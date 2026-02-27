மழை கொட்டப்போகுது! 6 மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்.. வெதர்மேன் வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weatherman Latest Update: தமிழகத்தில் பருவமழை சீசன் முடிந்துவிட்டது. ஆனாலும், பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக, கொங்கு மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. இதற்கிடையில், இன்று எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும் என்பது குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார்.
இன்று எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும்?
தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட தகவலின்படி, தெற்கு தமிழ்நாடு மற்றும் கொங்கு மண்டலத்தில் தொடர்ந்து லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும். இன்றும் இதே நிலை தொடரும். மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய நீலகிரி, வால்பாறை, கன்னியாகுமரி, தென்காசி, தேனி, நெல்லை போன்ற பகுதிகளில் ஆங்காங்கே இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது” என்று கூறியுள்ளார். இதன் மூலம், இன்று (பிப்ரவரி 27) நீலகிரி பெல்டில் மழை பெய்யக் கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வானிலை மையம் சொல்வது எப்படி?
தென்னிந்திய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், மேற்குதொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில், லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 1ஆம் தேதி மேற்குதொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில், லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில், லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்களில் (தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகள்) ஓரிரு இடங்களில், லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மார்ச் 4ம் தேதி தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில், லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை வானிலை
சென்னையை பொறுத்தவரை, இன்று (பிப்ரவரி 27) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிப்பொழிவு காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33-34 டிகிரி செல்சியஸ், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23-24 டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டியும் இருக்கும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
