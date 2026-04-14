தமிழ் புத்தாண்டு: இன்று இந்த உணவுகளை தவிர்க்காமல் சமைக்க வேண்டும்!

உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சித்திரை மாதத்தின் முதல் நாளை ஏப்ரல் 14 தமிழ் புத்தாண்டு திருநாளாக மிக சிறப்பாக கொண்டாடுவது வழக்கம். சித்திரையில் பிறக்கும் இந்த புதிய ஆண்டை இனிமையாகவும் மங்கலகரமாகவும் வரவேற்கும் விதமாக, வீடுகளில் பூஜை வழிபாடுகள் மட்டுமின்றி, தலைவாழை இலையில் பாரம்பரிய உணவுகளை சமைத்து படையலிட்டு உண்பது தமிழர்களின் தொன்றுதொட்ட வழக்கமாகும். இந்த நாளில் இனிப்பு, புளிப்பு, கசப்பு, உவர்ப்பு, துவர்ப்பு மற்றும் கார்ப்பு என அறுசுவை கொண்ட உணவுகளை சமைப்பது நமது பண்பாட்டின் முக்கிய அம்சமாகும். அப்படி இந்த தமிழ் புத்தாண்டில் உங்கள் வீட்டின் மதிய உணவு மெனுவில் கண்டிப்பாக இடம்பெற வேண்டிய சில முக்கிய பாரம்பரிய உணவு வகைகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேலும் படிக்க | டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு 4 நாட்கள் விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு.. எப்போது தெரியுமா?
வேப்பம்பூ மாங்காய் பச்சடி (இனிப்பு, புளிப்பு, கசப்பு)
தமிழ் புத்தாண்டு என்றாலே முதலில் நினைவுக்கு வருவது மாங்காய் பச்சடி தான். இது வெறுமனே மாங்காய் மட்டும் சேர்த்து செய்யப்படுவதில்லை. மாங்காயின் புளிப்பு, வெல்லத்தின் இனிப்பு ஆகியவற்றுடன், காய்ந்த வேப்பம்பூவின் லேசான கசப்பும், காய்ந்த மிளகாயின் காரமும் சேர்த்து இது தயாரிக்கப்படுகிறது. இது வாழ்க்கையின் அனைத்து தருணங்களையும் சமமாக எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்ற தத்துவத்தை உணர்த்துகிறது. விருந்தில் இதுவே முதன்மையான இடத்தை பிடிக்கும்.
முக்கனி அல்லது பருப்பு பாயாசம் (இனிப்பு)
பண்டிகை காலங்களில் பாயாசம் இல்லாமல் எந்தவொரு விருந்தும் முழுமையடையாது. சித்திரை முதல் நாளுக்காக பலரும் பருப்பு பாயாசம் செய்வார்கள். பாசிப்பருப்பு, ஜவ்வரிசி, தாராளமாக வெல்லம் மற்றும் கெட்டியான தேங்காய்ப்பால் சேர்த்து நெய்யில் வறுத்த முந்திரி, திராட்சையுடன் இது செய்யப்படும். சில வீடுகளில் மா, பலா, வாழை ஆகிய முக்கனிகளையும் சேர்த்து செய்யப்படும் முக்கனி பாயாசம் மிகவும் ஸ்பெஷலாக பரிமாறப்படும்.
பரங்கிக்காய் (மஞ்சள் பூசணி) சாம்பார்
தமிழ் புத்தாண்டு சமையலில் முக்கிய குழம்பு வகையாக பரங்கிக்காய் சாம்பார் இடம்பெறும். நாட்டு காய்கறிகளான முருங்கைக்காய், கத்திரிக்காய், மாங்காய், பூசணிக்காய் போன்றவற்றை சேர்த்து, தேங்காய், மல்லிவிதை, காய்ந்த மிளகாய் ஆகியவற்றை மைய அரைத்து விட்டு செய்யப்படும் இந்த அரைத்து விட்ட சாம்பார், விருந்துக்கே தனி சுவையைக் கொடுக்கும்.
மோர் குழம்பு அல்லது வத்தல் குழம்பு
சித்திரை மாதம் வெயில் காலம் என்பதால், உடல் சூட்டை தணிப்பதற்காக மோர் குழம்பு வைப்பது சிறந்த தேர்வாகும். வெண்டைக்காய் அல்லது நீர்மோர் மிளகாய் சேர்த்து செய்யப்படும் மோர் குழம்பு சுடச்சுட சாதத்திற்கு அருமையாக இருக்கும். இதற்கு மாற்றாக, பாரம்பரிய சுவை மாறாமல் இருக்க சுண்ட வத்தல் மற்றும் புளி சேர்த்து செய்யப்படும் காரசாரமான வத்தல் குழம்பும் சிலர் வைப்பார்கள்.
மொறுமொறுப்பான பருப்பு வடை
விருந்தில் கடலைப்பருப்பு, துவரம்பருப்பு, உளுந்து ஆகியவற்றை ஊறவைத்து, அதனுடன் வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, கறிவேப்பிலை, சோம்பு சேர்த்து கரகரப்பாக அரைத்து எண்ணெயில் பொரித்தெடுக்கப்படும் மொறுமொறுப்பான பருப்பு வடை கட்டாயம் இடம்பெறும். பாயாசத்துடன் இந்த வடையை சேர்த்துச் சாப்பிடும் சுவையே அலாதியானது.
நீர்மோர் மற்றும் பானகம்
சித்திரை மாத வெயிலை சமாளிக்க, உணவோடு நீர்மோர் மற்றும் பானகம் (புளி, வெல்லம், சுக்கு, ஏலக்காய் கலந்த நீர்) கட்டாயம் இடம்பெற வேண்டும். இவை இறைவனுக்கு நைவேத்தியமாகப் படைக்கப்பட்டு, பின் அனைவருக்கும் தாகசாந்தியாக வழங்கப்படும்.
காய்கறி பொரியல் மற்றும் கூட்டு வகைகள்
மேற்கண்டவை தவிர்த்து, உருளைக்கிழங்கு அல்லது வாழைக்காய் காரக்கறி, ஏதேனும் ஒரு கீரை பொரியல், மற்றும் புடலங்காய் அல்லது கேரட்-பீன்ஸ் கூட்டு, அப்பளம், ஊறகாய் ஆகியவையும் இந்த தலைவாழை இலை விருந்தில் தவறாமல் இடம்பெறும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் இணைந்து இந்த அறுசுவை உணவை உண்டு மகிழ்ந்தால், இந்த ஆண்டு முழுவதுமே குதூகலமாக இருக்கும் என்பது மக்களின் நம்பிக்கை.
மேலும் படிக்க | நெல் ஊக்கத்தொகை விவகாரம்: ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டுக்கு நிர்மலா சீதாராமன் பதிலடி!
