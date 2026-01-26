English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இன்று எங்கெல்லாம் கனமழை வெளுக்கும்? வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்.. சென்னையில் எப்படி?

இன்று எங்கெல்லாம் கனமழை வெளுக்கும்? வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்.. சென்னையில் எப்படி?

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் இன்றும் மழை பெய்யக்கூடும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 26, 2026, 09:58 AM IST
  • இன்று மழை பெய்யக் கூடும்
  • சென்னையில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு
  • வெதர்மேன் கொடுத்த தகவல்

இன்று எங்கெல்லாம் கனமழை வெளுக்கும்? வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்.. சென்னையில் எப்படி?

Tamil Nadu Weatherman Latest Update: தமிழகத்தில்  வடகிழக்கு பருவமழை முடிவடைந்துள்ளது. இதற்கிடையில், டிசம்பர் மாதத்தில் இருந்தே தமிழகத்தில் கடும் பனி நிலவி வருகிறது. இதற்கிடையில், தமிழகத்தில் கடந்த சில தினங்களாகவே மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, கடந்த நான்கு நாட்களாக வட மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. 

இன்று எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும்?

நேற்று கூட சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. குறிப்பாக, எழும்பூர், நுங்கம்பாக்கம்,  ஆழ்வார்ப்பேட்டை, சென்ட்ரல் உள்ளிட்ட இடங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது. இப்போது காலை முதலே மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். இன்றும் மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில்,  அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் அவர் பதிவிட்டுள்ளார். 

அவர் கூறுகையில், "நேற்று சென்னையில் டெல்டா வரை பெய்த மழையை நீங்கள் அனைவரும் ரசித்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன். இன்று  மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் மற்றும் தென் தமிழகத்திற்கு அருகிலுள்ள மாவட்டங்களை நோக்கி  மழை பெய்யக் கூடும். நேற்று சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் நேற்று நல்ல மழை பெய்தது. 

இன்று (ஜனவரி 26) நீலகிரி, கோவை, ஈரோடு, சேலம், திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், தென்காசி, தேனி, நெல்லை உள்ளிட்ட உள்மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. குன்னூர், கொடைக்கானல் மற்றும் மாஞ்சோலி மலை பகுதிகளிலும் மழை பெய்யக் கூடும். நேற்று சென்னையில் 524 மி.மீ மழை பெய்துள்ளது. செங்கல்பட்டில் 65 மி.மீ மழை பெய்தள்ளது" என தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறுகையில், "தமிழகத்தில் பெரும்பாலும் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். உள் மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களிலும், கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களிலும் ஆங்காங்கே மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு. வேளாண்மை பணிகளை இன்று (26.01.2026) ஒத்திவைப்பது சிறந்தது” என தெரிவித்துள்ளார்.

வானிலை மையம் சொல்வது என்ன?

சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, குமரிக்கடல் பகுதிகளில் இருந்து வடக்கு கேரள கடலோரப் பகுதிகள் வரை ஒரு கிழக்கு வளிமண்டல காற்றலை நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, தமிழகத்தில் ஜனவரி 26ஆம் தேதி முதல் 31ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சென்னையை பொறுத்தவரை,  இன்று  வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒருசில பகுதிகளில்  லேசான மழை பெய்யக் கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29 முதல் 30 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

