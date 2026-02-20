English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு எச்சரிக்கை

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு எச்சரிக்கை

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகையை யாரேனும் நிறுத்த முற்பட்டால் தமிழ்நாடே கொந்தளிக்கும் என நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு காரசாரமான எச்சரிக்கையை கொடுத்துள்ளார்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 20, 2026, 11:41 AM IST
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை அப்டேட்
  • இத்திட்டத்தை யாராவது நிறுத்த முற்பட்டால்
  • தமிழ்நாடே கொந்தளிக்கும் - அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு

Trending Photos

2028 டி20 உலகக் கோப்பை: இப்போதே தகுதிபெற்ற 12 அணிகள்... என்னென்ன தெரியுமா?
camera icon8
ICC T20 World Cup 2026
2028 டி20 உலகக் கோப்பை: இப்போதே தகுதிபெற்ற 12 அணிகள்... என்னென்ன தெரியுமா?
கஜகேசரி ராஜயோகம்! 4 ராசிகளுக்கு பணமழை யோகம்.. இனி அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon6
Gajakesari Rajayogam
கஜகேசரி ராஜயோகம்! 4 ராசிகளுக்கு பணமழை யோகம்.. இனி அனைத்திலும் வெற்றி
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 30% சம்பள உயர்வா? அட்டகாசமான அப்டேட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 30% சம்பள உயர்வா? அட்டகாசமான அப்டேட்
கிசான் விகாஸ் பத்திரம்: KVP மூலம் பணத்தை இரட்டிப்பாக்குவது எப்படி? விவரம் இதோ
camera icon10
Kisan Vikas Patra
கிசான் விகாஸ் பத்திரம்: KVP மூலம் பணத்தை இரட்டிப்பாக்குவது எப்படி? விவரம் இதோ
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு எச்சரிக்கை

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு இடைக்கால பட்ஜெட் மீதான பதிலுரையை நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இன்று வழங்கினார். அப்போது பேசிய அவர், சமூக நீதி, பெரியார் வழியில் வந்த திராவிட மாடல் அரசு சமூக நீதியை நிலைநாட்டிட பாடுபட்டு வருகிறது என்றார். பெரியாரின் சிந்தனை, அண்ணாவின் சொல், கலைஞரின் சிந்தனை, முதல்வன் உழைப்பு என்ற நான்கு தலைவர்களின் தனிப்பெரும் தன்மையால்தான் தமிழ்நாட்டு மக்கள் நாள்தோறும்  நிம்மதியாக உறங்கச் செல்கிறார்கள் என்று கூறினார். 

Add Zee News as a Preferred Source

முன்னோடி திட்டங்கள்

சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளை அகற்றிடும் நோக்கில் பெண்கள் திருநங்கைகள், பழங்குடியினர், மாற்றுத்திறனாளிகள் என அனைவருக்கும் உரிய பங்கினை இந்த அரசு தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறது என்று கூறினார் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு. தொடர்ந்து பேசிய அவர், " மகளிரின் நலனுக்காக விரிவான திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டு வருகின்றன. கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் கீழ் பெண்களுக்கான மாதம் ஆயிரம் ரூபாய், விடியல் பயண பேருந்து போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள் சிறந்த முறையில் செயல்பட்டு வருகிறது.

மாணவர்களுக்கு சிறப்புத் திட்டங்கள்

தமிழ் புதல்வன் திட்டத்தின் மூலம் பல்வேறு மாணவர்கள் பயன் பெற்று வருகிறார்கள். நீங்கள் எப்படியாவது படித்துவிடு, எதிர்காலம் உங்கள் கையில் என்று முதல்வர் அவ்வப்போது சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார். மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு பல்வேறு திட்டங்களுக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கடைக்கோடி மக்களின் நலனைக் காக்கும் ஆட்சியாக இந்த ஆட்சி விளங்கி வருகிறது. நாட்டிலேயே முதன் முதலாக காலை உணவு திட்டம் முதலமைச்சர் அவர்களால் தமிழ்நாட்டில் தான் தொடங்கப்பட்டது. திட்டத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து பிற மாநிலங்களும் அவர்கள் மாநிலத்தில் இதனை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறார்கள். 

மதுரை, கோவை, திருச்சி, சேலம், கடலூர், நெல்லையில் என பரவலாக பல்வேறு நூலகங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. முதல்வர் படிப்பகமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நிகழ் காலம் மட்டுமல்ல எதிர்கால நலனை கருத்தில் கொண்டு அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் முக்கியமான நோக்கங்களில் காலநிலை மாற்றம் ஒன்று. எங்களின் சாதனை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், நிறைய சவால்கள் நிறைந்ததாக இருக்கிறது. கொரோனா காலகட்டம், அழையா விருந்தாளியாக வந்த பல்வேறு  இயற்கை பேரிடர்களை இந்த ஆட்சி திறம்பட கையாண்டுள்ளது.  

மத்திய அரசு நிதி கொடுப்பதில்லை

கல்விக்கு வழங்க வேண்டிய நிதி, ஜல்ஜீவன் திட்டம் , இயற்கை பேரிடர் நிதி போன்றவற்றை வழங்க ஒன்றிய அரசு மறுக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் கலகம் விளைவிக்க முயற்சி செய்த சக்திகள் முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஐந்தாண்டுகளாக தமிழகம் அமைதி பூங்காவாக விளங்கி வருகிறது. நீங்கள் எந்த துறை எடுத்துக் கொண்டாலும் அதில் முதன்மை மாநிலமாக தமிழ்நாடு விளங்கி வருகிறது. மற்ற மாநிலங்களுடன் போட்டி என்பதைவிட வளர்ந்த நாடுகளுக்கு இடையே போட்டி என்பது தான் நமது இலக்கு. 

நாடே வியக்கும் வண்ணம் கீழடி பொருநை அருங்காட்சியகத்தை முதலமைச்சர் திறந்து வைத்துள்ளார். நாடே வியக்கும் வண்ணம் கீழடி பொருநை அருங்காட்சியகத்தை முதலமைச்சர் திறந்து வைத்துள்ளார். இலங்கை தமிழர்களுக்கு வீடுகள் வழங்கி அவர்களுக்கான கல்வி கடன் மகளிர் கடன் போன்ற வழங்கப்பட்டு வருகிறது, இது உலக தமிழரிடையே பெரும் வரவேற்பு பெற்றது. உலகத் தமிழர்களின் ஒரே நம்பிக்கையாக நம்முடைய முதலமைச்சர் திகழ்கிறார். 

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை - தமிழ்நாடு கொந்தளிக்கும்

தமிழ்நாடு எங்கும் சாலைகள், மேம்பாலங்கள், மருத்துவமனைகள், தொழில் பூங்காக்கள், மேம்பாலங்கள், வேலைவாய்ப்பு அளித்தல், புதிய விமான நிலையங்கள் அமைக்கக்கூடிய இத்தகைய அனைத்து திட்டங்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறது. 5 ஆண்டில் பல மக்கள் நல திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகையை  யாரேனும் நிறுத்த முற்பட்டால் தமிழ்நாடே கொந்தளிக்கும். அக்கொந்தளிப்பு இருக்கும் வரை ஸ்டாலின் தான் முதல்வர். அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான சிறப்பு நலத்திட்டங்கள், மாவட்ட தோறும் தோழிவிடுதிகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன. கடைக்கோடி மக்களின் நலன் காக்கும் ஆட்சியாக திராவிட மாடல் ஆட்சி உள்ளது. 

எதிரிகளே இல்லை

பொருளாதார வளர்ச்சியை உறுதி செய்ய பாலம் சாலை தொழிற்பூங்கா புதிய விமான நிலையங்கள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு மிகுந்த முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சமூகத்துடன் தொடர்ந்து உரையாடல் நடத்தியுள்ளோம். முற்போக்கு சிந்தனைக்கு செயல் வடிவம் கொடுத்துள்ளோம். 5 ஆண்டில்  தலைவர்கள், சிந்தனையாளர்கள் , களச் செயல்பாட்டாளர்கள் இணைந்து செயல்பட்டுள்ளனர். திட்டத்திற்கு பெயர் சூட்டுவதில் தனி கவனம் செலுத்தப்பட்டது. திமுகவினர் வீடுகளின் சுக துக்கங்களில் பங்கேற்பதை விட மாற்றுக் கட்சியினர், எதிர் கட்சியினர், எங்களை  மிக அதிகம் விமர்சிப்போரை  ஓடிச்சென்று நேரில் பார்க்கிறார் முதலமைச்சர். எங்கள் முதலமைச்சருக்கு எதிர்கட்சியினர் உண்டு ஆனால் எதிரிகளே இல்லை." என பேசினார்.  

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : கோடைக்கால சிறப்புத் தொகை முழு விவரம், உத்தேச தேதிகள் இதோ!

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசின் இலவச பயிற்சி... எடிட்டிங், கலர் கரெக்சன் படிக்கலாம்... - யார் யார் சேரலாம்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Kalaignar Magalir Urimai ThogaiMinister Thangam ThennarasuTamil Nadu governmentTamil Nadu budget 2026 highlightswomen scheme

Trending News