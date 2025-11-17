English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஆட்டம் காட்டப்போகும் மழை! சென்னையில் இன்று முதல் சம்பவம்.. வெதர்மேன் கொடுத்த அலர்ட்

ஆட்டம் காட்டப்போகும் மழை! சென்னையில் இன்று முதல் சம்பவம்.. வெதர்மேன் கொடுத்த அலர்ட்

Tamil Nadu Weather Today: சென்னையில் இன்று மாலை முதல் கனமழை பெய்யக் கூடும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கூறியுள்ளார்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 17, 2025, 03:03 PM IST
  • சென்னையில் பிச்சு உதறபோகும் கனமழை
  • வெதர்மேன் கொடுத்த அலர்ட்
  • இன்று மாலை முதல் தொடங்கும்

ஆட்டம் காட்டப்போகும் மழை! சென்னையில் இன்று முதல் சம்பவம்.. வெதர்மேன் கொடுத்த அலர்ட்

Tamil Nadu Weatherman Pradeep John On Chennai Rains: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் மாதத்தில் தொடங்கியது. பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்தே, தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வந்தது. ஆனால், அக்டோபர் மாதத்தில் பெரிய அளவில் மழை பொழிவு என்பது இல்லை. ஆனால், கடந்த ஒரு வாரமாக தமிழகத்தில் லேசான மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, டெல்டா மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. 

Tamil Nadu Weatherman: சென்னையில் கனமழை அலர்ட்

சென்னையில் இன்று (நவம்பர் 17) காலை முதல் சாரல் மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், சென்னை வானிலை குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். இதுகுறித்து வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறுகையில், "நவம்பர் 17,18ஆம் தேதிகளில் டெல்டா பெல்ட்டில் (நாகை மற்றும் மயிலாடுதுறை) நல்ல மழை பெய்யும். சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் பகலில் திடீர் மழை பெய்யும். ஆனால் இன்றிரவு முதல் நவம்பர் 18ஆம் தேதி காலை வரை மிதமான மழை பெய்யும்.

டெல்டா பெல்ட்டில் (நாகை மற்றும் மயிலாடுதுறையில்) நேற்று இரவு முதல் இன்று காலை வரை நல்ல மழை பதிவாகியுள்ளது. பெரும்பாலான மழை கடலுக்கு மிக அருகில் உள்ள இடங்களில் பெய்யும் என்பதால் எந்த பயமும் இல்லை. அடுத்த 2-3 நாட்களுக்கு டெல்டாவில் நேற்றுடன் ஒப்பிடும்போது இனிமேல் கனமழை பெய்யாது. மழை பெய்யும். ஆனால் சமாளிக்கக்கூடிய மழை பெய்யும்.

Tamil Nadu Weatherman: வெதர்மேன் சொன்ன தகவல்

ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு முதல் இன்று காலை வரை மழை பெய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. வரும் நாட்களில் பகல் நேரங்களில் சில இடங்களில் மழை பெய்யும். இன்றிரவு முதல் நாளை காலை வரை மழை பெய்யும். சென்னையைப் பொறுத்தவரை மிதமானது முதல் கனமழை வரை பெய்யும். ஆனால், அது ஆபத்தானதாக இருக்காது. 

புயல் இருக்கும். ஆனால் அதற்கு முன் நகரத்தில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. வரும் நாட்களில் புயல் குறித்து மேலும் தெளிவு கிடைக்கும். இன்றும் நாளையும் உள்மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும். கொமொரின் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நிலவுகிறது. ராமநாதபுரம் பகுதிகள் கடலுக்கு அருகில் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்கள் சிறந்த இடத்தில் அமைந்துள்ளன. இதனால், தூத்துக்குடி மற்றும் நெல்லையிலும் அடுத்த 2 நாட்களில் நல்ல மழை பெய்யும்” என தெரிவித்தார்.

About the Author
