  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை + பொங்கல் பரிசு - தை மாதம் தமிழ்நாடு அரசின் டபுள் ட்ரீட்

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை + பொங்கல் பரிசு - தை மாதம் தமிழ்நாடு அரசின் டபுள் ட்ரீட்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை, பொங்கல் பரிசுத் தொகை என தை மாதம் டபுள் ட்ரீட் கொடுக்க உள்ளது தமிழ்நாடு  அரசு. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 28, 2025, 03:04 PM IST
  • பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு அப்டேட்
  • தை மாதம் பெண்களுக்கு டபுள் ட்ரீட்
  • மகளிர் உரிமைத்தொகையும் வரப்போகுது

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை + பொங்கல் பரிசு - தை மாதம் தமிழ்நாடு அரசின் டபுள் ட்ரீட்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு விரைவில் வர இருக்கும் தை மாதம் டபுள் ட்ரீட் மாதமாக இருக்கப்போகிறது. கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை, பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் ரொக்கப் பணம் என இரண்டு திட்டங்களிலும், தமிழ்நாட்டு பெண்கள் பணத்தைப் பெற்று பயனடையப்போகிறார்கள். கடந்த ஆண்டே பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் ரொக்கப் பணம் இடம்பெறாதது கடும் விமர்சனமாக மாறியது. தமிழ்நாடு அரசு மீது எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்தனர். இந்த சூழலில், அடுத்த  ஆண்டு மே மாதம் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வர இருப்பதால், பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் ரொக்கப் பணம் இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஏனென்றால், எதிர்க்கட்சிகள் இதையே தங்களின் பிரச்சார ஆயுதமாகவும் மாற்றி, திமுகவுக்கு எதிராக கடுமையான பிரச்சாரத்தை முன்னெடுப்பார்கள். 

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் ரூ.5 ஆயிரம்

இதையெல்லாம் திமுக கவனத்தில் கொள்ளாமல் இல்லை. அதனாலேயே பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் ரொக்கப் பணம் கட்டாயம் இடம்பெறுவதற்கான பணிகளை அரசு நிர்வாகம் முன்னெடுத்துள்ளது. ஆனால், எவ்வளவு ரொக்கப் பணம் இடம்பெறும் என்ற தகவல் வெளியாகவில்லை. பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் 5 ஆயிரம் ரூபாயை பொதுமக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என இப்போதே எதிர்க்கட்சிகள் தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை வைக்க தொடங்கிவிட்டன. ஆனால், தமிழ்நாட்டு நிதி நிலைமை இருக்கும் சூழலில் அவ்வளவு பெரிய தொகை கொடுக்க முடியுமா? என்ற மிகப்பெரிய கேள்வி உள்ளது.

ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு

தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் அனைவருக்கும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு கிடைக்கும். அதன்படி பார்த்தால் சுமார் 2.21 கோடி ரேஷன் கார்டுகள் தமிழ்நாட்டில் உள்ளன. அத்தனை கார்டுகளுக்கு தலா 5 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அரசுக்கு சுமார் 10 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான நிதி தேவைப்படும். எனவே, அவ்வளவு தொகை கொடுக்கவில்லை என்றாலும் குறைந்தபட்சம் ஆயிரம் ரூபாயாவது கொடுக்க அரசு பரிசீலிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை + பொங்கல் பரிசு

அப்படி பார்த்தால், தை மாதம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை பெறும் பெண்கள், பொங்கல் பரிசையும் பெறுவார்கள். இதனால், இரு திட்டங்களிலும் பயனடைவார்கள். விரைவில் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் புதிதாக விண்ணப்பித்திருக்கும் பெண்களும் சேர்க்கப்பட உள்ளதால், அவர்கள் டிசம்பர் மாதம் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெற்ற கையோடு ஜனவரி மாதம் மகளிர் உரிமைத்தொகை மற்றும் பொங்கல் பரிசு என அடுத்தடுத்து ரொக்கப்பணத்தை பெறப்போகிறார்கள். இதனால், 40 நாட்கள் இடைவெளியில் மூன்று முறை தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து ரொக்கப்பணத்தை பெறும் வாய்ப்பு அவர்களுக்கு இருக்கிறது. இதனாலேயே தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு தை மாதம் டபுள் ட்ரீட் மாதமாக இருக்கப்போகிறது. 

பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு

ரொக்கப்பணத்தை தவிர இலவச வேட்டி சேலையுடன், கரும்பு, சர்க்கரை, வெல்லம், பச்சரிசி, ஏலக்காய் உள்ளிட்ட பொருட்களும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் பெண்களுக்கு கிடைக்கும்.  பொருளில்லா ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு இந்த பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை எல்லாம் கிடைக்காது. 

மேலும் படிக்க | பொங்கல் பரிசு: இந்த ஆண்டு தமிழக குடும்பங்களுக்கு எவ்வளவு ரொக்கப் பணம் கிடைக்கும்?

மேலும் படிக்க | 17 லட்சம் புதிய ரேஷன் கார்டு, மகளிர் உரிமைத்தொகை, பொங்கல் பரிசு ரூ.5000 - முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | மகளிர் உரிமைத் தொகை, ரேஷன் கார்டு பயோமெட்டிரிக் : அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

