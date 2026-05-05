TVK Vijay: யாரும் வெளியில் செல்ல கூடாது! விஜய் எடுத்த பரபரப்பு முடிவு!

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை கைப்பற்றி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது. தாங்கள் சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே இவ்வளவு பெரிய வெற்றியை பெற்றது அனைவருக்கும் ஆச்சரியத்தை அளித்துள்ளது. இருப்பினும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 10 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது. அந்த 10 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு யாரிடமிருந்து வரப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழக அரசியல் களத்தில் அதிகரித்துள்ளது. இதற்கிடையே, இன்று சென்னை பனையூரில் வெற்றி பெற்ற எம்.எல்.ஏ-க்களுடன் விஜய் தீவிர ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.
யாரும் வெளியே செல்ல அனுமதியில்லை!
இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சேர்ந்த எம்.எல்.ஏ-க்கள் யாரும் திரும்ப தங்கள் சொந்த ஊருக்கு செல்ல அனுமதியில்லை என்று தவெக தலைமை தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. வெற்றி பெற்ற அனைவரும் சென்னையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதிகளில் தங்க வைக்கப்படுவார்கள் என்றும், விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்கும் வரை அவர்கள் அங்கேயேதான் இருப்பார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வமான முழுமையான தகவல்கள் தற்போது வரை வெளிவரவில்லை.
காங்கிரஸ் மற்றும் பாமக ஆதரவு?
தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு இன்னும் 10 எம்.எல்.ஏ-க்கள் தேவைப்படும் நிலையில், காங்கிரஸ் மற்றும் பாமக ஆகிய கட்சிகள் தங்களது ஆதரவை தெரிவிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் இரண்டு கட்சிகளும் தலா 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இவர்கள் இருவரும் ஆதரவு அளித்தால் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆட்சி அமைப்பதற்கான போதுமான ஆதரவு கிடைத்துவிடும். இது தவிர, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் தங்களது ஆதரவை தெரிவிக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த சூழ்நிலையில்தான் தவெக சார்பில் வெற்றி பெற்ற எம்.எல்.ஏ-க்களை சொந்த ஊருக்கு செல்ல கூடாது என்று கட்சி தலைமை அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதனால் அடுத்து என்ன நடக்கும் என்ற பரபரப்பு நிலவுகிறது.
ஆளுநர் எப்போது அழைப்பார்?
திமுக பின்னடைவை சந்தித்ததால், முதலமைச்சரான மு.க. ஸ்டாலின் தனது பதவியை தற்போது ராஜினாமா செய்துள்ளார். எனவே, அடுத்த சில தினங்களில் புதிய ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் விஜய்யை அழைக்கலாம். ஆளுநர் அழைக்கும் பட்சத்தில் விஜய் ஆட்சி அமைத்து கொள்வார். ஆனால், அதன் பிறகு சட்டமன்றத்தில் அவர் நிச்சயம் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும். அப்போதுதான் இந்த கூடுதல் 10 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். ஒருவேளை பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியவில்லை என்றால், மீண்டும் தமிழகத்தில் தேர்தல் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், அதுபோன்ற ஒரு சூழ்நிலை தமிழகத்தில் ஏற்படாது என்றே அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
