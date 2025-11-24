புயல் அலர்ட்! சென்னைக்கு பாதிப்பா? தெற்கில் வெளுக்கும் கனமழை - வெதர்மேன் வார்னிங்

Tamil Nadu Weather Update Today: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் மாதத்தில் தொடங்கியது. வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்தே, தமிழகத்தில் நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. அக்டோபர் கடைசி இரண்டு வாரத்தில் மழை வெளுத்து வாங்கி வந்த நிலையில், நவம்பர் மாத தொடக்கத்தில் பெரிய அளவில் மழை பொழிவு இல்லை. இந்த நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக தமிழகம் முழுவதும் பரவலமாக மழை பெய்து வருகிறது.
தமிழ்நாடு வெதர்மேன் வானிலை அப்டேட்
குறிப்பாக, நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களிலும், கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூர், கரூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. நேற்று காலை முதலே கனமழை கொட்டி வருகிறது. இன்றும் (நவம்பர் 24) கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட வெதர்மேன், "இன்று கடலூர், டெல்டா மாவட்டங்கள் முதல் தென் தமிழகம் வரை நல்ல மழை பெய்யும். திருநெல்வேலி மாவட்டம் மாஞ்சோலை பகுதிகளில் கடந்த 4 நாட்களாக நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. கடந்த நாட்களில் மூன்றாவது முறையாக இரட்டை சத்தத்துடன் மழை பொழிவு பதிவாகி உள்ளது (மாஞ்சோலை - 210 மி.மீ மழை பதிவு) தமிழ்நாட்டின் வடகிழக்கு பருவமழை மீண்டும் சாதகமாகவே இருக்கிறது.
இன்று முதல் நாளை காலை வரை, டெல்டா முதல் தெற்கு தமிழகம் வரை ஒரு இறுதியாக நல்ல மழை பெய்யக் கூடும். கடலூர் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் பகலில் படிப்படியாக மழை குறையும். டெல்டா மற்றும் தெற்கு தமிழக மாவட்டங்களில் பகல் முழுவதும் மற்றும் இரவு முழுவதும் கனமழை பெய்யும்.
சென்னையில் மழைக்கு வாய்ப்பு
சக்கரத்தை (புயல்) பொறுத்தவரை, வங்கக் கடலில் புயல் உருவாகி வருகிறது. நவம்பர் 26ஆம் தேதி புயலாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இதற்கு அப்டேட் குறித்து காத்திருப்போம். இந்த முறை வட தமிழ்நாட்டிற்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். இதுபோன்று சாதகமான வானிலை மீண்டும் இருக்காததால், வட மாவட்டங்களில் மிக முக்கியம். தென் மாவட்டங்களில் ஏற்கனவே அதிக மழைப் பொழிவைப் பெற்றுள்ளது.
சமீபத்திய மழைப்பொழிவுகளால் டெல்டா மாவட்டங்களில் அதன் நீர் பற்றாக்குரை இல்லாமல் இருக்கும். வட மாவட்டங்கள் மாவட்டங்கள், குறிப்பாக சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் மட்டுமே இன்னும் பெரிய அளவில் மழை பொழிவு இல்லை. எனவே, இந்த சக்கரம் (புயல்) சென்னை உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களுக்கு முக்கிய காலமாக இருக்கும். இந்த புயலால் வட மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்யலாம்" என்றார்.
உருவாகும் 'சென்யார்' புயல்
சென்னை வானிலை மையம் அறிவிப்பின்படி, மலாக்கா ஜலசந்தி மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு, நேற்று ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெற்று, அதே பகுதிகளில் நிலவுகிறது. இது மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, இன்று 24ஆம் தேதி வாக்கில், தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறக் கூடும். இது மேலும், அதே திசையில் நகர்ந்து, நவம்பர் 26ஆம் தேதி தென் கிழக்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில் புயலாக உருவாகக் கூடும்.
சென்யார் புயல் உருவானவுடன் அதன் பாதை மற்றும் திசை குறித்து இதுவரை வானிலை அதிகாரிகளுக்கு உறுதியாகத் தெரியவில்லை. இந்த சென்யார் புயல் தமிழ்நாடு-ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரையில் கரையைக் கடக்குமா அல்லது ஒடிசா அல்லது வங்காளதேசத்தை நோக்கி வடக்கு நோக்கித் திரும்புமா என்பது தெரியவில்லை. சென்யார் புயல் உருவானவுடன் அதன் பாதை மற்றும் திசை குறித்து வானிலை மையம் தெரிவிக்கும்.
