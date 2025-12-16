English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தூத்துக்குடி டூ சென்னை! இன்று முதல் ஆட்டத்தை தொடங்கும் மழை.. வெதர்மேன் முக்கிய அலெர்ட்!

Tamil Nadu Weatherman On Chennai Rains: டெல்டா, தூத்துக்குடி, சென்னை உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களில் இன்றும், நாளையும் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 16, 2025, 10:12 AM IST
  • இன்று முதல் வெளுக்கும் கனமழை
  • சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு அலெர்ட்
  • வெதர்மேன் முக்கிய தகவல்

Tamil Nadu Weatherman Pradeep John Latest News: வடகிழக்கு பருவமழை  தற்போது இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. தமிழகத்தில் டிசம்பர் மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்தே, கடும் குளிர் நிலவி வருகிறது.  நவம்பர் மாதத்தில் உருவான டிட்வா புயல் காரணமாக, தமிழகம் முழுவதும் நல்ல மழை பெய்து வந்தது. குறிப்பாக, வட மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்களில் டிட்வா புயல் காரணமாக மழை வெளுத்து வாங்கியது. அதன்பிறகு, பெரிய அளவில் மழை பொழிவு என்பது இல்லை. 

வெதர்மேன் கொடுத்த அலெர்ட்

டிசம்பர் மாதத்தில் இருந்தே பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடும் குளிர் நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கூறுகையில், "டிசம்பர் 16,17ஆம் தேதிகளில் (இன்றும், நாளையும்) தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட தென்மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள், சென்னை மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. 

தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களிலும் மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் மழை பெய்யும். மாஞ்சோலையை மீண்டும் ஒருமுறை கவனியுங்கள். மாஞ்சோலை  பகுதிகளில்  மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது.  இந்த இரண்டு நாட்களில் இரவு வெப்பநிலை சற்று அதிகரிக்கும், அதன் பிறகு மீண்டும் குளிர் நாட்கள் தொடங்கும்" என பதிவிட்டுள்ளார்.

இதற்கிடையில், டெல்டா வெதர்மேன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறுகையில், ”கடலோர தமிழ்நாட்டில் மழை தொடங்கியுள்ளது. அடுத்த மூன்று நாட்களில் குளிர்ந்த குளிர்காலம் தற்காலிகமாக குறையும். இன்னும் இரண்டு தினங்களுக்கு மழை பெய்யும்" என தெரிவித்துள்ளார்.

வானிலை மையம் சொல்வது என்ன?

சமீபத்தில் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், ராமநாதபுரம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று நேரத்திற்கு லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று மணி நேரத்திற்கு   லேசான மழை பெய்யக் கூடும்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தென் தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, 2025 டிசம்பர் 16ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 21ஆம் தேதி முதல் தென் தமிழத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், வட தமிழகத்திலும் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! இலவச லேப்டாப் எப்போது கிடைக்கும்? முக்கிய அப்டேட்

 

மேலும் படிக்க:  2 நாட்களுக்கு பிச்சு உதறபோகும் மழை! கடும் குளிர் வேற.. வெதர்மேன் வானிலை அப்டேட்!

 

About the Author
Tamil Nadu weatherWeathermanTamilnadu WeathermanTamilnadu Weatherman Pradeep JohnChennai weather

