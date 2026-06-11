/முதலமைச்சர் விஜய் கொடுக்கும் ரூ.1 லட்சம் பரிசு - யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Chief Minister State Youth Award 2026 : தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் 2026 ஆம் ஆண்டின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருதிற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பாக சமுதாய வளர்ச்சிக்கு சிறப்பாக சேவையாற்றும் இளைஞர்களது பணியை அங்கீகரிக்கும் பொருட்டு "முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருது" ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுதந்திர தினத்தன்று 15 முதல் 35 வயது வரை உள்ள 3 ஆண்கள் மற்றும் 3 பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த விருது ரூ.1,00,000/- ரொக்கம், பாராட்டுப் பத்திரம் மற்றும் பதக்கம் ஆகியவைகளை உள்ளடக்கியதாகும்.
அதன்படி, 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருது எதிர்வரும் 15.08.2026 அன்று நடைபெறும் சுதந்திர தின விழாவில் வழங்கப்படவுள்ளது. இவ்விருது தொடர்பாக கீழ்காணும் தகுதிகள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.
1. 15 வயது முதல் 35 வயது வரையுள்ள ஆண் / பெண் ஆகியோர் விண்ணப்பிக்கலாம். கடந்த எப்ரல் 1, 2025 (01.04.2025) அன்று 15 வயது நிரம்பியவராக இருத்தல் வேண்டும் மற்றும் மார்ச் 31, 2026 (31.03.2026) அன்று 35 வயதுக்குள்ளாக இருத்தல் வேண்டும்.
2. கடந்த நிதியாண்டில் (2025-2026) அதாவது 01.04.2025 முதல் 31.03.2026 வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட சேவைகள் மட்டுமே கருத்தில் கொள்ளப்படும்.
3. விருதிற்கு விண்ணப்பிக்கும் முன்பு குறைந்த பட்சம் 5 வருடங்கள் தமிழகத்தில் குடியிருந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். (சான்று இணைக்கப்பட வேண்டும்)
4. விண்ணப்பதாரர்கள் சமுதாய நலனுக்காக தன்னார்வத்துடன் தொண்டாற்றியிருக்க வேண்டும். அவ்வாறு அவர்கள் செய்த தொண்டு. கண்டறியப்படக் கூடியதாகவும், அளவிடக் கூடியதாகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
5. மத்திய / மாநில அரசுகள், பொதுத் துறை நிறுவனங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள் / கல்லூரிகள் / பள்ளிகளில் பணியாற்றுபவர்கள் இவ்விருதிற்கு விண்ணப்பிக்க இயலாது.
6. விண்ணப்பதாரருக்கு உள்ளூர் மக்களிடம் உள்ள செல்வாக்கு விருதிற்கான பரிசீலனையில் கணக்கில் கொள்ளப்படும்.
மேற்காணும் விருதிற்கு காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள தகுதியான நபர்கள் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய இணையதளமான www.sdat.tn.gov.in மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 06.07.2026 அன்று மாலை 5.45 மணி ஆகும். இணைதளம் வாயிலாக வரும் விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
மேலும் விபரங்களுக்கு மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலன் தொலைபேசி எண்.7401703481-ல் தொடர்பு கொள்ள வேண்டுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
எனவே, தகுதியான நபர்கள் இவ்விருதிற்கு இணையதளம் வாயிலாக அதிக அளவில் விண்ணப்பித்து பயன்பெறுமாறு காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தி.சினேகா, இ.ஆ.ப., அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். திருச்சி மாவட்டத்தினரும் விண்ணப்பிக்கலாம். மற்ற மாவட்டத்தினர் விண்ணப்பிக்க முடியாதா? என்றால் இந்த விருது மாநில அளவில் கொடுக்கப்படுவதால் அனைத்து மாவட்டத்தினருமே விண்ணப்பிக்கலாம்.