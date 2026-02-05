தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணியா? கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அருண்ராஜ் பதில்!

திமுக அரசு பல்வேறு வழிகளில் ஊழல் செய்வது போல் தவெக மக்கள் சந்திப்பு பயணத்திற்கு பல தடைகள் செய்வதாகவும், ஆட்சியில் இருக்கும் தீய சக்திகளை அகற்றுவது எங்கள் முதன்மை குறிக்கோள்; மற்றவர்களைப் பற்றி கவலைப்படமாட்டோம்” என கடலூரில் தவெக கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அருண்ராஜ் பேட்டி அளித்துள்ளார். வரும் 2026 தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கை குழுவின் மக்கள் கருத்துக்கேட்பு கூட்டம் கடலூர் முதுநகரில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதில் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த், கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அருண்ராஜ் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் பங்கேற்றனர்.
மேலும் படிக்க - தமிழக அரசின் 15 அறிவிப்புகள்: அரசு வேலை தேடுபவர்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் Good News
திமுக அரசு
இதில் விவசாயிகள், மீனவர்கள், அரசு அலுவலர் சங்கத்தினர், மகளிர் சுயஉதவி குழுக்கள், முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் உள்ளிட்டோர் கோரிக்கை மனுக்களை வழங்கினர். கூட்டத்திற்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அருண்ராஜ் பேசுகையில், தமிழகம் முழுவதும் நடைபெறும் மக்கள் கருத்துக்கேட்பு கூட்டங்களில் மக்கள் அதிக நம்பிக்கையுடன் பங்கேற்கிறார்கள் என தெரிவித்தார். மக்களின் கேள்விகளும் கோரிக்கைகளும் பரிசீலிக்கப்பட்டு தலைவரிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும் என்றும் கூறினார். தலைவர் மக்களை சந்திக்க அனுமதி பெற முயற்சிக்கும் போது, திமுக அரசு பல்வேறு வழிகளில் தடைகள் செய்கின்றதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார். இதற்கு தகுந்த பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.
தவெக கூட்டணி
கூட்டணி தொடர்பான முடிவை தலைவர் மட்டுமே எடுப்பார்; நட்பு அணிகள் இணைந்தாலும் சரி, இணைக்காவிட்டாலும் சரி, தமிழக வெற்றி கழகம் தனித்து ஆட்சி அமைக்கும் ஆற்றல் பெற்றுள்ளது என்று அருண்ராஜ் கூறினார். காங்கிரஸ் கட்சியின் அரசியல் ஆலோசகர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கடந்தகாலத்தில் கூறிய 18% வாக்கு ஆதரவு பற்றிய கருத்து தற்போதைய நிலையை பிரதிபலிக்கவில்லை என்றும், தற்போது தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு 30% மேல் வாக்கு ஆதரவு இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
2026 தேர்தல்
வரும் 2026 தேர்தலில், தற்போதைய ஆட்சியில் இருப்பவர்களை எதிர்த்து தான் அரசியல் நடைபெறும் என்றும், “தீய சக்திகளை அகற்றுவது எங்கள் முதன்மை குறிக்கோள்; மற்றவர்களைப் பற்றி கவலைப்படமாட்டோம்” என்றும் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார். தேர்தல் விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்த பிறகு, உரிய அனுமதியுடன் மக்களை சந்திக்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
அலைகடல் ஓரத்தில் ஒலித்த மக்களின் உரிமைக்குரல்! - கடலூரில் களம் கண்ட தேர்தல் அறிக்கை குழு!
மதுரை மண்ணில் தொடங்கிய நம் மக்கள் சந்திப்பு பயணம், இன்று கடலூர் மண்ணில் இன்னும் வீரியமாகத் தொடர்ந்தது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் தளபதி விஜய் அவர்களின் ஆணைக்கிணங்க, இன்று கடலூரில்… pic.twitter.com/CcBtDTtfoN
— Arunraaj TVK (@arunraajkg) February 4, 2026
மேலும் படிக்க - சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரையே தேவையில்லை - முதல்வர் ஸ்டாலின் சொன்ன முக்கிய பாயிண்ட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ