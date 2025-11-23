English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இன்னும் 7 நாள்! உருவாகப்போகும் புயல்.. சென்னைக்கு பாதிப்பா? வெதர்மேன் கொடுத்த அலர்ட்

இன்னும் 7 நாள்! உருவாகப்போகும் புயல்.. சென்னைக்கு பாதிப்பா? வெதர்மேன் கொடுத்த அலர்ட்

Tamil Nadu weatherman Latest Update: தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் நாளை காலை வரை கனழை மழை பெய்யும் என்றும் திருநெல்வேலியின் ஒரு சில பகுதிகளில் அதிக மழை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது என்றும் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 23, 2025, 10:32 AM IST
  • தென் தமிழகத்தில் கனமழை பெய்யும்
  • வெதர்மேன் கொடுத்த அப்டேட்
  • முழு விவரம்

இன்னும் 7 நாள்! உருவாகப்போகும் புயல்.. சென்னைக்கு பாதிப்பா? வெதர்மேன் கொடுத்த அலர்ட்

Tamil Nadu Weather Update: தெற்கு அந்தமான் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவி வந்த நிலையில், தெற்கு அந்தமான் கடலில், குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி உள்ளது. இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை (நவம்பர் 24) தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது. 

இந்த நிலையில், நாளை (நவம்பர் 24) காலை வரை தென் தமிழகத்தில் கனமழை பெய்யும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளாவது, குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி கொமோரின் கடலில் அமைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும். 

மழை பதிவு

தென் தமிழகத்தில் திருநெல்வேலி, தென்காசி மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழையும் மற்ற மாவட்டங்களில் மிதமான மழையும் பதிவாகி உள்ளது. 

அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கான முன்னறிவிப்பு 

கொமோரின் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை தீவிரமடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்யக்கூடும். அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இடைவிடாது மழை பெய்யும்.  மத்திய, தெற்கு, மேற்கு மற்றும் வடக்கு அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மிதமான மழை பெய்யும். சென்னை மற்றும் சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களில் அவ்வப்போது மழை பெய்யும். 

கனமழை & மிக கனமழை எங்கெல்லாம்

தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், நெல்லை, தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களின் சில இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள மாஞ்சோலை மலைகளில் மிக அதிக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. 

புயல் எச்சரிக்கை: இன்னும் 7 நாட்களில் வானிலையில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். மேலும், வானிலை மாற்றங்களுக்கு மத்தியில் மிகவும் சிக்கலான புயல் உருவாகக் கூடும். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார். 

நேற்றைய வானிலை அறிவிப்பின்படி, இன்று (நவம்பர் 23) தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடி, இராமநாதபுரம், சிவகங்கை, விருதுநகர், மதுரை, அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

