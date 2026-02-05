English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணியா? கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அருண்ராஜ் பதில்!

கூட்டணி தொடர்பான முடிவை தலைவர் மட்டுமே எடுப்பார்; நட்பு அணிகள் இணைந்தாலும் சரி, இணைக்காவிட்டாலும் சரி, தமிழக வெற்றி கழகம் தனித்து ஆட்சி அமைக்கும் ஆற்றல் பெற்றுள்ளது என்று அருண்ராஜ் கூறினார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 5, 2026, 10:04 AM IST
  • பல தடைகள் செய்கிறது திமுக.
  • மக்களை சந்திக்க விடாமல் செய்கின்றனர்.
  • அருண்ராஜ் பேட்டி

திமுக அரசு பல்வேறு வழிகளில் ஊழல் செய்வது போல் தவெக மக்கள் சந்திப்பு பயணத்திற்கு பல தடைகள் செய்வதாகவும், ஆட்சியில் இருக்கும் தீய சக்திகளை அகற்றுவது எங்கள் முதன்மை குறிக்கோள்; மற்றவர்களைப் பற்றி கவலைப்படமாட்டோம்” என கடலூரில் தவெக கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அருண்ராஜ் பேட்டி அளித்துள்ளார். வரும் 2026 தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கை குழுவின் மக்கள் கருத்துக்கேட்பு கூட்டம் கடலூர் முதுநகரில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதில் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த், கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அருண்ராஜ் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் பங்கேற்றனர். 

மேலும் படிக்க - தமிழக அரசின் 15 அறிவிப்புகள்: அரசு வேலை தேடுபவர்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் Good News

திமுக அரசு 

இதில் விவசாயிகள், மீனவர்கள், அரசு அலுவலர் சங்கத்தினர், மகளிர் சுயஉதவி குழுக்கள், முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் உள்ளிட்டோர் கோரிக்கை மனுக்களை வழங்கினர். கூட்டத்திற்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அருண்ராஜ் பேசுகையில், தமிழகம் முழுவதும் நடைபெறும் மக்கள் கருத்துக்கேட்பு கூட்டங்களில் மக்கள் அதிக நம்பிக்கையுடன் பங்கேற்கிறார்கள் என தெரிவித்தார். மக்களின் கேள்விகளும் கோரிக்கைகளும் பரிசீலிக்கப்பட்டு தலைவரிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும் என்றும் கூறினார். தலைவர் மக்களை சந்திக்க அனுமதி பெற முயற்சிக்கும் போது, திமுக அரசு பல்வேறு வழிகளில் தடைகள் செய்கின்றதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார். இதற்கு தகுந்த பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.

தவெக கூட்டணி 

கூட்டணி தொடர்பான முடிவை தலைவர் மட்டுமே எடுப்பார்; நட்பு அணிகள் இணைந்தாலும் சரி, இணைக்காவிட்டாலும் சரி, தமிழக வெற்றி கழகம் தனித்து ஆட்சி அமைக்கும் ஆற்றல் பெற்றுள்ளது என்று அருண்ராஜ் கூறினார். காங்கிரஸ் கட்சியின் அரசியல் ஆலோசகர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கடந்தகாலத்தில் கூறிய 18% வாக்கு ஆதரவு பற்றிய கருத்து தற்போதைய நிலையை பிரதிபலிக்கவில்லை என்றும், தற்போது தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு 30% மேல் வாக்கு ஆதரவு இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

2026 தேர்தல்

வரும் 2026 தேர்தலில், தற்போதைய ஆட்சியில் இருப்பவர்களை எதிர்த்து தான் அரசியல் நடைபெறும் என்றும், “தீய சக்திகளை அகற்றுவது எங்கள் முதன்மை குறிக்கோள்; மற்றவர்களைப் பற்றி கவலைப்படமாட்டோம்” என்றும் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார். தேர்தல் விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்த பிறகு, உரிய அனுமதியுடன் மக்களை சந்திக்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

மேலும் படிக்க - சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரையே தேவையில்லை - முதல்வர் ஸ்டாலின் சொன்ன முக்கிய பாயிண்ட்

