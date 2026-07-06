Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /புதுமைப் பெண், தமிழ் புதல்வன் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

புதுமைப் பெண், தமிழ் புதல்வன் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Tamil Pudhalvan, Pudhumai Penn Scheme 2026: புதுமைப் பெண், தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம் 2026 மாதம் ரூ.1,000 யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்க முடியாது? முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 06, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:43 AM IST
புதுமைப் பெண், தமிழ் புதல்வன் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: Tamil Pudhalvan, Pudhumai Penn Scheme 2026Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tamil Breaking News LIVE : உதயநிதி முக்கிய அறிவிப்பு, தென்மேற்கு பருவமழை - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்
Tamil News Live1 hr ago
2
Neymar1 hr ago
3
Dindigul Recruitment2 hrs ago
4
ICC Women's T20 World CupJul 05
5
FIFAJul 05