/புதுமைப் பெண், தமிழ் புதல்வன் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Tamil Pudhalvan, Pudhumai Penn Scheme 2026: தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவ, மாணவிகளின் கல்வித் தரத்தை உயர்த்தவும், அவர்களின் பொருளாதாரச் சுமையைக் குறைக்கவும் தமிழக அரசு புதுமைப் பெண் மற்றும் தமிழ்ப் புதல்வன் ஆகிய இரு முக்கியத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. இத்திட்டங்களின் கீழ் தகுதியான மாணவ, மாணவிகளுக்கு மாதந்தோறும் தலா ரூ. 1,000 அவர்களின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாகச் செலுத்தப்படுகிறது. நடப்பு கல்வியாண்டில், இந்தத் திட்டங்களின் கீழ் பயன்பெற யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? யாருக்கெல்லாம் தகுதி இல்லை? என்பது குறித்த முழுமையான வழிகாட்டுதல்களை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
1. அரசுப் பள்ளிப் படிப்பு:
புதுமைப் பெண் திட்டம்: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை படித்துத் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவிகள் இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள். மத்திய அரசின் RTE சட்டத்தின் கீழ் 6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை தனியார் பள்ளியிலும், 9 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை அரசுப் பள்ளியிலும் படித்த மாணவிகளும் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம்: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகள் அல்லது அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் தமிழ் வழியில் 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை படித்த மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
2. உயர்கல்விச் சேர்க்கை:
பள்ளிப்படிப்பை முடித்தவுடன் கலை மற்றும் அறிவியல், பொறியியல், மருத்துவம், சட்டம், விவசாயம், பாலிடெக்னிக் அல்லது ஐடிஐ போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்லூரிகளில் தங்களது முதலாவது இளங்கலைப் பட்டப் படிப்பை பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு மட்டுமே இந்த நிதியுதவி வழங்கப்படும்.
3. இதர நிபந்தனைகள்:
இத்திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கக் குடும்ப ஆண்டு வருமான வரம்பு எதுவும் கிடையாது.
ஏற்கனவே பிற அரசு அல்லது தனியார் நிறுவனங்களின் கல்வி உதவித்தொகை ற்று வரும் மாணவர்களும், இத்திட்டத்தின் கீழ் கூடுதல் பலனாக மாதம் ரூ.1,000 பெற விண்ணப்பிக்கலாம்.
தனியார் பள்ளி மாணவர்கள்: 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை முழுமையாகத் தனியார் சுயநிதிப் பள்ளிகளில் படித்த மாணவ, மாணவிகள் இத்திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது.
அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்கள் (ஆங்கில வழி): அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படித்து, ஆங்கில வழியில் பயின்ற மாணவர்களுக்கு 'தமிழ்ப் புதல்வன்' திட்டம் பொருந்தாது. (தமிழ் வழியில் படித்தவர்களுக்கு மட்டுமே உண்டு).
தொலைதூரக் கல்வி: கல்லூரிகளுக்கு நேராகச் செல்லாமல் அஞ்சல் வழி அல்லது தொலைதூரக் கல்வி மூலமாகவோ, திறந்தவெளிப் பல்கலைக்கழகங்கள் ழியாகவோ படிப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்க முடியாது.
முதுகலை பட்டதாரிகள்: ஏற்கனவே இளங்கலைப் பட்டம் (UG) முடித்துவிட்டு, தற்போது முதுகலைப் பட்டப் படிப்புகள் பயிலும் மாணவர்களுக்கு இத்திட்டம் பொருந்தாது.
இரண்டாவது டிகிரி: ஏற்கனவே ஒரு டிகிரி அல்லது டிப்ளமோ முடித்துவிட்டு, மீண்டும் மற்றொரு இளங்கலைப் படிப்பைச் சேருபவர்கள் விண்ணப்பிக்க முடியாது. இது மாணவர்களின் முதல் உயர்கல்விப் படிப்பிற்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
மாணவர்கள் இத்திட்டத்திற்குத் தாங்களாகவே ஆன்லைனில் தனியாக விண்ணப்பிக்கத் தேவையில்லை. நீங்கள் சேர்ந்துள்ள கல்லூரி நிர்வாகமே உங்களது பள்ளிச் சான்றிதழ்கள், ஆதார் அட்டை மற்றும் வங்கியின் பாஸ்புக் நகல்களைப் பெற்று, அரசின் குறிப்பிட்ட இணையதளத்தில் உங்களுக்கான விவரங்களைப் பதிவேற்றம் செய்வார்கள்.
அரசின் இந்த ரூ.1,000 உதவித்தொகை நேரடியாக உங்களது வங்கி கணக்கிற்கு வர வேண்டும் என்பதால், மாணவர்களின் வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண் கண்டிப்பாக இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.