பிரசவ விடுப்பு : தமிழ்நாடு அரசு பெண் ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்!

Tamil Nadu Government Maternity Leave : தமிழ்நாடு அரசு பெண் ஊழியர்களுக்கு 3வது பிரசவ விடுப்பு வழங்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 30, 2026, 04:46 PM IST
Tamil Nadu Government Maternity Leave : தமிழ்நாடு அரசு பெண் ஊழியர்களுக்கு மூன்றாவது குழந்தைக்கான பிரசவ விடுப்பு குறித்த முக்கிய தீர்ப்பை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது. அதாவது, மூன்றாவது பிரசவத்தின் போதும் பெண் ஊழியர்களுக்கு ஓராண்டு கால முழுமையான மகப்பேறு விடுப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என தீர்ப்பளித்துள்ளது.

வழக்கின் பின்னணி: 

விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் மோட்டார் வாகன விபத்து வழக்குகளுக்கான இழப்பீட்டுத் தீர்ப்பாயத்தில் பணியாற்றி வருபவர் சாய் நிஷா. இவர் தனது மூன்றாவது பிரசவத்திற்காக 2026 பிப்ரவரி முதல் 2027 பிப்ரவரி வரை ஓராண்டு காலம் மகப்பேறு விடுப்பு கோரி விண்ணப்பித்திருந்தார். இருப்பினும், தமிழக அரசின் தற்போதைய விதிகளின்படி, மூன்றாவது பிரசவத்திற்கு 12 வாரங்கள் மட்டுமே விடுப்பு வழங்க முடியும் என்று கூறி, விழுப்புரம் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் அவரது கோரிக்கையை நிராகரித்தது. மேலும், ஏப்ரல் மாதத்திற்குள் அவர் பணிக்குத் திரும்ப வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டது. இதனை எதிர்த்து சாய் நிஷா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார்.

நீதிமன்றத்தின் கருத்து

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஆர். சுரேஷ்குமார் மற்றும் என். செந்தில்குமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, தமிழக அரசின் அரசாணையை மிகக் கடுமையாக விமர்சித்தது. ஒரு பெண் தனது முதல் இரண்டு பிரசவங்களில் எந்த அளவிற்கான உடல் ரீதியான சிரமங்களையும், வலியையும் அனுபவிக்கிறாரோ, அதே வலியைத்தான் மூன்றாவது பிரசவத்திலும் அனுபவிக்கிறார். பிரசவம் என்பது இயற்கையான நிகழ்வு. இதில் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து தாயின் வேதனையோ அல்லது குழந்தைக்குத் தேவைப்படும் பராமரிப்போ குறைந்துவிடப் போவதில்லை என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.

பெண்களுக்கு உரிய மகப்பேறு காலச் சலுகைகளை மறுப்பது, அவர்களது அடிப்படை உரிமைகளுக்கும், உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கனவே வழங்கியுள்ள பல்வேறு தீர்ப்புகளுக்கும் எதிரானது. மகப்பேறு விடுப்பு என்பது தாய்க்கு மட்டுமல்ல, பச்சிளங் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சியை உறுதி செய்யவும் உருவாக்கப்பட்டது. இதில் எத்தனையாவது குழந்தை என்ற கட்டுப்பாட்டை விதிப்பது சட்டப்படி செல்லாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.

நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு 

தமிழக அரசின் தற்போதைய விதிகளின்படி, முதல் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே ஓராண்டு விடுப்பு வழங்கப்படுகிறது. மூன்றாவது குழந்தைக்கு 12 வாரங்கள் மட்டுமே விடுப்பு என்ற அரசாணை நடைமுறையில் உள்ளது. ஆனால், இந்த அரசாணை நீதித்துறையை எவ்விதத்திலும் கட்டுப்படுத்தாது என்று நீதிபதிகள் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தனர். உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்கள் ஏற்கனவே வழங்கியுள்ள வழிகாட்டுதல்களுக்கு எதிராக இந்த அரசாணை அமைந்துள்ளதால், மனுதாரரான சாய் நிஷாவுக்கு ஓராண்டு காலம் முழுமையான விடுப்பு வழங்க வேண்டும் என்று விழுப்புரம் மாவட்ட நீதிமன்றத்திற்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

பெண் ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

இந்தத் தீர்ப்பு தமிழக அரசுப் பணியில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான பெண் ஊழியர்களுக்குப் பெரும் நிம்மதியையும் மகிழ்ச்சியையும் அளித்துள்ளது. தனியார் நிறுவனங்களில் மகப்பேறு விடுப்பு 6 மாதங்களாக இருக்கும் நிலையில், அரசுப் பணியில் இது ஓராண்டாக உயர்த்தப்பட்டது வரவேற்கத்தக்க ஒன்றாக இருந்தது. தற்போது மூன்றாவது குழந்தைக்கும் இந்தச் சலுகை விரிவுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்ற நீதிமன்றத்தின் அறிவுறுத்தல், பெண் ஊழியர்களின் நலனில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கியுள்ளது.

எதிர்பார்க்கப்படும் மாற்றங்கள்

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்தத் தீர்ப்பைத் தொடர்ந்து, தமிழக அரசு தனது மகப்பேறு விடுப்பு தொடர்பான அரசாணையில் தேவையான மாற்றங்களைக் கொண்டு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மனிதாபிமான அடிப்படையிலும், பெண்களின் உடல் நலன் மற்றும் குழந்தைகளின் எதிர்கால நலம் கருதியும் வழங்கப்பட்டுள்ள இந்தத் தீர்ப்பு, பணிக்குச் செல்லும் தாய்மார்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பாகவும் வரப்பிரசாதமாகவும் அமைந்துள்ளது. இனிவரும் காலங்களில், அரசு பெண் ஊழியர்கள் தங்களின் மூன்றாவது பிரசவத்தின் போதும் எவ்வித தயக்கமும் இன்றி, முழுமையான விடுப்பைப் பெற்றுத் தங்களையும் தங்கள் குழந்தையையும் பராமரிக்க இந்தத் தீர்ப்பு வழிவகை செய்யும்.

