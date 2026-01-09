நெருங்கிய புயல்? அதி கனமழை அலர்ட்.. சென்னைக்கு ஆபத்தா - வெதர்மேன் எச்சரிக்கை!

Tamil Nadu Weatherman Pradeep John On Chennai Rains: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கடந்த டிசம்பர் மாதம் முதல் தமிழகத்தில் கடும் குளிர் நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, அதிகாலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் கடும் குளிர் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. ஆனால், தற்போது ஓரளவு தணிந்து வருகிறது. இதோடு, தமிழகத்தில் அவ்வப்போது மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, மேற்கு தொடர்ச்சி மலையையொட்டிய மாவட்டங்கள், வட மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது.
வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்
இந்த நிலையில், இன்று காலை முதலே தமிழகம் முழுவதும் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படுகிறது. தமிழகத்தில் இன்று (ஜனவரி 9) முதல் மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் கூறியிருந்தது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் மழை நிலவரம் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கூறியுள்ளார். தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறுகையில், "ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இலங்கையின் கிழக்கு கடற்கரை வழியாக பயணித்து, யாழ்ப்பாணத்தை அடையும். அது பலவீனமடைந்து வெளியேறும்.
இதன் காரணமாக, டெல்டா முதல் சென்னை வரை மழை பெய்யக் கூடும். சென்னை, செங்கல்படு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மிதமான முதல் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. சென்னையில் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நல்ல மழை பெய்யக் கூடும். திங்கள்கிழமை சென்னையின் ஒருசில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
டெல்டா, கடலூர், பெரம்பலூர், அரியலூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் வட தமிழக மாவட்டங்களில் உள்ள விவசாயிகள் பயிர்களை கவனமாக கண்காணிக்க வேண்டும். திங்கட்கிழமை காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை பலவீனமடைந்தவுடன், ஈரப்பதம் உள்ளே தள்ளப்படும். மேலும் தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்கள், தெற்கு மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்யும்" என கூறியுள்ளார்.
உருவாகிறதா புயல்?
சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் பூமத்தி ரேகையை ஒட்டிய இந்திய பெருங்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், மேற்கு வட மேற்கு திசையில் நகர்ந்து, தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழககு வங்கக் கடல் பூமத்திய ரேகையை ஒட்டிய இந்திய பெருங்கல் பகுதிகளில் நிலவுகிறது.
இது நேற்று ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று, மேலும் மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, இன்று காலை 8.30 மணியளவில் தென்மேற்கு வங்கக் கடல் பூமத்திய ரேகையை ஒட்டிய இந்திய பெருங்கடல் பகுதிகளில் ஹம்பாந்தோட்டைக்கு கிழக்கு - தென்கிழக்கே சுமார் 410 கி.மீ தொலைவிலும், திரிகோணமலைக்கு தென்கிழக்கே 520 கி.மி தொலைவிலும், காரைக்காலுக்கு தென்கிழக்கே 810 கி.மி தொலைவிலும், சென்னைக்கு தெற்கு தென்கிழக்கே 980 கி.மீ தொலைவிலும் நிலை கொண்டுள்ளது.
இது அடுத்த 36 மணி நேரத்டிதிற்கு மேற்கு வடமேற்கு திசையில் தென்மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதிகள் வழியாக நகர்ந்து, இலங்கை கடலோரப் பகுதிகளில் ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் கல்முனைக்கு (இலக்கை) இடையே இன்று மாலை அல்லது இரவு கரையை கடக்கக் கூடும் என கூறியுள்ளது. இது புயலாக வலுப்பெறுமா என்பது அனைவருக்கும் கேள்வியாக இருந்தது. இந்த நிலையில் தான் அதற்கு வானிலை மையம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதாவது, வங்கக்கடலில் புயல் உருவாக வாய்ப்பில்லை என கூறியுள்ளது.