விஜய்க்கு வந்த முதல்வர் ஆபர்! நிராகரித்த தவெக - ஆதவ் அர்ஜுனா சொன்ன முக்கிய தகவல்!

தமிழக அரசியல் களம் சில நாட்களாக பரபரப்பாக மாறி இருக்கிறது. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதை தாண்டி, நடிகர் ரஜினிகாந்த் மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா இடையேயான விவகாரம் தான் தலைப்பு செய்திகளாக இருந்தது. இந்நிலையில் தற்போது இதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி கிடைத்துள்ளது. ரஜினிகாந்த் குறித்து தான் பேசிய கருத்துக்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருந்தால், நான் எனது வருத்தத்தையும் மன்னிப்பையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று ஆதவ் அர்ஜுனா பொதுவெளியில் தெரிவித்துள்ளார். நேற்று சென்னை கொளத்தூரில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுக்கூட்டத்தில் இதனை தெரிவித்துள்ளார். ரஜினிகாந்த் வெளியிட்ட அறிக்கை பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், தற்போது இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி கிடைத்துள்ளது.
ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சால் எழுந்த சர்ச்சை!
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா, தொடர்ந்து திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார். கடந்த வாரம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு ஆய்வுக்கான அரசாணையை தமிழ்நாடு உடனடியாக வெளியிட வலியுறுத்தியும், தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேட்டையும் தமிழகம் எங்கும் பரவலாகி வரும் போதைப் பொருட்களையும் தடுக்கத் தவறிய தமிழக அரசைக் கண்டித்தும், அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியோடு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் அவர்களது மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகளை முடக்கும் வகையிலும், அதனை நீர்த்துப் போகச் செய்யும் வகையிலும், ஜனநாயகமற்ற முறையிலான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைத் திரும்பப் பெற வலியுறுத்தியும் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா, "ஆளும் திமுக அரசின் மறைமுக மிரட்டலுக்கு பயந்து தான் நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வரவில்லை" என்று பேசி இருந்தார். ரஜினிகாந்த் குறித்து ஆதவ் அர்ஜுனா பேசி சில நாட்கள் கடந்த நிலையில், மற்ற அரசியல் கட்சிகள் இதனை தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு எதிராக ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்தி வந்தனர். ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சுக்கு திமுக, பாஜக மற்றும் அதிமுக தரப்பில் இருந்து கடுமையான எதிர்ப்புகள் கிளம்பின. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தனது கண்டனங்களை தெரிவித்து இருந்தார். மேலும் பாஜகவின் தமிழக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தனது கண்டனங்களை தெரிவித்து இருந்தார். இருப்பினும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் தரப்பிலிருந்து இது தொடர்பாக எந்த ஒரு அறிக்கையும் வரவில்லை.
ரஜினிகாந்த் கொடுத்த அறிக்கை
இதற்கு முன்னர் திமுக மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் ரஜினிகாந்த்தை கடுமையாக விமர்சனம் செய்திருந்த நிலையில், அதற்கெல்லாம் பதில் கொடுக்காத ரஜினிகாந்த் இந்த ஆதவ் அர்ஜுனா விவகாரத்தில் தனது ஸ்டைலில் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டு இருந்தார். அது தமிழகம் முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அந்த அறிக்கையில், "தவெக கட்சியின் தலைமைப் பொறுப்பில் இருக்கும் திரு ஆதவ் அர்ஜுனா அவர்கள் சமீபத்தில் என்னைப் பற்றி உண்மைக்கு மாறான ஒரு கருத்தைத் தெரிவித்திருந்தார். அவருடைய அவதூறுக் கருத்தைக் கண்டித்து, எனக்கு ஆதரவாகக் குரல் கொடுத்த தமிழக சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவர் மதிப்பிற்குரிய எடப்பாடி திரு.பழனிசாமி, தமிழக பாஜக தலைவர் திரு.நயினார் நாகேந்திரன், மத்திய அமைச்சர் திரு.எல்.முருகன், தமிழக அமைச்சர் திரு.ரகுபதி. திரு.தொல்.திருமாவளவன், திரு.எஸ்.பி.வேலுமணி, நண்பர் திரு.அண்ணாமலை, திரு.அர்ஜுனமூர்த்தி, திரு.அன்புமணி ராமதாஸ், திரு.ஜி.கே. வாசன், திரு.ஜான் பாண்டியன், திரு.புகழேந்தி மற்றும் பல கட்சி அரசியல் தலைவர்கள், திரு.அமீர், திரு.ஜி.தனஞ்சயன் மற்றும் திரையுலக நண்பர்கள், மற்றும் திரு.நக்கீரன் கோபால், சாணக்கியா திரு.ரங்கராஜ் பாண்டே மற்றும் ஊடகத்துறையினர், என்னை வாழவைக்கும் தெய்வங்களான ரசிகப் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். "காலம் பேசாது ஆனால் காத்திருந்து பதில் சொல்லும்"" என்று அறிக்கையில் குறிப்பிட்டு இருந்தார். ரஜினியின் இந்த அறிக்கை தமிழக அரசியல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
கொளத்தூரில் நடைபெற்ற மீட்டிங்
இந்த பரபரப்பான சூழலுக்கு மத்தியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் சென்னை கொளத்தூரில் பொதுக்கூட்டம் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. இதில் கட்சியின் பல நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு பேசினர். ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சுக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பிய நிலையில் கொளத்தூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா இந்த விவகாரம் குறித்து பேசி இருந்தார். "தலைவர் ரஜினிகாந்த் மீது எங்களுக்கு எவ்வித வெறுப்பும் கிடையாது. அவர் மீது நாங்கள் மிகுந்த அன்பு மட்டுமே வைத்துள்ளோம். ரஜினிகாந்தை சிறுமைப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலோ அல்லது அவர் பயந்துவிட்டார் என்று முத்திரை குத்தவோ நான் அந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தவில்லை. எல்லாமே தி.மு.க.வின் சூழ்ச்சி என்று தான் நான் கூற வந்தேன். நான் சொல்ல வந்த உண்மையான நோக்கம் வேறு.
தூத்துக்குடியில் மாணவிக்கு நடந்த விஷயத்தை மறைக்கவே இது போன்ற விஷயங்கள் நடக்கிறது. ஆனாலும், நான் பேசிய வார்த்தைகள் உங்களுக்கு மன வருத்தத்தை கொடுத்திருந்தால், அதற்காக நான் மேடையிலேயே எனது ஆழ்ந்த வருத்தத்தையும், பகிரங்க மன்னிப்பையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ரஜினிகாந்த் வெளியிட்ட அறிக்கையை நான் படித்தேன். அவருடைய உணர்வுகளுக்கு நான் முழுமையாக மரியாதை கொடுக்கிறேன். வேறு யாருடைய விமர்சனங்களுக்கும் பதில் கொடுக்க நான் இங்கு வரவில்லை" என்று பேசி இருந்தார். மேலும் பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா, "தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் உள்ள 234 தொகுதிகளிலும் த.வெ.க. தனித்துத்தான் போட்டியிடும். கூட்டணி தொடர்பாக பல்வேறு பெரிய ஆஃபர்களை பல கட்சிகள் வழங்கின. ஆனால், தமிழக மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு அந்த ஆஃபர்கள் அனைத்தையும் தலைவர் விஜய் திட்டவட்டமாக நிராகரித்துவிட்டார்" என்றும் தெரிவித்தார்.
