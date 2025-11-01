நவம்பரில் வெளுக்குமா கனமழை.. சென்னையில் எப்படி? வெதர்மேன் கொடுத்த அப்டேட்!

வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் மாதத்தில் தொடங்கியது. வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்தே நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. இதற்கிடையில், அக்டோபர் மாதம் இறுதியில் வங்கக் கடலில் உருவான மோந்தா புயல் காரணமாக, தெலங்கானா, ஆந்திராவில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது. அதே நேரத்தில், தமிழகத்திலும் கனமழை பெய்தது. குறிப்பாக, சென்னை, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை தொடர்ந்து பெய்தது. ஆனால், மோந்தா புயலால் சென்னைக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை. அதன்பிறகு, தமிழகத்தில் பெரிய அளவில் மழை பொழிவு இல்லை.
நவம்பரில் வெளுக்குமா கனமழை
இந்த நிலையில் தான், நவம்பரில் மாதத்தில் மழை பொழிவு குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட அவர், "அக்டோபர் மாதம் முடியப் போகுது, என்ன ஒரு மாதம். இந்த மாதம் தமிழ்நாட்டின் கிட்டத்தட்ட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நல்ல மழை பெய்தது. குறிப்பாக வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர், திருநெல்வேலி மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் அதிக மழை பெய்தது.
தமிழ்நாட்டில் இயல்பை விட 233.9 மிமீ அதிகமாக மழை பெய்தது. இது 171.9 மிமீ அதிகமாகும், இது 36% அதிகமாகும். நவம்பர் மாதத்திற்குள் நுழையும்போது, மழைப்பொழிவு இயல்பை விட குறைவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது அக்டோபர் மாதத்தின் அதிகப்படியான மழையை சமன் செய்யும்" என தெரிவித்து இருக்கிறார். இதன் மூலம், 2025 நவம்பர் மாதத்தில் தமிழகத்தில் மழை பொழிவு குறைவாக இருக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.
வங்கக் கடலில் காற்றழுத்தம்
நேற்று மத்திய கிழக்கு அரபிக் கடல் பகுதியில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கிழக்கு வடகிழக்கு திசையில் நகர்ந்து, இன்று காலை மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய வடகிழக்கு அரபிக் கடல் பகுதியில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுகுறைந்து, காலை 8.30 மணியளவில் அதே பகுதியில் நிலவுகிறது. இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் வடகிழக்கு அரபிக் கடலின் பகுதிகளின் வழியாக தெற்கு குஜராத் மற்றும் அதனை ஓட்டிய வடக்கு மகாராஷ்டிரா கடலோரப் பகுதிகளை நோக்கி நகர்ந்து, காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுகுறையக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கிழக்கு திசை காற்றின் வேகமாறுபாடு காரணமாக, தமிழகத்தில் 2025 நவம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் 7ஆம் தேதி வரை மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை, 2025 நவம்பர் 1,2ஆம் தேதியில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும், நகரின் ஒருசில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்றும் வானிலை மையம் கூறியுள்ளது. அதே நேரத்தில், அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34 முதல் 35 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26 முதல் 27 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும் என வானிலை மையம் கூறியுள்ளது.
