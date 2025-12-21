கடும் குளிர் இருக்கும்! புத்தாண்டுக்கு வெளுக்கும் மழை.. வெதர்மேன் முக்கிய அப்டேட்!

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது. வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியபோது நல்ல மழை பெய்தது. அதன்பிறகு, பெரிதாக மழை பொழிவு என்பது இல்லை. அக்டோபர் மாதத்தில் உருவாகிய டிட்வா புயல் காரமணாக, வட மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்தது. அதன்பிறகு அளவில் மழை இல்லை. டிசம்பர் மாதத்தில் தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்தது. ஆனால், கடந்த சில வாரங்களாகவே தமிழகம் முழுவதும் கடும் குளிர் வாட்டி வதைத்து வருகிறது.
அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு குளுகுளு வானிலை தொடரும்
குறிப்பாக, ஊட்டி, கொடைக்கானல் பகுதிகளில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கடும் குளிர் நிலவி வருகிறது. மேலும், சென்னையிலும் காலை மற்றும் மாலை, இரவு நேரங்களில் குளிர்ந்து காணப்படுகிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான மழை நிலவரம் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் முக்கிய தகவலை தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். மேலும், அடுத்து எப்போது மழை வரும் என்பது குறித்து அவர் விவரித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறுகையில், "வடகிழக்கு பருவமழை டெல்டாவில் வெளுத்து வாங்சியது. சில நாட்கள் பெய் அதிகனமழையால் பயிர்கள் சேதம் அடைந்தன. தென் தமிழகத்தில் நல்ல மழை பெய்தது. ஆனால், கன்னியாகுமரி மற்றும் மதுரையில் குறைவாகவே மழை பெய்தது. மேற்கு மண்டலம் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் நவம்பர், டிசம்பர் மாதத்தில் அரிதாகவே பெய்தது.
புத்தாண்டு அன்று மழை பெய்யும்
சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களை பொறுத்தவரை மழை குறைவு என்றே சொல்லலாம். திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் இயல்பை விட 19 சதவீதம் அதிகமாக பெய்தது. செங்கல்பட்டில் 33 சதவீதம், காஞ்சிபுரத்தில் 20 சதவீதம், சென்னையில் 6 சதவீத என மழை ஏமாற்றம் அளித்தது. வடகிழக்கு பருவமழை பெரிய அளவில் பெய்யவில்லை. ஆனால், தென்மேற்கு பருவமழையால் மாநிலத்தில் முக்கிய ஏரிகள் நிரம்பின.
இதனால், தண்ணீர் பிரச்னை இருக்காது. 2025ஆம் ஆண்டும் முடியப்போகிறது. அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு தமிழகம் முழுவதும் பனி அதிகமாக இருக்கும். வறண்ட வானிலை நாட்களும் இருக்கும். புத்தாண்டு நெருங்கும் வேளையில், கடலோர மற்றும் தெற்கு தமிழக மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும் பெரிய அளவில் எதுவும் இருக்காது. மழை ஏமாற்றம் அளிப்பதற்கும், வேறு நாட்களுக்கு தள்ளி போவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது" என்று கூறினார்.
வடகிழக்கு பருவமழை
தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் வெளியிட்ட தகவலின்படி, 2025 வடகிழக்கு பருவமழை டெல்டா மாவட்டங்களில் இயல்பை விட குறைவாக பெய்துள்ளது. அதே நேரத்தில், தென் தமிழகத்தில் நெல்லை மாவட்டத்தில் 106 சதவீதம் அதிகம் மழை பெய்துள்ளது. மாநிலத்திலேயே நெல்லையில் தான் வடகிழக்கு பருவமழையில் நல்ல மழை பெய்துள்ளது. மேலும், தென்காசி, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, சிவகங்கை ஆகிய மாவட்டங்களிலும் நல்ல மழை பெய்துள்ளது. மதுரை, கன்னியாகுமரியில் மழை அந்தளவுக்கு இல்லை.
வட மாவட்டங்களை பொறுததவரை, ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர், வேலூர், விழுப்புரம், புதுச்சேரி ஆகிய இடங்களில் நல்ல மழை பெய்துள்ளது. ஆனால், கடலூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் இயல்பை விடவே குறைவாக தான் குறைவாக தான் பெய்துள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கையில், வடகிழக்கு பருவமழை தமிழகத்தில் நல்ல மழையை தான் கொடுத்துள்ளது என்று வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் படிக்க: சென்னையை நடுங்க வைக்கும் குளிர்.. மேலும் அதிகரிக்கும் - வானிலை மையம் அலர்ட்!
மேலும் படிக்க: சென்னை புதிய மின்சார பேருந்துகளின் 10 சிறப்பம்சங்கள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ