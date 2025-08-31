மக்களை சந்திக்கும் விஜய்! முதல் மாவட்டமே இதுவா? குஷியில் தொண்டர்கள்!

2026 சட்டமன்ற தேர்தலை இலக்காக கொண்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது அரசியல் பயணத்தின் மிக முக்கிய கட்டமான மக்கள் சந்திப்பு பயணத்தை தொடங்க தயாராகி வருவதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளது. இந்த நடவடிக்கை, அவரது அரசியல் பிரவேசத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது. சமீபத்தில் மதுரையில் லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் மத்தியில் நடைபெற்ற கட்சியின் இரண்டாவது பிரம்மாண்ட மாநில மாநாட்டில், "விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்" என்று விஜய் உறுதியளித்திருந்தார். அந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் விதமாக, பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியாரின் பிறந்த தினமான செப்டம்பர் 17 அன்று, தனது மக்கள் சந்திப்பு பயணத்தை விஜய் தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
திராவிட இயக்கத்தின் வேர்கள் ஆழமாக பதிந்துள்ள தமிழக அரசியலில், பெரியாரின் பிறந்தநாளை தனது பயணத்தின் தொடக்க நாளாக விஜய் தேர்ந்தெடுத்திருப்பது, ஒரு வலிமையான அரசியல் செய்தியை வெளிப்படுத்துகிறது என்று அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த பயணத்தை எங்கு தொடங்குவது என்பது குறித்த தீவிர ஆலோசனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. பெரியாரின் சொந்த ஊரான ஈரோட்டில் இருந்து இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க பயணத்தை தொடங்குவது ஒரு வலுவான தொடக்கமாக அமையும் என்று கட்சிக்குள் ஒரு தரப்பினர் கருதுகின்றனர். அதே சமயம், கட்சியின் செல்வாக்கை பரவலாக்கும் நோக்கில் வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து தொடங்குவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது. இது குறித்த இறுதி முடிவு, விரைவில் விஜய்யால் எடுக்கப்பட்டு, அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அரசியல் பயணம் தீவிரம்
ஒருபுறம் தனது அரசியல் களப்பணிகளை விஜய் தீவிரப்படுத்தி வரும் நிலையில், மறுபுறம் தனது நீண்டகால திரையுலக பயணத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் பணிகளிலும் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளார். அவர் தற்போது நடித்து வரும் ஜனநாயகன் திரைப்படமே தனது கடைசி படமாக இருக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதன் படப்பிடிப்பு முடிந்து இறுதிக்கட்ட பணிகளை எட்டியுள்ளது. இன்னும் சில நாட்களில் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்து உள்ளதாகவும், அடுத்த ஆண்டு பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு திரைக்கு வரும் என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது.
'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் பணிகள் முழுமையாக நிறைவடைந்த பிறகு, விஜய் தனது முழு நேரத்தையும், கவனத்தையும் அரசியலில் செலுத்துவார் என்று ஏற்கனவே தெரிவித்து இருந்தார். அவரது மக்கள் சந்திப்பு பயணம் என்பது ஒரு தொகுதி அல்லது மாவட்டத்திற்குள் அடங்கிவிடாமல், தமிழகம் முழுவதும் மக்களை சந்தித்து, அவர்களின் குறைகளை கேட்டு, கட்சியின் கொள்கைகளை விளக்கும் ஒரு விரிவான பயணமாக அமையும் என தவெக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது, 2026 தேர்தலுக்கு முன்பாக, மாநிலம் தழுவிய அளவில் ஒரு வலுவான அடித்தளத்தை அமைக்க விஜய்க்கு உதவும். மேலும் சமீபத்தில் ஆணவக்கொலைக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்து இருந்தார் விஜய் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
