நெல்லை டூ குமரி! தென்மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழை அலர்ட்.. அப்போ சென்னை? வெதர்மேன் அப்டேட்!

Tamil Nadu Weatherman Pradeep John On Weather Update: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ளது. தமிழகத்தில் கடந்த வாரமாகவே பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, நெல்லை, தென்காசி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. ஆனால், சென்னை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் மழை பொழிவு பெரிதாக இல்லாமல் இருந்த நிலையில், தற்போது வட மாவட்டங்களில் மழை தீவிரம் அடைந்துள்ளது. நவம்பர் 17ஆம் தேதியான நேற்று முதல் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு உள்ளிடட் வடமாவட்டங்களில் மழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது.
Tamil Nadu Weatherman: தென் மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழை அலர்ட்
இன்று காலையிலும் சாரல் மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான மழை நிலவரம் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். இதுகுறித்து தனது எக்ஸ தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான், "சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் தற்போது வெயில் அடிக்கும் சூழல் உள்ளது.
ஆனால், சென்னையில் இன்னும் சில மணி நேரங்களில் மழை பெய்ய உள்ளது. வட சென்னையிலும், தென் சென்னையிலும் மழை பெய்து வருகிறது. சமீபத்தில் நல்ல மழை பெய்துள்ளது. இன்றிரவு முதல் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை தெற்கு தமிழகம் நோக்கி நகர்வதால், இன்று குறைந்தது 20-40 மிமீ மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கிறோம். இரவிலும், சென்னையில் மிதமான மழை பெய்தது. நேற்று இரவில் மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் ஆகிய பகுதிகளில் மழை பெய்தது. குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அரபிக்கடலில் பக்கம் நகருவதால், தெற்கு தமிழகத்திற்கு மிக கனமழை பெய்யும்.
நவம்பர் 18,19ஆம் தேதிகளில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மேற்கு நோக்கி நகர்வதால், உள் மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்யும். தென் தமிழக மாவட்டங்களான தூத்துக்குடி, தென்காசி, விருதுங்கர், தேனி, கன்னியாகுமரி மற்றும் நெல்லை ஆகிய இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
கொமோரின் கடலில் தற்போது நிலவும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை அரபிக்கடலில் நகர்ந்தவுடன், 5 நாட்களுக்குப் பிறகு பெங்காவின் தென்மேற்கு விரிகுடாவில் புயல் உருவாக முயற்சிக்கும்" என தெரிவித்துள்ளார்.
வானிலை மையம் சொல்வது என்ன?
2025 நவம்பர் 18ஆம் தேதியான இன்று கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, விருதுநகர், தென்காசி, தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. மேலும், நவம்பர் 19,20ஆம் தேதிகளில் மயிலாடுதுறை, கடலூர் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்ள்ளது.
தொடர்ந்து நவம்பர் 21ஆம் தேதி மயிலாடுதுறை, கடலூர், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நவம்பர் 22ஆம் தேதி திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், சென்னை, செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, நெல்லை, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
தொடர்ந்து, நவம்பர் 23ஆம் தேதி திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், சென்னை, செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, தூத்துக்குடி, நெல்லை, கன்னியாகுமரி உள்ளிடட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என வானிலை மையம் கூறியுள்ளது.
