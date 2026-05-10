தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து சர்ச்சை! முதலமைச்சர் விஜய் பதவியேற்பு விழாவில் மரபு மீறல்

Tamil Thai Vazhthu in Vijay Oath Ceremony : தமிழகத்தின் புதிய முதல்வராக தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் பொறுப்பேற்ற நிகழ்வில், அரசு விழாக்களில் பின்பற்றப்படும் வழக்கமான மரபு மாற்றப்பட்டது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
என்ன நடந்தது?
பொதுவாக தமிழக அரசு விழாக்கள் மற்றும் பதவியேற்பு நிகழ்வுகளில், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடலுடன் விழா தொடங்கப்பட்டு, இறுதியில்தான் தேசிய கீதம் பாடப்படும் (Tamil Thai Vazhthu not sung in Vijay Oath Ceremony). இதுவே பல தசாப்தங்களாகத் தமிழகத்தில் பின்பற்றப்பட்டு வரும் மரபாகும். ஆனால், இன்றைய விழாவில் முதன்முதலாக வந்தே மாதரம் பாடல் பாடப்பட்டது. இரண்டாவதாக தேசிய கீதம் பாடப்பட்டது. இறுதியாகவே தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து இசைக்கப்பட்டது. தமிழக அரசியல் வரலாற்றில், தேசிய கீதத்திற்குப் பிறகு தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்படுவது இதுவே முதன்முறை.
விமர்சனம்
மரபு மீறல்: தமிழக அரசின் அரசாணைப்படி, அரசு விழாக்களின் தொடக்கத்தில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கட்டாயம் பாடப்பட வேண்டும். அதனை தேசிய கீதத்திற்குப் பிறகு பாடியது மாநில மரபை மீறும் செயல் எனத் தமிழ் ஆர்வலர்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சியினர் விமர்சித்து வருகின்றனர்.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து - அரசு விதிமுறை என்ன?
தமிழக அரசு கடந்த காலங்களில் பிறப்பித்த உத்தரவின்படி. "தமிழக அரசின் அனைத்து அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும், கல்வி நிறுவனங்களிலும் விழாத் தொடக்கத்தில் 'நீராரும் கடலுடுத்த' எனத் தொடங்கும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கட்டாயம் பாடப்பட வேண்டும்." இந்த மரபு மாற்றப்பட்டது இப்போது பெரும் சர்ச்சையாக மாறியுள்ளது. இதேபோல் விழா இறுதியிலும் வந்தே மாதரம் பாடப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டது.
அதாவது, தமிழ்நாடு மரபு என்னவென்றால் அரசு விழா தொடங்கும்போது தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் தொடங்கும், இறுதியாக தேசிய கீதம் பாடப்படும். இது தமிழ்நாட்டின் உரிமையாகவும் இருந்தது. இது தொடர்பாக ஆளுநர் ஆர்என் ரவிக்கும், முந்தைய மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இருந்த தமிழ்நாடு அரசுக்கும் இடையே மிகப்பெரிய மோதல் நடைபெற்று வந்தது. கடைசி வரை தமிழ்நாட்டின் உரிமை என்ற அடிப்படையில், இதில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவே இல்லை. ஆனால் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற முதல் நாளே இந்த உரிமை கைவிடப்பட்டிருக்கிறது.
விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற நிகழ்விலேயே தமிழ்நாடு இவ்வளவு நாட்களாக பின்பற்றி வந்த உரிமை மற்றும் மரபை விட்டுக் கொடுத்திருப்பது தான் இந்த மாற்றமா?, இந்த மாற்றத்தை தான் தவெக கொண்டு வர விரும்பியதா?, முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற விழாவிலேயே மாநிலத்தின் உரிமையை விட்டுக் கொடுக்க தொடங்கிவிட்டார்களா? இது தான் உங்களுடைய மாற்றமா? என அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை சாமானியர்கள் எழுப்பியுள்ளனர்.
