English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • TVK Vijay: யாரும் வெளியில் செல்ல கூடாது! விஜய் எடுத்த பரபரப்பு முடிவு!

TVK Vijay: யாரும் வெளியில் செல்ல கூடாது! விஜய் எடுத்த பரபரப்பு முடிவு!

Vijay: தமிழக வெற்றிக் கழகம் எம்.எல்.ஏ-க்களுடன் விஜய் பனையூரில் ஆலோசனை: தொங்கு சட்டசபையால் பரபரப்பு! யாரும் வீட்டிற்கு செல்ல அனுமதி இல்லை! முழு விவரம்!  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 5, 2026, 01:33 PM IST
  • 108 இடங்களை பிடித்த விஜய்.
  • இமாலய வெற்றி.
  • எப்போது பதவி ஏற்பார்?

Trending Photos

புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: மேஷத்தில் சஞ்சரிக்கும் புதனால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்!
camera icon6
Mercury transit
புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: மேஷத்தில் சஞ்சரிக்கும் புதனால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்!
இன்றைய ராசிபலன் : மே 5 , செவ்வாய்க்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Daily Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் : மே 5 , செவ்வாய்க்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் பட்டியல் - முழு விவரம்
camera icon10
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் பட்டியல் - முழு விவரம்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இனி கிடையாது! பெண்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த தேர்தல் முடிவு
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இனி கிடையாது! பெண்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த தேர்தல் முடிவு
TVK Vijay: யாரும் வெளியில் செல்ல கூடாது! விஜய் எடுத்த பரபரப்பு முடிவு!

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை கைப்பற்றி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது. தாங்கள் சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே இவ்வளவு பெரிய வெற்றியை பெற்றது அனைவருக்கும் ஆச்சரியத்தை அளித்துள்ளது. இருப்பினும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 10 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது. அந்த 10 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு யாரிடமிருந்து வரப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழக அரசியல் களத்தில் அதிகரித்துள்ளது. இதற்கிடையே, இன்று சென்னை பனையூரில் வெற்றி பெற்ற எம்.எல்.ஏ-க்களுடன் விஜய் தீவிர ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

யாரும் வெளியே செல்ல அனுமதியில்லை!

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சேர்ந்த எம்.எல்.ஏ-க்கள் யாரும் திரும்ப தங்கள் சொந்த ஊருக்கு செல்ல அனுமதியில்லை என்று தவெக தலைமை தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. வெற்றி பெற்ற அனைவரும் சென்னையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதிகளில் தங்க வைக்கப்படுவார்கள் என்றும், விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்கும் வரை அவர்கள் அங்கேயேதான் இருப்பார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வமான முழுமையான தகவல்கள் தற்போது வரை வெளிவரவில்லை.

காங்கிரஸ் மற்றும் பாமக ஆதரவு?

தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு இன்னும் 10 எம்.எல்.ஏ-க்கள் தேவைப்படும் நிலையில், காங்கிரஸ் மற்றும் பாமக ஆகிய கட்சிகள் தங்களது ஆதரவை தெரிவிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் இரண்டு கட்சிகளும் தலா 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இவர்கள் இருவரும் ஆதரவு அளித்தால் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆட்சி அமைப்பதற்கான போதுமான ஆதரவு கிடைத்துவிடும். இது தவிர, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் தங்களது ஆதரவை தெரிவிக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த சூழ்நிலையில்தான் தவெக சார்பில் வெற்றி பெற்ற எம்.எல்.ஏ-க்களை சொந்த ஊருக்கு செல்ல கூடாது என்று கட்சி தலைமை அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதனால் அடுத்து என்ன நடக்கும் என்ற பரபரப்பு நிலவுகிறது.

ஆளுநர் எப்போது அழைப்பார்?

திமுக பின்னடைவை சந்தித்ததால், முதலமைச்சரான மு.க. ஸ்டாலின் தனது பதவியை தற்போது ராஜினாமா செய்துள்ளார். எனவே, அடுத்த சில தினங்களில் புதிய ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் விஜய்யை அழைக்கலாம். ஆளுநர் அழைக்கும் பட்சத்தில் விஜய் ஆட்சி அமைத்து கொள்வார். ஆனால், அதன் பிறகு சட்டமன்றத்தில் அவர் நிச்சயம் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும். அப்போதுதான் இந்த கூடுதல் 10 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். ஒருவேளை பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியவில்லை என்றால், மீண்டும் தமிழகத்தில் தேர்தல் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், அதுபோன்ற ஒரு சூழ்நிலை தமிழகத்தில் ஏற்படாது என்றே அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாடு அரசின் முதல் அறிவிப்பு - உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கவும்

மேலும் படிக்க: ஆளுநருக்கு கடிதம் எழுதிய தமிழக வெற்றிக் கழகம்! எப்போது பதவி ஏற்கிறார்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
TN Assembly ElectionTVKvijaypanaiyurMLA

Trending News