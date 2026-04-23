English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பாஜகவை ஓட ஓட விரட்டும் தமிழ்நாடு - ஆ.ராசா விளாசல்

பாஜகவை ஓட ஓட விரட்டும் தமிழ்நாடு - ஆ.ராசா விளாசல்

A. Raja : தமிழ்நாட்டில் இந்த தேர்தலில் பாஜகவை ஓட ஓட மக்கள் விரட்டுவார்கள் என திமுக எம்பி ஆ.ராசா ஆவேசமாக பேசியுள்ளார்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 23, 2026, 12:27 PM IST
  • பெரம்பலூரில் வாக்கு செலுத்திய ராஜா
  • பாஜகவை ஓட ஓட விரட்டுவார்கள் என விளாசல்
  • பாஜக எண்ணம் தமிழ்நாட்டில் பலிக்காது என பேட்டி

Trending Photos

குரு-சுக்கிரன் சேர்க்கை.. கஜலட்சுமி யோகத்தால் 4 ராசிகளுக்கு செல்வம், செழிப்பு, மகிழ்ச்சி பெருகும்
camera icon6
Jupiter Venus
குரு-சுக்கிரன் சேர்க்கை.. கஜலட்சுமி யோகத்தால் 4 ராசிகளுக்கு செல்வம், செழிப்பு, மகிழ்ச்சி பெருகும்
ரூ.20,000-க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த ஸ்மார்ட் டிவிகள் இதுதான்
camera icon7
Smart TV
ரூ.20,000-க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த ஸ்மார்ட் டிவிகள் இதுதான்
2026ல் இதுவரை வெளிவந்த நல்ல படங்கள்! தாய் கிழவி to துரந்தர் 2..முழு லிஸ்ட்
camera icon6
2026 Movies
2026ல் இதுவரை வெளிவந்த நல்ல படங்கள்! தாய் கிழவி to துரந்தர் 2..முழு லிஸ்ட்
கோடிகளில் புரளும் சாய் அபயங்கர்! ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon7
Sai Abhyankkar
கோடிகளில் புரளும் சாய் அபயங்கர்! ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?
பாஜகவை ஓட ஓட விரட்டும் தமிழ்நாடு - ஆ.ராசா விளாசல்

A. Raja : இன்று ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குபதிவு தமிழ்நாடு முழுவதும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், திமுக துணைப்பொதுச்செயலாளரும், நீலகிரி தொகுதி பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான ஆ. இராசா அவரது சொந்த கிராமமான பெரம்பலூர் அருகே உள்ள வேலூர் கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் அரசு  உயர் நிலைப்பள்ளியில் உள்ள வாக்கு சாவாடியில்  தனது வாக்கினை செலுத்தினார்.

Add Zee News as a Preferred Source

அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் திமுக அரசு நிறை வேற்றியுள்ள எண்ணற்ற அரசு திட்டங்களை கருத்தில் கொண்டும், முதல்வர் முத்துவேல்கருணாநிதி ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தி வந்துள்ள வளர்ச்த்திட்டங்களை பாராட்டும் விதத்திலும் அதுமட்டுமின்றி பாசிச சக்திகளை தமிழகத்துக்குள் விடாமல் தடுக்க ஸ்டாலினால் மட்டுமே முடியும் என்ற நம்பிக்கையில்  பெருவாரியான மக்கள் மிகுந்த எழுச்சியுடன்  இன்றுவாக்களித்து வருகின்றனர். எனது சொந்த கிராமத்திலும் அந்த எழுச்சியை காணமுடிகிறது என்றார் கண்டிப்பாக பெரம்பலூர் மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டில் 200 -க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் திமுக மீண்டும் வெற்றி பெறும் என்று  தெரிவித்தார். 

அதுமட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டில் இதுவரை எந்த தேர்தலின் போதும் இல்லாத அளவிற்கு 2026 சட்டமன்ற  தேர்தலில் வெளிமாநில முதல்வர்கள் மற்றும் வடமாநில   பா ஜ க அமைச்சர்கள், பாஜக தலைவர்கள் என ஏராளமான பாசிச சக்திகள் தமிழ்நாட்டில் கூடாரம் அமைத்து கொட்டமடித்து கொண்டு பிரச்சாரம் செய்து தமிழ் நாட்டை எப்படியாவது பிடித்துவிடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் எண்ணம் பலிக்காது அவர்களை எல்லாம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஓடஓட விரட்டி விட்டார்கள் என்பதை உறுதிபடுத்துவதான செய்தி இந்த தேர்தலில் தெரிகிறது என்றார்.

ஐஜேகே வேட்பாளர் வாக்குப்பதிவு

குன்னம் தொகுதி ஐஜேகே வேட்பாளர் தனது வாக்கை சொந்த கிராமத்தில் பதிவு செய்தார். பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள குணம் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணி கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் ஐஜேகே வேட்பாளர் சரண்யா அன்பழகன் அவரது சொந்த ஊரான வரவூர் கிராமத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடியில், தனது வாக்கினை வரிசையில் காத்திருந்து பதிவு செய்தார்.

பெரம்பலூர் அதிமுக, திமுக வேட்பாளர் வாக்குப்பதிவு

பெரம்பலூர் சட்டமன்ற (தனி) தொகுதி திமுக வேட்பாளர் டாக்டர்.S.T. ஜெயலட்சுமி, அவரது கணவர் டாக்டர் கருணாகரனுடன் பெரம்பலூர் ரோவர் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடிக்கு, வந்து தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார். இதேபோல், பெரம்பலூர் சட்டமன்ற தனி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் இளம்பை.இரா. தமிழ்ச்செல்வன், எளம்பலூர் கிராமத்தில் அரசு பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடிக்கு, அவரது மனைவி பிரியதர்ஷினியுடன் வந்து தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார்.

பெரம்பலூர் பணம் பறிமுதல் 

பெரம்பலூர் அருகே வாக்காளர்களுக்கு பட்டுவாடா செய்ய காரில் கொண்டு செல்லப்பட்ட 2 கோடியே 44 லட்சத்து 97 ஆயிரத்து 500 ரூபாய் பணம் பறிமுதல். பெரம்பலூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட செங்குணம் கிராமத்தில், கலால் மேற்பார்வை அலுவலர் பழனிச்செல்வன் தலைமையான தலைமையிலான தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மேற்கொண்டிருந்த வாகன தணிக்கையின் போது, TN 46 AC 6637 என்ற மாருதி ஸ்விப்ட் காரில் கீழப்புலியூர் கிராமத்தை சேர்ந்த திமுக மாவட்ட விவசாய அணி துணை அமைப்பாளர் ஜெயராமன்(64), என்பவரும், ராஜேஷ் கிருஷ்ணன்(25), என்பவரும் நான்கு அட்டைப்பெட்டிகளில் பதுக்கி கொண்டு செல்லப்பட்ட 2 கோடியே 44 லட்சத்து 97 ஆயிரத்து 500 ரூபாய் ரொக்க பணம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் பெரம்பலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரும், வருவாய் கோட்டாட்சியருமான அனிதாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு, வருமான வரித்துறையினர் மூலம் ஜெயராமன் மற்றும் ராஜேஷ் கிருஷ்ணனிடம் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

மேலும் படிக்க | LIVE: தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026 'தலைவிதியை' நிர்ணயிக்கும் நாள்.. 234 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு!

மேலும் படிக்க | ஸ்டாலின் vs அஜித்: தேர்தல் களத்தில் அரங்கேறிய ட்விஸ்ட்! முதலமைச்சர் சொன்ன அந்த ‘நன்றி’! திடீர் பரபரப்பு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

A. RajaDMKTN ElectionPerambalur news electionA. Raja Press Meet

Trending News