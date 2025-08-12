9 நாட்களில் மாநாடு... தொண்டர்களுக்கு விஜய் எழுதிய முக்கிய கடிதம்!

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் மாநில மாநாடு விக்கிரவாண்டியில் கடந்த ஆண்டு நடைபெற்றது. இலட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் கலந்து கொண்ட இந்த மாநாட்டில் விஜய் திமுக மற்றும் பாஜகவை எதிர்த்து பேசியிருந்தார். இதனை தொடர்ந்து தமிழகத்தில் நடக்கும் பல்வேறு மக்கள் பிரச்சனைகளுக்கு தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வந்தார். அடுத்ததாக மதுரையில் இந்த மாதம் இரண்டாவது மாநில மாநாடு நடைபெற உள்ளது. முன்னதாக ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதி நடைபெற இருந்த நிலையில் தற்போது நான்கு நாட்களுக்கு முன்னதாக ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி மாநாடு நடைபெற உள்ளது. இதற்கான வேலைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் தொண்டர்களுக்கு விஜய் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
விஜய் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் தோழர்களுக்கு வணக்கம். நம்மோட அரசியல் பயணத்துல அடுத்தடுத்த கட்டங்களத் தாண்டி வர்றோம்... இடையில எத்தனை சவால்கள், நெருக்கடிகள் வந்தாலும் எல்லாத்தையும் மக்கள் சக்தியோட, அதாவது உங்க ஆதரவால கடவுளோட அருளால் கடந்து வந்துகிட்டே இருக்கோம்... வர்ற 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு நாம முழு வீச்சுல தயாராகிட்டு வர்றோம்... இந்தச் சூழல்ல நம்மோட இரண்டாவது மாநில மாநாட்ட ஆகஸ்ட் 21 (21/08/2025) வியாழக்கிழமை மதுரை, பாரப்பத்தியில நாம நடத்த இருக்கிறது உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான்...
முத்தமிழையும் சங்கம் வச்சு வளர்த்த மதுரையில, நம்ம கொள்கை எதிரியையும், அரசியல் எதிரியையும் சமரசமே இல்லாம எதிர்த்து நின்னு ஜனநாயகப் போர்ல அவங்கள் வென்று தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கான நல்லாட்சிய நிறுவுவதே நம்ம குறிக்கோள் என்ற நிலைப்பாட்டை உறுதி செய்யறதுதான் இந்த மாநாடு... அதனால தான் வைகை மண்ணில் நடக்கும் இந்த மாநாடு 'வாகை சூடும் வரலாறு திரும்புகிறது; வெற்றிப் பேரணியில் தமிழ்நாடு' என்ற தேர்தல் அரசியல் மையக்கருத்த முன் வச்சி நடக்க இருக்குதுன்னு உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. மாநிலம் அதிர மாநாட்டிற்குத் தயாராவோம். மாற்று சக்தி நாமன்று, முதன்மை சக்தி நாம் என்பதை உலகிற்கு மீண்டும் உணர்த்துவோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) August 12, 2025
நேற்று சென்னையில் போராட்டத்தில் இருந்த தூய்மை பணியாளர்களை சந்தித்து தன்னுடைய ஆறுதலை தெரிவித்து இருந்தார் விஜய். நீண்ட நாட்களாக சென்னை ரிப்பன் மாளிகையின் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த தூய்மை பணியாளர்களை தன்னுடைய கட்சி அலுவலகத்திற்கு நேரில் அழைத்து வந்து விஜய் பேசியுள்ளார். இதுவும் தற்போது அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
