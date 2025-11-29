சென்னை தான் டார்கெட்! இரவில் Ditwah ஆட்டம் ஆரம்பம்.. வெதர்மேன் அப்டேட்

Ditwah Cyclone Latest News: தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, நவம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே பரவலாக மழை பெய்து வரும் நிலையில், தற்போது அது தீவிரம் அடைந்துள்ளது. தமிழகத்தில் வட மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்களில் இடைவிடாமல் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. இந்த மழை இன்னும் இரண்டு நாட்களுக்கு தொடரும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
Ditwah புயல்
இதோடு, இலங்கை கடல் பகுதியில் டிட்வா புயல் உருவானது. இந்த டிட்வா புயல் தமிழகத்தை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது. மணிக்கு 8 கி.மீ வேகத்தில் டிட்வா புயல் நகர்ந்து வருவதாக தெரிகிறது. இதன் காரணமாக, தமிழகத்திற்கு ரெட் அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கையில் டிட்வா புயல் காரணமாக, உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், தமிழகத்தில் டிட்வா புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிலையில், டிட்வா புயலின் தாக்கம் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட பிரதீப் ஜான், ”இது கடலோர பைபாஸ் ரைடராக தமிழக கடற்கரைக்கு இணையாக நகர்ந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக சென்னை கடற்கரையை நெருங்கும்.
வெதர்மேன் முக்கிய தகவல்
டிட்வா புயல பைபாஸ் ரைடராக தமிழக கடற்கரையை நோக்கி நகர்ந்து, நவம்பர் 30ஆம் தேதி ஞாயிற்று கிழமை மாலை சென்னை கடற்கரையை நெருங்கும். டில்டா புயல் காரணமாக, குறிப்பாக டெல்டா பெல்டில் நாகை மாவட்டத்தில் கனமழை தொடங்கியுள்ளது. கடலுக்கு அருகிலுள்ள பகுதிகளில் 175 முதல் 250 மி.மீ. வரை மழை பதிவாகியுள்ளது. டிட்வா புயல் காரணமாக, டெல்டா மாவ்டடங்களில் மாலை வரை மழை தொடரும்.
இந்த மழை மாலையில் கடலூர், பாண்டிச்சேரிக்கு நகர்ந்து, அங்கு கனமழை கொட்டும். காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, ஈசிஆர் பகுதிகளில் இன்று மாலை முதல் இரவில் பலத்த மழை பெய்யும். இரவு முழுவதும் சென்னை நகரத்திற்குள் கனமழை பெய்யும்.செங்கல்பட்டில் மிதமானது முதல் கனமழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஞாயிற்று கிழமை சென்னைக்கு சிறந்த நாள். ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்னையில் கனமழை பெய்யும். திருவாரூர், தஞ்சாவூர், திருச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், கடலூர் மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்யும். அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் நாகை, கடலூர, மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்யும். கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகை, பாண்டிச்சேரியில் அதி கனமழை பெய்யக் கூடும்" என்று கூறினார்.
டிட்வா புயல் எங்கே?
இந்திய வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, கடந்த 6 மணி நேரத்தில் இலங்கையின் கடலோரப் பகுதியிலும், அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடாவிலும் நிலைகொண்டிருந்த டிட்வா புயல், வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் மணிக்கு 8 கிமீ வேகத்தில் நகர்ந்து, இன்று காலை 5.30 மணிக்கு தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய வடக்கு இலங்கையில் மையம் கொண்டிருந்தது.
இது காரைக்காலுக்கு தென்கிழக்கே 190 கி.மீ தொலைவிலும், புதுச்சேரிக்கு தென்கிழக்கே 300 கி.மீ தொலைவிலும், சென்னைக்கு தெற்கே 400 கி.மீ தொலைவிலும் நிலைகொண்டுள்ளது. மேலும், வடக்கு-வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து, நவம்பர் 30 ஆம் தேதி அதிகாலையில் வட தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரைகளுக்கு அருகில் தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடாவை அடைய வாய்ப்புள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
