  • நாளை தஞ்சையில் தவெக கூட்டம் நடக்குமா? காவல் துறை கொடுத்த நிபந்தனைகள்!

நாளை தஞ்சையில் தவெக கூட்டம் நடக்குமா? காவல் துறை கொடுத்த நிபந்தனைகள்!

பொதுமக்களை நேரடியாக சந்திக்க விஜய்க்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், கட்சி நிர்வாகிகளை மட்டுமே சந்திக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 3, 2026, 12:47 PM IST
  • தவெக கூட்டம் நடக்குமா?
  • காத்திருக்கும் விஜய் ரசிகர்கள்.
  • காவல் துறை கொடுத்த நிபந்தனைகள்!

நாளை தஞ்சையில் தவெக கூட்டம் நடக்குமா? காவல் துறை கொடுத்த நிபந்தனைகள்!

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கில் தீவிரமான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். ஒவ்வொரு மாவட்டமாக கட்சி நிர்வாகிகளை சந்தித்து பேசி வரும் விஜய், நாளை தஞ்சாவூரில் கட்சி நிர்வாகிகளை சந்தித்து பேச உள்ளார். கடைசியாக வேலூரில் கட்சி நிர்வாகிகளை சந்தித்த விஜய், அடுத்ததாக டெல்டா மாவட்டத்தில் 8 சட்டமன்ற தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய கட்சி நிர்வாகிகளை சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார். இந்த கூட்டத்திற்கு அனுமதி கிடைக்குமா என்ற சந்தேகம் இருந்த நிலையில், காவல்துறை பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் இந்த கூட்டத்திற்கு அனுமதியை வழங்கியுள்ளது. 

மேலும் படிக்க | TN GOVT: உங்கள் வங்கி கணக்கில் ரூ.3,500 வந்ததா? எப்படி செக் செய்வது?

தஞ்சையில் ஏற்பாடுகள் தீவிரம் 

பொதுமக்களை நேரடியாக சந்திக்க விஜய்க்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், கட்சி நிர்வாகிகளை மட்டுமே சந்திக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மாவட்ட ரீதியாக விஜய் நிர்வாகிகளை சந்தித்து பேசி வருகிறார். தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள செங்கிப்பட்டி என்ற இடத்தில் நாளை நிர்வாகிகள் சந்திப்பு நடைபெறுகிறது. சுமார் 9 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள மிகப்பெரிய இடம் இதற்காக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. காலை 10 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை இந்த நிகழ்ச்சிக்கான அனுமதியும் காவல்துறை வழங்கி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. 

காவல்துறை விதித்த நிபந்தனைகள் 

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளை தொடர்ந்து, தஞ்சை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடத்தில் நேரில் சென்று ஆய்வுகளை நடத்தினார். என்ன மாதிரியான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை விசாரித்துள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது. கடந்த கூட்டங்களை போலவே இந்த கூட்டத்திற்கும் கடுமையான நிபந்தனைகளை காவல் துறை விதித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஐந்தாயிரத்திற்கும் குறைவான நிர்வாகிகள் மட்டுமே இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் அனுமதி சீட்டுகள் கட்டாயம் வழங்கப்படும் வேண்டுமென்றும், அனுமதி சீட்டு உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே அரங்கிற்கு செல்ல அனுமதி அளிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விஜய் பங்கேற்கும் இடம் தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகே அமைந்துள்ளதால் போக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்படாத வகையில் கூட்டம் நடைபெற வேண்டும் என்றும் காவல்துறை தரப்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

விஜய் பேச்சு எப்படி இருக்கும்?

தமிழகத்தில் பல்வேறு பிரச்சினைகள் நடைபெறும் நிலையில் நாளை நடைபெறும் கூட்டத்தில் விஜய் அவற்றை பற்றி பேசுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் தேர்தலுக்கான பணிகள் மற்றும் தேர்தல் அறிக்கை குறித்து விஜய் பேசுவார் என்று கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் நடந்த வேலூர் கூட்டத்தில் பேசிய விஜய் திமுக அரசை கடுமையாக விமர்சித்து இருந்தார். மேலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் வந்து மக்களை சந்திப்பேன் என்றும் தெரிவித்திருந்தார். அதேபோல தேர்தல் வாக்குறுதியில் இடம்பெறும் சில முக்கிய தகவல்களையும் விஜய் பேசியிருந்தார். இது பொது மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பையும் பெற்று இருந்தது. நாளை நடைபெறும் கூட்டத்திற்கு காவல்துறை அனுமதி அளித்துள்ள நிலையில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

மேலும் படிகக் | NDA கூட்டணியில் சசிகலா? அமித்ஷாவுடன் ஆலோசனை.. இபிஎஸ் பேட்டி!

