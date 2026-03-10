English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • திமுகவிடம் இருந்து விலகியது ஏன்? முதல் முறையாக சொன்ன ஆதவ் அர்ஜுனா!

திமுகவிடம் இருந்து விலகியது ஏன்? முதல் முறையாக சொன்ன ஆதவ் அர்ஜுனா!

தற்போது விஜய்யின் முக்கிய தளபதிகளில் ஒருவராக ஆதவ் அர்ஜுனா மாறி உள்ளார் என்று சொல்லலாம். விஜய் பெரம்பூரில் போட்டியிட வேண்டும் என்றும் சென்னையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசியிருந்தார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 10, 2026, 08:53 AM IST
  • தவெக ஆதவ் அர்ஜுனா!
  • திமுகவில் இருந்து விலகியது ஏன்?
  • முதல் முறையாக பேசி உள்ளார்.

Trending Photos

Women&#039;s Day 2026: பெண்கள் சோலோ ட்ரிப் செல்ல ஏற்ற டாப் சுற்றுலாத் தலங்கள்
camera icon6
Womens Day
Women's Day 2026: பெண்கள் சோலோ ட்ரிப் செல்ல ஏற்ற டாப் சுற்றுலாத் தலங்கள்
நயன்தாரா to த்ரிஷா..திருமணமான ஆண்களுடன் காதல் சர்ச்சையில் சிக்கிய நடிகைகள்..
camera icon7
South actress
நயன்தாரா to த்ரிஷா..திருமணமான ஆண்களுடன் காதல் சர்ச்சையில் சிக்கிய நடிகைகள்..
இந்திய அணி பைனலில் வெற்றிபெற... இந்த 3 பெரிய தவறுகளை செய்யவே கூடாது!
camera icon8
Ind vs NZ
இந்திய அணி பைனலில் வெற்றிபெற... இந்த 3 பெரிய தவறுகளை செய்யவே கூடாது!
நியூசிலாந்து அணி செய்த 3 பெரிய தவறுகள்... கோப்பையை கோட்டைவிட இதுதான் காரணம்!
camera icon8
Team New Zealand
நியூசிலாந்து அணி செய்த 3 பெரிய தவறுகள்... கோப்பையை கோட்டைவிட இதுதான் காரணம்!
திமுகவிடம் இருந்து விலகியது ஏன்? முதல் முறையாக சொன்ன ஆதவ் அர்ஜுனா!

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலாளராக இருந்து வருகிறார் ஆதவ் அர்ஜுனா. தொடர்ந்து  திமுகவின் செயல்பாடுகளுக்கு எதிராக பேசி வரும் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் பேச்சுக்கு பலரும் தங்களது ஆதரவை தெரிவித்து வருகின்றனர். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மேடைகளில் விஜயை தாண்டி ஆதவ் அர்ஜுனா என்ன பேசுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து தான் வருகிறது. தொடர்ந்து கட்சியின் செயல்பாடுகளுக்கும், அடுத்தகட்ட நகர்வுகளுக்கும் உந்துதலாக இருந்து வருகிறார் ஆதவ் அர்ஜுனா. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் துணை பொதுச்செயலாளராக இருந்த ஆதவ் அர்ஜுனா, அந்த கட்சியில் இருந்து விலகி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் செயல்பட்டு வருகிறார். இந்த சட்டமன்ற தேர்தலிலும் ஆதவ் அர்ஜுனா சென்னையில் உள்ள ஒரு தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் திமுகவிலிருந்து விலகியதற்கான காரணத்தை சமீபத்தில் தெரிவித்துள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | வெறும் 10,000 ரூபாயில் பீச் வெட்டிங்.. தமிழக அரசின் சூப்பர் திட்டம்.. காதலர்களுக்கு குட் நியூஸ்

திமுகவிலிருந்து விலகியது ஏன்?

2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற்ற பொழுது திமுகவிற்காக வேலை பார்த்து வந்தார் ஆதவ் அர்ஜுனா. அந்த தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெறுவதற்கு கடுமையாக உழைத்தார். ஆனால் அதன் பிறகு அங்கிருந்து விலகி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் இணைந்தார். திமுகவிலிருந்து அவர் வெளியேறியதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் கூறப்பட்டாலும், முதல்முறையாக அவரே காரணத்தை தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். சமீபத்தில் விகடனுக்கு ஆதவ் அர்ஜுனா அளித்த பேட்டியில், இது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அப்போது பேசிய அவர், "திமுக எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோது சிறப்பாக செயல்பட்டது. அவர்களுக்காக பல்வேறு வேலைகளில் ஈடுபட்டுள்ளேன். சொல்லப்போனால் PEN நிறுவனத்தை நான் தான் தொடங்கினேன். ஆனால் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பிறகு என்னை தொடர்பு கொள்வதை நிறுத்த ஆரம்பித்தனர். முதல்வர் அவர்கள் பதவி ஏற்கும் நிகழ்வில் கூட எனக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை, பிறகு ஒரு ஓரத்தில் இடம் கொடுத்தனர். 

திமுக ஆட்சியில் பொறுப்பேற்ற எனக்கும், அவர்களுக்குமான இடைவெளி அதிகரித்தது. ஒரு கட்டத்தில் PEN நிறுவனம் தொடர்பான அனைத்தையும் கொடுக்கச் சொன்னார்கள். நானும் அனைத்தையும் கொடுத்து விட்டேன். எனக்கு பெரிதாக பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்ததில்லை. பிறகு விடுதலை சிறுத்தை கட்சியில் என இணைத்துக் கொண்டு, அதன் பிறகு வாய்ஸ் ஆப் காமன் சென்ற நிறுவனத்தை தொடங்கினேன். அப்போது கூட முதல்வர் அவர்களை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றேன். விஜய் அவரது முதல் கூட்டத்தில் ஆட்சியிலும், அதிகாரத்திலும் பங்கு என்று சொன்னார்கள். அது எனக்கு கனெக்ட் ஆனது" என்று தெரிவித்துள்ளார். 

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த ஆதவ் அர்ஜுனா!

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் இருந்த பொழுதே ஆட்சியிலும் பங்கு அதிகாரத்திலும் பங்கு என்று பேசி வந்தார் ஆதவ் அர்ஜுனா. இது திமுக தலைமைக்கு பெரும் பிரச்சனையாக இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.  இதனை தொடர்ந்து அங்கிருந்து வந்த அழுத்தத்தின் பேரில் ஆதவ் அர்ஜுனா விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதன் பிறகு தான் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்து தற்போது வரை பணிபுரிந்து வருகிறார் ஆதவ் அர்ஜுனா. தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் தேர்தல் தொடர்பான அனைத்து பணிகளும் ஆதவ் அர்ஜுனா பங்கு அதிகம் உள்ளது. 

விஜய்  - ஆதவ் அர்ஜுனா

தற்போது விஜய்யின் முக்கிய தளபதிகளில் ஒருவராக ஆதவ் அர்ஜுனா மாறி உள்ளார் என்று சொல்லலாம். விஜய் பெரம்பூரில் போட்டியிட வேண்டும் என்றும் சென்னையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசியிருந்தார் ஆதவ் அர்ஜுனா. அதன் பிறகு தான் விஜய் பெரம்பூரில் போட்டியிடுகிறார் என்ற பேச்சுக்களும் அதிகரிக்க தொடங்கியது. கரூர் சம்பவத்தில் செந்தில் பாலாஜிக்கு தொடர்பு உள்ளது என்று ஆரம்பம் முதலே பேசி வரும் ஆதவ், தன்னுடைய கருத்தில் உறுதியாக இருக்கிறார். தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் கரூர் வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் வரை கொண்டு சென்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வருவதிலும் ஆதவ் அர்ஜுனா பங்கு முக்கியமாக இருந்தது.

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஓய்வூதியதாரர்கள், அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamilaga Vetrri KazhagamAadhav ArjunaDMKVCK2026 Elections

Trending News