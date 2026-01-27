பாமக - தவெக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை? செங்கோட்டையன் பரபரப்பு பேட்டி!

கோவை விமான நிலையத்தில் த.வெ.க மாநில நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, பா.ம.க நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் த.வெ.க உடன் பேசியதாக செய்தி பார்த்தேன். நல்லது நடக்கட்டும் என அவர் தெரிவித்தார். அண்ணாவை மறந்து விட்டதாக நடிகர் விஜய் கூறிய குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளித்த செங்கோட்டையன்,“இரண்டு கட்சிகளும் தலைவர்களை மறந்து விட்டனர். அம்மாவை மறந்தார்கள், தலைவர்களை மறந்தார்கள், அண்ணாவை மறந்தார்கள். அதனால் தான் நான் வெளியே வந்தேன். என் பாக்கெட்டில் இன்னும் அவர்களின் படம் இருக்கிறது. வளர்த்து விட்டவர்களை மறக்கக் கூடாது என்றார்.
ஊழல் குற்றச்சாட்டு
மேலும், நான் தலைவர், தலைவியுடன் பயணம் செய்தவன். சிறப்பான முறையில் ஆட்சியில் பங்கு கொண்டவன். என் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு சொன்னால், அதற்கான தீர்ப்பு உச்சநீதிமன்றம் வரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியால் என் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது. நான் தூய்மையானவன் என்பதற்கு நீதிமன்ற தீர்ப்பு உள்ளது. போக்குவரத்து கழகத்தில் என்னால் வருவாய் ஏற்பட்டுள்ளது என்பதே தீர்ப்பு. அதைவிடுத்து ஊழல் குற்றச்சாட்டு கூறினால், அதனை நிரூபிக்க வேண்டும். இல்லையெனில் நான் சட்டப்படி வழக்கு தொடருவேன்”என கூறினார். டி.டி.வி தினகரன் குறித்து பேசிய அவர், அவர் எங்களுடன் வர வேண்டும் என்று நினைத்தார். ஆனால் அவர் தற்போது ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளார். அவர் எங்கு சென்றாலும் வாழ்க என்றார்.
மேலும், நான் பேசும் விஷயங்கள் டெல்லியில் இருந்து கவனிக்கப்படுகின்றன. சில பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு மட்டுமே தெரியும். அதை சொல்லாமல் இருப்பதே நல்லது” என்றும் குறிப்பிட்டார். ஓ.பி.எஸ் கூட்டணிக்கு வருவாரா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த செங்கோட்டையன்,எம்.ஜி.ஆர் கட்சி தொடங்கிய போதும் இதுபோன்ற விமர்சனங்கள் எழுந்தன. ஆனால் அவர் உயிருள்ள வரை முதல்வராக இருந்தார்” என்று கூறினார்.
தவெக கொள்கை பரப்பு பொதுச்செயலாளர் அருண்ராஜ் பேட்டி
தவெக கொள்கை பரப்பு பொது செயலாளர் அருண் ராஜ் தன் குடும்பத்துடன் திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்வரர் மலை கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்த பிறகு, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழக வெற்றிக் கழக கொள்கை பரப்பு பொதுச்செயலாளர் அருண்ராஜ், நாங்கள் விசில் சின்னத்தை மக்களிடம் கொண்டு செல்ல பல்வேறு முயற்சிகள் எடுத்து வருகிறோம். அதன்படி இன்று கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற்றது. இந்த விசில் சின்னத்திற்கு மக்கள் பெரிய வரவேற்பு கொடுத்துள்ளனர் என கூறினார். மேலும் கரூர் சம்பவம் குறித்து தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் பேசியது குறித்து கேட்டபொழுது பதிலளித்து பேசிய அவர், கரூர் சம்பவத்தினை பொறுத்தவரை சிபிஐ விசாரணையில் உள்ளது. தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் பேசுவது அந்த விசாரணையின் பின்புலத்தை பாஜக பயன்படுத்துவது போல் உள்ளது என கூறினார்.
பா.ஜ.க மிரட்ட முயற்சி
பா.ஜ.க தமிழிசை மிரட்ட முயற்சி செய்கிறார்கள் என்று வேண்டுமானால் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என கூறினார். தொடர்ந்து பனையூர் பண்ணையார் என்ற அ.தி.மு.க அறிக்கை குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், தலைவர் விஜய் ஈரோடு கூட்டத்தில் சொல்லியது போல களத்தில் உள்ளவர்களோடு மட்டுமே நாங்கள் போட்டியிடுகிறோம். நாங்கள் தேர்தலில் எந்த திசையில் போகவேண்டுமோ அந்த திசையில் செல்கிறோம் என கூறினார். டிடிவி தினகரன் குறித்த கேட்டபொழுது, அவரைப் பற்றி எல்லாம் அவர் கடந்த காலத்தில் என்ன சொன்னார், தற்போது என்ன சொன்னார் என்று சொல்வதை விட, நாங்கள் தீய சக்தி திமுகவை ஒழிப்பது எங்கள் இலக்காக எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என கூறினார்.
