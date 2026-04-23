பாஜகவை ஓட ஓட விரட்டும் தமிழ்நாடு - ஆ.ராசா விளாசல்

A. Raja : இன்று ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குபதிவு தமிழ்நாடு முழுவதும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், திமுக துணைப்பொதுச்செயலாளரும், நீலகிரி தொகுதி பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான ஆ. இராசா அவரது சொந்த கிராமமான பெரம்பலூர் அருகே உள்ள வேலூர் கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் அரசு உயர் நிலைப்பள்ளியில் உள்ள வாக்கு சாவாடியில் தனது வாக்கினை செலுத்தினார்.
அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் திமுக அரசு நிறை வேற்றியுள்ள எண்ணற்ற அரசு திட்டங்களை கருத்தில் கொண்டும், முதல்வர் முத்துவேல்கருணாநிதி ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தி வந்துள்ள வளர்ச்த்திட்டங்களை பாராட்டும் விதத்திலும் அதுமட்டுமின்றி பாசிச சக்திகளை தமிழகத்துக்குள் விடாமல் தடுக்க ஸ்டாலினால் மட்டுமே முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் பெருவாரியான மக்கள் மிகுந்த எழுச்சியுடன் இன்றுவாக்களித்து வருகின்றனர். எனது சொந்த கிராமத்திலும் அந்த எழுச்சியை காணமுடிகிறது என்றார் கண்டிப்பாக பெரம்பலூர் மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டில் 200 -க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் திமுக மீண்டும் வெற்றி பெறும் என்று தெரிவித்தார்.
அதுமட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டில் இதுவரை எந்த தேர்தலின் போதும் இல்லாத அளவிற்கு 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெளிமாநில முதல்வர்கள் மற்றும் வடமாநில பா ஜ க அமைச்சர்கள், பாஜக தலைவர்கள் என ஏராளமான பாசிச சக்திகள் தமிழ்நாட்டில் கூடாரம் அமைத்து கொட்டமடித்து கொண்டு பிரச்சாரம் செய்து தமிழ் நாட்டை எப்படியாவது பிடித்துவிடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் எண்ணம் பலிக்காது அவர்களை எல்லாம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஓடஓட விரட்டி விட்டார்கள் என்பதை உறுதிபடுத்துவதான செய்தி இந்த தேர்தலில் தெரிகிறது என்றார்.
ஐஜேகே வேட்பாளர் வாக்குப்பதிவு
குன்னம் தொகுதி ஐஜேகே வேட்பாளர் தனது வாக்கை சொந்த கிராமத்தில் பதிவு செய்தார். பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள குணம் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணி கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் ஐஜேகே வேட்பாளர் சரண்யா அன்பழகன் அவரது சொந்த ஊரான வரவூர் கிராமத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடியில், தனது வாக்கினை வரிசையில் காத்திருந்து பதிவு செய்தார்.
பெரம்பலூர் அதிமுக, திமுக வேட்பாளர் வாக்குப்பதிவு
பெரம்பலூர் சட்டமன்ற (தனி) தொகுதி திமுக வேட்பாளர் டாக்டர்.S.T. ஜெயலட்சுமி, அவரது கணவர் டாக்டர் கருணாகரனுடன் பெரம்பலூர் ரோவர் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடிக்கு, வந்து தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார். இதேபோல், பெரம்பலூர் சட்டமன்ற தனி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் இளம்பை.இரா. தமிழ்ச்செல்வன், எளம்பலூர் கிராமத்தில் அரசு பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடிக்கு, அவரது மனைவி பிரியதர்ஷினியுடன் வந்து தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார்.
பெரம்பலூர் பணம் பறிமுதல்
பெரம்பலூர் அருகே வாக்காளர்களுக்கு பட்டுவாடா செய்ய காரில் கொண்டு செல்லப்பட்ட 2 கோடியே 44 லட்சத்து 97 ஆயிரத்து 500 ரூபாய் பணம் பறிமுதல். பெரம்பலூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட செங்குணம் கிராமத்தில், கலால் மேற்பார்வை அலுவலர் பழனிச்செல்வன் தலைமையான தலைமையிலான தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மேற்கொண்டிருந்த வாகன தணிக்கையின் போது, TN 46 AC 6637 என்ற மாருதி ஸ்விப்ட் காரில் கீழப்புலியூர் கிராமத்தை சேர்ந்த திமுக மாவட்ட விவசாய அணி துணை அமைப்பாளர் ஜெயராமன்(64), என்பவரும், ராஜேஷ் கிருஷ்ணன்(25), என்பவரும் நான்கு அட்டைப்பெட்டிகளில் பதுக்கி கொண்டு செல்லப்பட்ட 2 கோடியே 44 லட்சத்து 97 ஆயிரத்து 500 ரூபாய் ரொக்க பணம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் பெரம்பலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரும், வருவாய் கோட்டாட்சியருமான அனிதாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு, வருமான வரித்துறையினர் மூலம் ஜெயராமன் மற்றும் ராஜேஷ் கிருஷ்ணனிடம் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
