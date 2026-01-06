அலறவிடப்போகும் கனமழை! பொங்கலுக்கு சம்பவம் இருக்கு..எங்கெல்லாம்>? வெதர்மேன் அலர்ட்!

Tamil Nadu Weatherman Pradeeep John: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. தமிழகத்தில் 2025 அக்டோபர் மாதம் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில், மழை தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக பெய்தது. குறிப்பாக, வட மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்தது. ஆனால், டிசம்பர் மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்தே மழையின் தாக்கம் குறைந்து, குளிர் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பெரிய அளவில் மழை பொழிவு இல்லை.
வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்
ஜனவரி 1ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்தது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். தமிழ்நாட்டில் ஜனவரி மாதத்தில் அதிக மழை பெய்யும்.ஜனவரி 9ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 14ஆம் தேதி வரை தமிழக கடற்கரை மற்றும் உட்புறப் பகுதிகளில் மழை பெய்யும்.
தமிழ்நாடு ஜனவரி மாதத்தில் தொடர்ந்து அதிகப்படியான மழைப்பொழிவைப் பதிவு செய்துள்ளது. ஜனவரி மாதம் தமிழ்நாட்டிற்கு காலநிலை ரீதியாக மிகவும் பலவீனமான மாதங்களில் ஒன்றாகும். இந்த ஆண்டு ஜனவரி 1–5ஆம் தேதி வரை ஏற்கனவே 7.8 மி.மீ மழையைப் பெற்றுள்ளது. ஜனவரி 9ஆம் தேதி முதல் 14ஆம் தேதி வரை மீண்டும் மழை பெய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஜனவரி மாதம் மீண்டும் அதிகப்படியான மழை பெய்யும்.
டெல்டா, சென்னையில் மழை வெளுக்கப்போகுது
புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தையொட்டி சென்னையில் அதிகப்படியான பிரிவில் உள்ளது. ஜனவரி 10 முதல் 12ஆம் தேதிகளில் மீண்டும் மழை பெய்யும். ஜனவரி மாதம் மீண்டும் மிகப்பெரிய அதிகப்படியான மழையுடன் முடிவடையும் வாய்ப்பு உள்ளது. டெல்டா (நாகை, திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, காரைக்கால் மற்றும் தஞ்சாவூர்) மற்றும் கடலூர் மற்றும் வட தமிழகத்தின் பிற பகுதிகள், பாண்டிச்சேரி, விழுப்புரம், காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், சென்னை மற்றும் செங்கல்பட்டு, வேலூர் திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, திருச்சி, மதுரை, கல்லுாரிக்கோட்டை, திருச்சி, கல்லுாரி, கல்லுாறு நாமக்கல், அரியலூர், பெரம்பலூர் மற்றும் தென் தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளில் 1 அல்லது 2 நாட்களுக்கு மழை பெய்யும்.
ஜனவரி 9 ஆம் தேதிக்குள் அறுவடையை முடிக்கவும். கொங்கு மண்டலத்திலும் மழை பெய்யும். தமிழக கடலோர மற்றும் உள்பகுதிகளில் ஜனவரி 9ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 14ஆம் தேதி வரை மழை பெய்யும். வட தமிழகத்தின் இதர பகுதிகள், திருவண்ணாமலை, சென்னை, விழுப்புரம், பெரம்பலூர், அரியலூர் ஆகிய இடங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நாகை, திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, காரைக்கால் மற்றும் தஞ்சாவூர்), கடலூர், பாண்டி மற்றும் அருகிலுள்ள மாவட்டங்களில் பரவலாக கனமழை பெய்யும்.
உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி
இலங்கையை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்ககடலில் ஜனவ 8ம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக கூடும். இத்தாழ்வு பகுதி தீவிரக்காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுபெற்று இலங்கை ஊடாக தமிழக கடற்கரை நோக்கி நகரக்கூடும் என்றும் டெல்டா வெதர்மேன் கூறியுள்ளார். இதன் காரணமாக, தமிழகத்தில் ஜனவரி 9ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 14ஆம் தேதி வரை 4 நாட்களுக்கு ஜனவரி மழை தீவிரமடைந்து காணப்படும் என்றும் கூறியுள்ளார்.
