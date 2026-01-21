English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.12,300 உதவித்தொகை + இலவச பயிற்சி! தமிழ்நாடு அரசின் குட்நியூஸ்

இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.12,300 உதவித்தொகை + இலவச பயிற்சி! தமிழ்நாடு அரசின் குட்நியூஸ்

Tamil Nadu Free Skill Training : தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு மாதம் 12,300 ரூபாய் உதவித்தொகையுடன் கூடிய இலவச பயிற்சி வழங்குவது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 21, 2026, 06:24 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
  • இளைஞர்களுக்கு மாத உதவித்தொகை
  • இலவச பயிற்சியும் வழங்கப்படுகிறது

Trending Photos

இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்கார நடிகர்கள்! முதல் இடத்தில் யாருன்னு பாருங்க..
camera icon10
Richest Actors
இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்கார நடிகர்கள்! முதல் இடத்தில் யாருன்னு பாருங்க..
ரூ. 20,000 பட்ஜெட்டில் கெத்து காட்டும் டாப் போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!!
camera icon5
best smartphones
ரூ. 20,000 பட்ஜெட்டில் கெத்து காட்டும் டாப் போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!!
&#039;வெங்காரம்&#039; உயிருக்கு ஆபத்தா.. உடல் எடை குறைக்க உதவுமா? விளக்கிய மருத்துவர்!
camera icon7
Vengaram
'வெங்காரம்' உயிருக்கு ஆபத்தா.. உடல் எடை குறைக்க உதவுமா? விளக்கிய மருத்துவர்!
இயக்குநர் அட்லீ சொன்ன குட் நியூஸ்! 2வது குழந்தை பிறக்கப்போவதாக அறிவிப்பு..
camera icon7
DIRECTOR ATLEE
இயக்குநர் அட்லீ சொன்ன குட் நியூஸ்! 2வது குழந்தை பிறக்கப்போவதாக அறிவிப்பு..
இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.12,300 உதவித்தொகை + இலவச பயிற்சி! தமிழ்நாடு அரசின் குட்நியூஸ்

Tamil Nadu Free Skill Training : தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு குட் நியூஸ். அரசே உங்களுக்கு உதவித்தொகையுடன் கூடிய இலவச பயிற்சி வழங்க உள்ளது. அதுவும் மாதம் 12,300 ரூபாய் கொடுக்கிறது. இதுதவிர பல்வேறு தொழிற்பயிற்சிகளையும் வழங்க உள்ளது. இதுதொடர்பாக கடலூர் மற்றும் அரியலூர் உள்ளிட்ட மாவட்ட ஆட்சியர்கள் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர். தேவைப்படுபவர்கள் தவறாமல் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். தெரிந்தவர்கள் மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும். இந்த மாவட்டத்தினரை தவிர்த்து மற்ற மாவட்டத்தினரும் இத்திட்டங்களில் பயனடையலாம். இது குறித்த கூடுதல் தகவல்களை விரிவாக இங்கே பார்க்கலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

பிரதம மந்திரி தேசிய தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம் 

கடலூரில் பிரதம மந்திரி தேசிய தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம் இன்று முதல் தொடங்கியுள்ளது. தேசிய தொழிற்பழகுநர் ஊக்குவிப்பு திட்டத்தின் கீழ் தொழிற்பழகுநராக சேர்க்கை செய்திட மாவட்ட அளவிலான தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம் 2026 கடலூர், அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகத்தில் உள்ள மாவட்டத் திறன் பயிற்சி அலுவலகத்தில் வருகின்ற 21.01.2026 இன்று புதன்கிழமை காலை 09.00 மணி முதல் தொடங்கியுள்ளது. இம்முகாமில் கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 20 க்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் முன்னனி தனியார் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு 300க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்பழகுநர் இடங்களை நிரப்ப உள்ளனர். 

உதவித்தொகை எவ்வளவு?

இப்பயிற்சிக்கு தகுதிக்கேற்ப மாதாந்திர உதவித்தொகையாக ரூ.6500/- முதல் 12,300/- வரை நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும். எனவே 5 ஆம் வகுப்பு, 10 ஆம் வகுப்பு . 12 ஆம் வகுப்பு ITI, Diploma, Degree மற்றும் Engineering முடித்து தேர்ச்சி பெற்ற மாணவ/மாணவிகள் மேற்படி முகாமில் கலந்து கொண்டு இந்த அரிய வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக் கொள்ள கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. மேலும் விவரங்களுக்கு மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலக உதவி இயக்குநர் அவர்களின் 9499055861, 9994396444 தொலைபேசி எண்ணினை தொடர்பு கொள்ளலாம். தேசிய தொழிற்பழகுநர் ஊக்குவிப்பு திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்படாத நிறுவனங்கள் இம்முகாமில் கலந்துகொண்டு பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

கிராமப்புற திறன் பயிற்சி திட்டம் 2.0 அறிமுகம்

தீன் தயாள் உபாத்தியாய கிராமப்புற திறன் பயிற்சி திட்டமானது 18 முதல் 35 வயதிற்கு உட்பட்ட கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கு திறன் பயிற்சி அளித்து அவர்களுக்கு நிரந்தரமான மாதாந்திர வருமானத்துடன் கூடிய வேலைவாய்ப்பு பெற்று தருவதை குறிக்கோளாக கொண்டு 2012 ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஒன்றிய அரசின் 60% பங்களிப்புடனும் தமிழ்நாடு அரசின் 40% பங்களிப்புடனும் தமிழ்நாடு அரசின் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித்துறையின் கீழ் தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் வாயிலாக செயல்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தின் 2.0 புதிய வடிவம் இவ்வாண்டு (2025-26 ஆம் ஆண்டில்) தமிழ்நாட்டின் சென்னை மாவட்டம் நீங்கலாக அனைத்து 37 மாவட்டங்களிலும் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.

இப்பயிற்சி திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டின் ஊரகப் பகுதிகளைச் சார்ந்த இளைஞர்களுக்கு 20க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய துறைகளின் கீழ், 40 தொழில் பிரிவுகளில் குறுகிய கால பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு பயிற்சிக்குப் பின் உரிய வேலை வாய்ப்பும் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது. பயிற்சி வழங்குவதற்காக 38 பயிற்சி நிறுவனங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு பயிற்சி அளிக்க உள்ளனர். இத்திட்டத்தில் பயிற்சியுடன் இளைஞர்கள் தங்களது அடிப்படை ஆங்கில அறிவு, ஆங்கிலத்தில் உரையாடும் அறிவு, கணிணி மற்றும் மின்னஞ்சல்கள் பயன்பாடு, ஆளுமை திறன், குழுவாக இணைந்து செயல்படுதல் போன்ற பல்வேறு மென்திறன் பயிற்சிகளும் வழங்கப்படுவதால் பயிற்சிக்கு பின் இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பு பெறுவது எளிதாகிறது.

என்னென்ன பயிற்சிகள் கொடுக்கப்படும்?

குறிப்பாக ட்ரோன் ஆப்ரேட்டர், மொபைல் போன் டெக்னீசியன், CNC இயக்கம், செவிலியர் பயிற்சி, ஜூனியர் சாப்ட்வேர் டெக்னாலஜி, Al அனலிஸ்ட், வெப் டெக்னாலஜி, வேர் ஹவுஸ் மேற்பார்வையாளர், JCB ஆபரேட்டர், சோலார் டிவி அமைத்தல், வெல்டிங், அட்வான்ஸ் பேட்டன் மேக்கர், மெடிக்கல் டெக்னீசியன் போன்ற அதிக வேலைவாய்ப்பு உள்ள பயிற்சிகள் வழங்கப்பட உள்ளது. பயிற்சி காலம் மூன்று முதல் நான்கு மாதங்கள் ஆகும். பயிற்சி காலத்தில் சீருடை, உணவு தங்கும் இடம் வசதி, பாட புத்தகங்கள் ஆகிய அனைத்தும் எவ்வித கட்டணமும் இன்றி மாணவர்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படும். பயிற்சியை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்பவர்களுக்கு அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

இதுதவிர, பயிற்சி முடித்த இளைஞர்களில் குறைந்தது 50% நபர்களுக்கு கட்டாய பணியமர்வும், 20% இளைஞர்களுக்கு சுய வேலைவாய்ப்புக்கான உதவியும் வழங்கப்படும். பயிற்சி முடித்து பணியில் சேர்ந்தவுடன் மாதம் ரூ.1,270 வீதம் ஆறு மாதங்களுக்கு ஊக்கத் தொகையும் பயிற்சியாளருக்கு வழங்கப்படும். மேலும் தாழ்த்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு 25%, மலைவாழ் பிரிவினருக்கு 2%, சிறுபாண்மையினருக்கு 15%, மற்றும் பெண்களுக்கு 39% (ஒட்டுமொத்தமாக) என பயிற்சியில் ஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது.

விருப்பமுள்ள இளைஞர்கள் அரியலூர் மாவட்டத்திலுள்ள திட்ட இயக்குநர், மகளிர் திட்டம், அறை எண்.215 இரண்டாம் தளம், மாவட்ட ஆட்சியரகம், அரியலூர் அலுவலகத்தை அணுகியோ அல்லது 155330 என்ற தொலைபேசி எண்ணினை தொடர்பு கொண்டோ பயிற்சி குறித்த தகவல்களை பெற்று பயன்பெறலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இணையவழி திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி

தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற தொழிலாளர்களின் உயர்கல்வி உதவித்தொகை பெறும் 10000 குழந்தைகளுக்கு பயிற்சி பிரிவுகளில் இணையவழி திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி சென்னை, தமிழ்நாடு கட்டுமானக் கழகத்தின் மூலம் வழங்கப்பட உள்ளது.

மேற்கண்ட திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சியில் கலந்துகொள்ளும் குழந்தைகளுக்கு கீழ்கண்டவாறு நிபந்தனைகள்/ தகுதிகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

1. நடப்பு கல்வி ஆண்டில் முறையான பட்டப் படிப்பு அல்லது பட்ட மேற்படிப்பு, பாலிடெக்னிக், டிப்ளமோ, ஐ.டி.ஐ பயில்பவர்கள்.

2. தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தின் மூலம் உயர்கல்வி பயில்வதற்கான உதவித்தொகை பெற்று இருக்க வேண்டும் அல்லது உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பித்திருக்க வேண்டும்.

3. பதிவு பெற்ற கட்டுமானத் தொழிலாளரின் இரண்டு குழந்தைகள் மட்டும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற முடியும்.

மேலும், பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள விரும்பும் உயர்கல்வி உதவித்தொகை பெறும் குழந்தைகள் பதிவு பெற்ற கட்டுமானத் தொழிலாளரான தங்களது தந்தை அல்லது தாயாருடன் அனைத்து அசல் ஆவணங்களுடன் அரியலூர் ராஜாஜி நகர் முதல் தெருவில் இயங்கி வரும் தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் (சமூக பாதுகாப்புத் திட்டம்) அலுவலகத்தில் நேரில் வந்து பயிற்சி விண்ணபத்தினை பூர்த்தி செய்து வழங்கிட வேண்டும், மேலும் விவரங்களுக்கு 04329 220087 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம். எனவே மேற்கண்ட பயிற்சியில் கட்டுமானத் தொழிலாளர்களின் குழந்தைகள் கலந்துகொண்டு பயனடையுமாறு அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க - கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்கவில்லையா? படித்த பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் குட்நியூஸ்

மேலும் படிக்க - அதிமுக டூ திமுக: ஈபிஎஸ் சர்வாதிகாரி; ஸ்டாலின் மக்கள் முதல்வர் -போட்டுடைத்த வைத்தியலிங்கம்

மேலும் படிக்க - தமிழ்நாடு அரசின் தனிநபர் கடன் திட்டம் : ரூ.30 லட்சம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் - விதிமுறைகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil naduFree Skill TrainingMonthly Stipend SchemeTamil Nadu governmentpm apprenticeship scheme

Trending News