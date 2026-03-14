பாஜக இல்லை! அதிமுகவுடன் நேரடி கூட்டணி? தவெக எடுத்த முடிவு என்ன?

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நாளுக்கு நாள் பரபரப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படாத நிலையில், அனைவரும் அதற்காக காத்துக் கொண்டுள்ளனர். இதற்கிடையில் ஒவ்வொரு கட்சிகளும் கூட்டணி பேச்சு வார்த்தைகள் மற்றும் வேட்பாளர் தேர்வுகளில் தீவிரமாக கவனம் செலுத்தி வருகின்றன. இந்நிலையில் இந்த தேர்தலில் முதல் முறையாக களமிறங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் தான் மற்ற அரசியல்வாதிகளின் பேசு பொருளாக மாறி உள்ளது. காரணம் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கூட்டணி அமைக்குமா? அல்லது தனித்து போட்டியிடுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இடம் பெறுகிறது என்ற தகவல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. ஆனால் அந்த கூட்டணியில் பாஜக உள்ளதால் தமிழக வெற்றிக் கழகம் எப்படி இணையும் என்ற கேள்விகளும் எழுந்து வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
மேலும் படிக்க | யார் இந்த காளியம்மாள்? இபிஎஸ் கொடுக்கும் முக்கிய பொறுப்பு.. மயிலாடுதுறையில் போட்டி?
BREAKING:#TVK UNLIKELY TO JOIN #NDApic.twitter.com/mVysOslnOJ
— Arun Vijay (@AVinthehousee) March 13, 2026
மாவட்ட செயலாளர்கள் உடன் ஆலோசனை!
கூட்டணி தொடர்பான சர்ச்சைகள் தினசரி எழுந்து வரும் நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் என். ஆனந்த், சமீபத்தில் மாவட்டச் செயலாளர்கள் உடன் பேசி உள்ளார். அதில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலை தமிழக வெற்றிக் கழகம் எப்படி எதிர்கொள்வது என்பது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் இந்த தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிடலாமா அல்லது கூட்டணி அமைத்து போட்டியிடலாமா என்பது பற்றியும் மாவட்ட செயலாளர்களுடன் ஆலோசனை பெற்று கருத்துக்கள் கேட்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது.
மனம் திறந்து பேசிய மாவட்ட செயலாளர்கள்!
இந்த மாவட்ட செயலாளர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய பலரும், தற்போதைய அரசியல் சூழ்நிலையில் தனித்துப் போட்டியிடுவதை விட கூட்டணி அமைப்பது நல்லது என்றும், இது சிறந்த வியூகமாக இருக்கும் என்றும் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்தாலும் உரிய அதிகாரம் மற்றும் அதிகளவிலான சட்டமன்ற தொகுதிகளை ஒதுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. மாவட்ட செயலாளர்கள் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தாலும் இறுதி முடிவை விஜய் தான் எடுப்பார் என்றும் கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மேலும் பேசிய பொதுச்செயலாளர் என். ஆனந்த், கூட்டணி அமைப்பது குறித்த இறுதி முடிவை கட்சி தலைமை தான் எடுக்கும். ஒருவேளை நாம் கூட்டணி இன்றி தனியாக போட்டியிட வேண்டும் என்ற சூழ்நிலை வந்தால், 234 தொகுதிகளிலும் நாம் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். அதற்கான அடிப்படை வேலைகளை இப்போதே தொடங்குங்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த வாரம் விஜய் முதற்கட்டமாக 60 வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்து அவர்களுடன் தனித்தனியாக நேர்காணல் நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது. அந்த கூட்டத்தில் சினிமாவை விட்டு முழுவதுமாக வந்து விட்டேன், இனி என்னுடைய பணி அரசியல் மட்டும் தான். உங்களை நம்பித்தான் வந்துள்ளேன் என்றும் பேசியதாக கூறப்படுகிறது.
அதிமுக கூட்டணியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம்?
இந்த தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு, அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைப்பது பெரிய சிக்கல்கள் இல்லை என்றும் ,அந்த கூட்டணியில் பாஜக இருப்பதுதான் சிக்கலாக இருப்பதாகவும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் தெரிவிக்கின்றனர். அதிமுகவை சேர்ந்த சில முக்கிய தலைவர்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கூட்டணிக்கு வருவதற்கு சம்மதம் தெரிவித்துள்ளனர். அதிமுகவின் தலைமையேற்று எந்த கட்சிகள் கூட்டணிக்கு வந்தாலும் நாங்கள் வரவேற்போம் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர். அதே சமயம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சேர்ந்தவர்களும் விஜய்யை முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிக்கும் எந்த கட்சிகளுடன் கூட்டணிக்கு செல்ல தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். இந்நிலையில் பாஜக இந்த கூட்டணியில் நீடிக்குமா? அல்லது திமுகவை தோற்கடிக்க இந்த கூட்டணியில் இருந்து விலகுமா என்ற கேள்விகளும் இருந்து வருகிறது. அடுத்த சில நாட்களில் இது தொடர்பான முழுமையான தகவல்களும் வெளியாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | திமுகவை இறங்கி அடித்த பிரதமர் மோடி! இந்த 4 கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்வாரா?
