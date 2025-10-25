உருவாகும் மோந்தா புயல்.. சென்னைக்கு ஆபத்தா? வெதர்மேன் கொடுத்த வார்னிங்

Chennai Heavy Rain Alert: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை 2025 அக்டோபர் 16ஆம் தேதி துவங்கியது. அதற்கு முன்பாகவே, காற்றின் சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் கனமழை பெய்து வந்தது. வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி சில நாட்களிலேயே காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவானது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி பிறகு வலுப்பெற்றது. புயலாக வலுவடையவில்லை. இந்த நிலையில், வங்கக் கடலில் மேலும் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகி உள்ளது.‘
மோந்தா புயல்
தெற்கு அந்தமான் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில் இந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகி உள்ளதாக இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்து இருந்தது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று, கடந்த 3 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 7 கிமீ வேகத்தில் மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து, இன்று, அக்டோபர் 25, 2025 அன்று காலை 08.30 மணிக்கு அதே பகுதியில் மையம் கொண்டுள்ளது.
தற்போது, மேற்கு-தென்மேற்கே சுமார் 440 கிமீ, விசாகப்பட்டினத்திற்கு (ஆந்திரப் பிரதேசம்) தென்கிழக்கே 970 கிமீ, சென்னைக்கு (தமிழ்நாடு) 970 கிமீ, காக்கிநாடாவிற்கு (ஆந்திரப் பிரதேசம்) தென்கிழக்கே 990 கிமீ மற்றும் கோபால்பூருக்கு (ஒடிசா) தென்கிழக்கே 1040 கிமீ தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ளளதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி, 2025 அக்டோபர் 27ஆம் தேதி புயலாக வலுப்பெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னைக்கு கனமழை கொடுக்குமா?
இந்த புயலுக்கு மோந்தா பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த புயல் 2025 அக்டோபர் 28ஆம் தேதி இரவில் கரையை கடக்கும் என சொல்லப்படுகிறது. இந்த புயலால் சென்னைக்கு ஆபத்தா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அவர் கூறுகையில், "புயல் கடலில் இருந்து சென்னையை நெருங்காமல் ஆந்திரா பக்கம் சென்றால் சென்னைக்கு லேசான மழை பெய்யும். அதுவே, வட தமிழக கடற்கரைக்கு அருகில் வந்து, ஆந்திராவுக்கு சென்றால் சென்னையில் மட்டும் பலத்த மழை பெய்யும். சென்னை மட்டுமின்றி, ராணிப்பேட், செல்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலும் கனமழை பெய்யும்" என குறிப்பிட்டார்.
முன்னதாக, இந்திய வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, மோந்தா புயல் வடக்கு-வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து, அக்டோபர் 28 ஆம் தேதி காலைக்குள் ஒரு கடுமையான சூறாவளி புயலாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது. அக்டோபர் 28 ஆம் தேதி மாலை/இரவு நேரங்களில் மச்சிலிப்பட்டினம் மற்றும் கலிங்கப்பட்டினம் இடையே ஆந்திரப் பிரதேசக் கடற்கரையைக் புயல் கடக்கும். அப்போது, அதிகபட்சமாக மணிக்கு 90-100 கிமீ வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசும் என தெரிவித்து இருந்தது. இந்த புயலால் இராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மற்றும் சென்னை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
