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முதலமைச்சர் விஜய் கொடுக்கும் ரூ.1 லட்சம் பரிசு - யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Chief Minister State Youth Award 2026 : முதலமைச்சர் விஜய் கொடுக்கும் மாநில இளைஞர் விருதிற்கான ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசுத்தொகைக்கு யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 11, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:53 PM IST
முதலமைச்சர் விஜய் கொடுக்கும் ரூ.1 லட்சம் பரிசு - யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: Tamil Nadu CM Youth Award

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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