  • மீண்டும் உருவாகும் 'புயல்'.. பிச்சு உதறபோகும் மழை.. வெதர்மேன் சொன்ன முக்கிய பாயிண்ட்

Tamil Nadu Weather Today: தமிழகத்தில் அடுத்த 4-5 நாட்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரிதீப் ஜான் கூறியுள்ளர். மேலும், சென்னையின் வானிலை நிலவரம் குறித்து இங்கே பார்ப்போம். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 7, 2025, 11:08 AM IST
Tamil Nadu Weatherman Pradeep John News: தமிழகத்தில் 2025 அக்டோபர் மாதத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது. வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்தே தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, அக்டோபர் மாதத்தில் தமிழம் முழுவதும் நல்ல மழை பெய்தது. இதனால், ஏரி, குளங்கள் என அனைத்து நீர்நிலையங்களும் நிரம்பின. இதற்கிடையில், அக்டோபர் மாத கடைசியில் வங்கக் கடலில் உருவான மோந்தா புயலால் ஆந்திரா கடற்கரையை கடந்தது. இருந்தாலும், தமிழகத்தில் மழை பிச்சு உதறியது. 

சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை வெளுத்து வாங்கியது. ஆனால், அதன்பிறகு பெரிய அளவில் மழை பொழிவு இல்லை. ஒரு வாரத்திற்கு மழைக்கு ஓய்வு இருந்த நிலையில், மீண்டும் மழை ஆட்டத்தை தொடங்கியது. நேற்று (நவம்பர் 6) தமிழகம் முழுவதுமே மழை பெய்தது. சென்னையிலும் மாலையில் விட்டுவிட்டு மழை பெய்தது. இப்படியான நிலையில், அடுத்து சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து, தமிழ்நாடு வெதர்மேன் ஜான் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். 

வெதர்மேன் கொடுத்த முக்கிய தகவல்

மழை குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான், "இன்று முதல் தென் தமிழ்நாட்டிற்கு  வானிலை மாறும். தென் மாவட்டங்களில் அடுத்த 4-5 நாட்களுக்கு இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும். வட தமிழக மாவட்டங்கள் வரும் நாட்களில் வறண்ட வானிலை இருக்கும். வட மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் தவிர, மற்ற இடங்களில் வறண்ட வானிலையே இருக்கும். 

சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மீண்டும் வறண்ட வானிலை இருக்கும். நவம்பர் 17,18ஆம் தேதி வரையும் வறண்ட வானிலை இருக்கும்.   அதற்கு இடைப்பட்ட நாட்களில்  ஒருசில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நவம்பர் 4வது வாரத்தில் வங்கக் கடலில் புயலாக உருவாக வாய்ப்பு" என தெரிவித்துள்ளார். 

இன்று எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும்?

சென்னை வானிலை மையத்தின் அறிவிப்பின்படி, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, விருதுநகர், மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தொடர்ந்து, 2025 நவம்பர் 8ஆம் தேதி (நாளை)  கன்னியாகுமரி, நெல்லை, தென்காசி, தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தொடர்ந்து, 2025 நவம்பர் 9ஆம் தேதி முதல் 12ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சென்னையை பொறுத்தவரை, இன்று வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒருசில இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என்றும்  வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கிடையில், இந்திய வானிலை மையம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருந்தது. அதாவது, தென்மேற்கு வங்ககடலில் இலங்கையை ஒட்டி நவம்பர் 14ம் தேதி வாக்கில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது என தெரிவித்தது. அதனை தொடர்ந்து தெற்கு அந்தமான் பகுதிகளில் நவம்பர் 19ம் தேதி போல மற்றொரு காற்று சுழற்சி/ காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இரண்டு தாழ்வு பகுதிகளிலும் புயலாக மாற வாய்ப்பில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

