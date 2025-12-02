English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சென்னைக்கு பக்கத்தில் டிட்வா புயல்! மிக கனமழை வெளுக்கும்.. வெதர்மேன் அலர்ட்

Tamil Nadu Weatherman On Cyclone Ditwah: அடுத்த 18 மணி நேரத்திற்கு சென்னை அருகில் டிட்வா புயல் நீடிக்கும் என்றும்  இதனால் சென்னை, திருவள்ளூர்  மாவட்டங்களில மிக கனமழை பெய்யக் கூடும் என வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கூறியுள்ளார்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 2, 2025, 09:39 AM IST
  • சென்னையில் மிக கனமழை வெளுக்கும்
  • சென்னைக்கு அருகில் டிட்வா புயல்
  • வெதர்மேன் முக்கிய தகவல்

Tamil Nadu Weatherman Pradeep John On Cyclone Ditwah:  வட தமிழகத்தை அச்சுறுத்தி வந்த டிட்வா புயல், தற்போது  வலுவிழந்து, சென்னை அருகே ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மையம் கொண்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக, சென்னை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் நவம்பர் 30ஆம் தேதி பெய்யத் தொடங்கிய மழை, இன்று வரை விட்டுவிட்டு பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, நேற்று (டிசம்பர் 1)  முழுவதும் பலத்த மழை பெய்தது. இதனால், சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. இன்றும் காலை முதலே பலத்த மழை பெய்து வருகிறது.

மிக கனமழை வெளுக்கும்

இந்த நிலையில் தான், டிட்வா புயல் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அவர் கூறுகையில், "கடந்த 24 மணி நேரமாக ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக இருக்கும் டிட்வா, சென்னை கடற்கரைக்கு அருகில் நிலைகொண்டுள்ளது. இதனால் சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. அடுத்த 18 மணி நேரம் சென்னை கடற்கரைக்கு அருகில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை இருக்கும். 

பின்னர் இன்று மாலை முதல் இரவு வரை பலவீனமான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையாக சென்னைக்கு தெற்கே கல்பாக்கம் பகுதியை சுற்றி கரையைக் கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அமைப்பு சென்னை அட்சரேகைக்கு மேல் நகரவில்லை. சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் நாள் முழுவதும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மேகங்கள் உருவாகி, கனமழை பெய்யக் கூடும். 

மதுரை, விருதுநகர், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, டெல்டா மாவட்டங்கள், புதுச்சேரி, கடலூர் விழுப்புரம் ஆகிய  பகுதிகளில்  மழை பெய்யக்கூடும். காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி கரையை கடந்ததும் ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யும். செங்கல்பட்டு மற்றும் காஞ்சிபுரத்தில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை சென்னைக்கு தெற்கே  இரவு நேரத்தில் கடக்கும் என்பதல், சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் ஆகிய பகுதிகளில் மிக கனமழை பெய்யக் கூடும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

டிட்வா புயல் எங்கே?

இந்திய வானிலை வெளியிட்ட சமீபத்தில் தகவலின்படி, தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடாவின் மேற்கு மத்திய மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதிகள் மற்றும் வடக்கு தமிழ்நாடு மற்றும் தெற்கு ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரைகளில் கடந்த 6 மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு நிலையாக டிட்வா புயல் இருந்தது. நேற்று, டிசம்பர் 01ஆம் தேதி அன்று 23.30 மணிக்கு அதே பகுதியில் மையம் கொண்டது. தற்போது சென்னைக்கு கிழக்கே சுமார் 50 கி.மீ., புதுச்சேரிக்கு வடகிழக்கே 140 கி.மீ. கடலூருக்கு வடகிழக்கே 160 கி.மீ., நெல்லூருக்கு தென்கிழக்கே 170 கி.மீ. நிலை கொண்டுள்ளது.

வடக்கு தமிழ்நாடு-புதுச்சேரி கடற்கரைகளிலிருந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மையத்தின் குறைந்தபட்ச தூரம் சுமார் 35 கி.மீ.ஆகும்.இது அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் மெதுவாக தென்மேற்கு நோக்கி  நகர்ந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையில், சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று மணி நேரத்திற்கு கனமழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை மையம் கூறியுள்ளது. மேலும், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், விழுப்புரம், கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று மணி நேரத்திற்கு மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: டிட்வா புயல் : சென்னை கனமழை, பள்ளி கல்லூரி விடுமுறை - வானிலை அப்டேட்

Cyclone DitwahChennai RainsChennai weather updateChennai Weather TodayChennai heavy rains

