  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Women Scheme: பெண்கள் பலனடையும் சிறப்பு திட்டம்! விரிவுப்படுத்த தமிழக அரசு முடிவு!

Women Scheme: பெண்கள் பலனடையும் சிறப்பு திட்டம்! விரிவுப்படுத்த தமிழக அரசு முடிவு!

வேலை நிமித்தமாக தங்கள் சொந்த ஊர்களை விட்டு சென்னை, கோவை போன்ற பெருநகரங்களுக்கு வரும் பெண்கள் தங்குவதற்கு இடத்தை கண்டுபிடிப்பது பெரும் சவாலாக உள்ளது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 22, 2025, 07:27 AM IST
  • பெண்களே இனி கவலை வேண்டாம்!
  • தமிழ்நாடு முழுவதும் 26 புதிய தோழி தங்கும் விடுதிகள்!
  • அரசின் சூப்பர் திட்டம்!

வேலை மற்றும் கல்விக்காக நகரங்களுக்கு வரும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் சிறப்பான தங்குமிடங்களை வழங்கும் நோக்கில், தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வரும் தோழி மகளிர் தங்கும் விடுதிகள் திட்டம், பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக, இந்த திட்டத்தை மேலும் விரிவுபடுத்தி, மாநிலம் முழுவதும் புதிதாக 26 இடங்களில் தோழி விடுதிகளை அமைக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது. 

மேலும் படிக்க: மதுரை வைகை ஆற்றில் வெள்ளம்: பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க அறிவுறுத்தல்

தோழி விடுதி

வேலை நிமித்தமாக தங்கள் சொந்த ஊர்களை விட்டு சென்னை, கோவை போன்ற பெருநகரங்களுக்கு வரும் பெண்கள், பாதுகாப்பான மற்றும் குறைந்த கட்டணத்தில் தங்குவதற்கு ஓர் இடத்தை கண்டுபிடிப்பது பெரும் சவாலாக உள்ளது. இந்த சிக்கலுக்கு தீர்வு காணும் வகையில், தமிழ்நாடு சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் மேம்பாட்டு துறை சார்பில், நவீன வசதிகளுடன் கூடிய தோழி தங்கும் விடுதிகள் தொடங்கப்பட்டன. முதற்கட்டமா, சென்னை, செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், பெரம்பலூர், சேலம், தஞ்சாவூர், திருச்சி மற்றும் திருநெல்வேலி என 9 நகரங்களில் இந்த விடுதிகள் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு வருகின்றன. தனியாரால் நடத்தப்படும் விடுதிகளுடன் ஒப்பிடும்போது, இங்கு கட்டணம் குறைவாகவும், பாதுகாப்பு அதிகமாகவும் இருப்பதால், பணிபுரியும் பெண்கள் மற்றும் மாணவிகள் மத்தியில் இந்தத் திட்டத்திற்கு மாபெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

திட்ட விரிவாக்கம்

பொதுமக்களிடம் கிடைத்த இந்த நல்ல வரவேற்பை தொடர்ந்து, இந்த திட்டத்தை மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளுக்கும் விரிவுபடுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இது குறித்து பேசிய சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமை துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன், "தற்போதுள்ள விடுதிகளின் தேவை அதிகரித்து வருவதால், புதிதாக 26 இடங்களில் தோழி தங்கும் விடுதிகளை கட்டுவதற்கான பணிகள் பல்வேறு நிலைகளில் நடைபெற்று வருகின்றன" என்று தெரிவித்தார். ஏற்கெனவே, புதிதாக 6 விடுதிகள் கட்டப்பட்டும், தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட இடங்களில் உள்ள 10 பழைய அரசு மகளிர் விடுதிகள் சீரமைக்கப்பட்டும் பயன்பாட்டில் உள்ளன. மேலும், ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையிடமிருந்து பெறப்பட்ட 3 விடுதிகளும் புதுப்பிக்கப்பட்டு, தோழி திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுகின்றன. இதன் மூலம், தற்போது மொத்தம் 19 விடுதிகள் இயங்கி வருகின்றன.

புதிதாக 26 விடுதிகள் பயன்பாட்டிற்கு வரும்போது, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பணிபுரியும் பெண்கள் மற்றும் மாணவிகள் குறைந்த செலவில், அதிக பாதுகாப்புடன் தங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் மேலும் அதிகரிக்கும். இது, பெண்கள் தயக்கமின்றி தங்கள் கனவுகளை நோக்கிப் பயணிக்கவும், பொருளாதார ரீதியாகத் பலன் அடையவும் ஒரு பெரிய உந்துசக்தியாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், "ஊட்டச்சத்தை உறுதி செய்" திட்டத்தின் கீழ், கடுமையான ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உள்ள 75,000 குழந்தைகள் கண்டறியப்பட்டு, அவர்களின் தாய்மார்களுக்கு ரூ.22 கோடி செலவில் ஊட்டச்சத்து பெட்டகங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் தனது பேட்டியில் குறிப்பிட்டார்.

மேலும் படிக்க: மக்களே உஷார்.. செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் நீர் திறப்பு.. வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை!

About the Author
women schemeWorking Women HostelThozhi hostelMinister Geetha JeevanTN Govt

