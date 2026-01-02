English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • நெல்லை டூ கோவை! இன்று மழை வெளுக்கப்போகுது.. தமிழ்நாடு வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்!

நெல்லை டூ கோவை! இன்று மழை வெளுக்கப்போகுது.. தமிழ்நாடு வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்!

Tamil Nadu Weatherman Pradeep John: தமிழகத்தில் இன்று (ஜனவரி 2)  ஒருசில மாவட்டங்களில்  மழை பெய்யக் கூடும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 2, 2026, 10:05 AM IST
  • வெளுக்கப்போகும் கனமழை
  • தமிழ்நாடு வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்
  • சென்னையில் கடும் குளிர்

Trending Photos

ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தமிழக அரசு சூப்பர் அறிவிப்பு.. உடனே செக் பண்ணுங்க
camera icon7
TET
ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தமிழக அரசு சூப்பர் அறிவிப்பு.. உடனே செக் பண்ணுங்க
15 நாட்களில் 7 கிலோ குறைக்க.. டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள் - ட்ரை பண்ணுங்க!
camera icon7
weight loss
15 நாட்களில் 7 கிலோ குறைக்க.. டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள் - ட்ரை பண்ணுங்க!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : வெப்சைட்டில் வந்த புதிய மாற்றம், தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : வெப்சைட்டில் வந்த புதிய மாற்றம், தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
2 வாரத்தில் எடை குறைக்க... வெறும் வயிற்றில் இந்த 5 உணவுகளை சாப்பிட்டால் போதும்
camera icon9
weight loss
2 வாரத்தில் எடை குறைக்க... வெறும் வயிற்றில் இந்த 5 உணவுகளை சாப்பிட்டால் போதும்
நெல்லை டூ கோவை! இன்று மழை வெளுக்கப்போகுது.. தமிழ்நாடு வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்!

Tamil Nadu Weatherman On Rain Update: வடகிழக்கு பருவமழை இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கிட்டதட்ட முடியப்போகிறது. வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் மாதத்தில் தொடங்கிய நிலையில், மழை வெளுத்து வாங்கியது. குறிப்பாக, வட மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்தது. நவம்பர் மாதத்தில் கூட வங்கக் கடலில் உருவாகிய டிட்வா புயல் காரணமாக, தமிழகம், புதுச்சேரியில் கனமழை பெய்தது. அதன்பிறகு, பெரிய அளவில் தமிழகத்தில் மழை இல்லை. டிசம்பர் மாதத்திலும் பெரிய அளவில் மழை பொழிவு என்பது இல்லை.

Add Zee News as a Preferred Source

இன்றும் மழை பெய்யும்

இதற்கிடையில், 2026 ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் திடீரென தமிழகம் முழுவதும் கனமழை பெய்தது. குறிப்பாக, சென்னை, செங்கல்பட்டு உள்ளிட் வட மாவட்டங்களிலும், தென் மாவட்டங்களிலும்  மிதமான மழை பெய்தது. இந்த நிலையில் தான், தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் முக்கிய தகவலை தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். 

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறுகையில், "தென்காசி மாவட்டத்தில் வழக்கத்திற்கு மாக கனமழை பெய்தது. இதேபோல், தேனி, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர் (பொள்ளாச்சி பெல்ட்), நெல்லையிலும் நல்ல மழை பெய்தது. இன்றும் தென்காசி, தேனி, நீலகிரி, கோவை, நெல்லை ஆகிய பகுதிகளில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யும். ஆனால் நேற்று பெய்த அளவுக்கு அதிகமாக பெய்யாது" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

வானிலை மையம் சொன்னது என்ன?

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி,  லட்சத்தீவு குமரிக்கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. மேலும், இலங்கை கடலோரப் பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள தென்மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.  இதன் காரணமாக,  ஜனவரி 2ஆம் தேதியான இன்று  தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக் கூடும். மேலும், வட தமிழகத்தில் அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் இருக்கும்.

தொடர்ந்து, ஜனவரி 3ஆம் தேதி மட்டும் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழையும், அதிகாலை வேளையில் பனிமூட்டமும் காணப்படும். தொடர்ந்து, ஜனவரி 4ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 7ஆம் தேதி வரை  தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் வானிலை எப்படி?

சென்னையை பொறுத்தவரை, ஜனவரி 2ஆம் தேதி வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதகிலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒருசில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக் கூடும்  என்றும் வானிலை மையம் கூறியுள்ளது.  மேலும், அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க: நெருங்கும் தேர்தல்! வீட்டில் எவ்வளவு பணம் வைத்திருக்கலாம்? முழு விவரம்!

 

மேலும் படிக்க: டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு! விடைத்தாளை இனி பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil Nadu weatherTamil Nadu Weather UpdateTamil nadu weather latest newsRainsTamil Nadu rains

Trending News