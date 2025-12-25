சென்னையில் வெளுக்கும் மழை! நாளை முதல் சம்பவம்.. வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்

Tamil Nadu Weatherman On Rain Update: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. அக்டோபர் மாதம் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது. நவம்பர், டிசம்பர் மாதத்தில் தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்தது. ஆனால், டிசம்பர் மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்தே தமிழகம் முழுவதும் பனி வாட்டி வதைத்து வருகிறது. குறிப்பாக, ஊட்டி, கொடைக்கானல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பனிமூட்டம் நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்று (டிசம்பர் 25) காலையில் சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தூரல் மழை பெய்தது.
நாளை காலை வரை மழை வெளுக்கும்
இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் முக்கிய தகவலை தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அவர் கூறுகையில், "தென்னிந்தியாவில் மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையில் ஊட்டி மற்றும் கொடைக்கானல் பகுதிகள் உள்ளன. இங்கு பனிமூட்டம் நிலவி வருகிறது. இதற்கிடையில், கிறிஸ்துமஸ் தினமான இன்று (டிசம்பர் 25) முதல் நாளை வரை லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
2001, 2003, 2022 மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டுகளில் கிறிஸ்துமஸ் தினத்தன்று சென்னையில் மழை பெய்தது. கடந்த 25 ஆண்டுகளில், கிறிஸ்துமஸ் தினத்தன்று 4 முறை மட்டுமே மழை பெய்துள்ளது. இந்த ஆண்டும் சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை பெய்தது. ஆனால், முந்தைய ஆண்டுகளில் பெய்தது போல மழை தீவிரமாக பெய்யவில்லை. நேற்றைய நிலவரப்படி, ஊட்டி பகுதியில் 5.4 டிகிரி செல்சியஸ் என பதிவாகி உள்ளது. கொடைக்கானலில் 7.2, குன்னூரில் 7.4, ஏற்காட்டில் 9, வால்பாறையில் 10.5, ஹாசன், கர்நாடகவில் 8.1, அரக்கு (ஆந்திராவில்) 8 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகி உள்ளது" என தெரிவித்துள்ளார்.
வானிலை மையம் சொன்ன தகவல்
தென்கிழக்கு அரபிக் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு கேரளா பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, டிசம்பர் 25ஆம் தேதியான இன்று வடதமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், ஏனைய தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக் கூடும் என்வும் அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டிசம்பர் 26ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது. டிசம்பர் 27ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 31ஆம் தேதி வரையும் தென் கடலோர மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள், தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையை பொறுத்தவரை, டிசம்பர் 25,26ஆம் தேதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
