்போது திடீரென பலத்த மழை பெய்யும் எனவும் அவர் கணித்துள்ளார். நவம்பர் இறுதியில் புயல் வர வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்ட நிலையில், அது டிசம்பர் முதல் வாரத்திற்கு தள்ளிப்போகலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். அது சிக்கலான அமைப்பாக இருப்பதால் அதுகுறித்து கருத்து தெரிவிக்க இன்னும் காலமிருக்கிறது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

Tamil Nadu Weather Updates: காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு

தெற்கு அந்தமான் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலெடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக இன்று தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது. 

இது மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வரும் நவம்பர் 24ஆம் தேதி வாக்கில், தெற்கு வங்கக்கடலின் மத்திய பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறக்கூடும் என்றும் அதற்கடுத்த 48 மணி நேரத்தில் மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் தொடர்ந்து நகர்ந்து தென்மேற்கு வங்க கடல் பகுதியில் மேலும் வலுப்பெறக்கூடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! மாதம் ரூ.2000 பெற விண்ணப்பிக்கவும்

மேலும் படிக்க | குட் நியூஸ்! விரைவில் டபுள் டெக்கர் பேருந்துகள் - தேதி குறிச்சாச்சு!

மேலும் படிக்க | பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு! திருச்செந்தூர் கோயிலில் இனி இதற்கு தடை - அதிரடி உத்தரவு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

TN RainsChennai RainsTamil Nadu Weatherman pradeep johnPradeep JohnTamilnadu

Trending News