NDA கூட்டணி? துணை முதலமைச்சர் பதவி? தமிழக வெற்றிக் கழகம் அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வரும் ஏப்ரல் மாதம் 23ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. மே மாதம் நான்காம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இந்நிலையில் தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள தேர்தல் மொத்தமும் விஜய்யை சுற்றி தான் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. விஜய் யாருடன் கூட்டணிக்கு செல்வார் அல்லது தனியாக போட்டியிடுவாரா என்ற கேள்விகள் நீண்ட நாட்களாக இருந்து வருகிறது. கடந்த ஒரு வார காலமாக விஜய் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணையவுள்ளார் என்றும் அவருக்கு துணை முதலமைச்சர் பதவி தரப்பட உள்ளதாகவும் பேசப்பட்ட வந்தது. இருப்பினும் இது குறித்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தரப்பில் இருந்து எந்த ஒரு அதிகாரக்பூர்வ அறிவிப்பும் இல்லை, மறுப்போம் இல்லை. இதனால் பேச்சுவார்த்தை நடப்பது உண்மைதானா என்ற சந்தேகமும் எழுந்தது. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை விஜய் டெல்லியில் சிபிஐ அலுவலகத்தில் கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கு தொடர்பாக ஆஜரானார். அவரிடம் 7 மணி நேரத்துக்கு மேலாக விசாரணை நடைபெற்றது.
விஜய்க்கு துணை முதலமைச்சர் பதவி!
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தரப்பிலிருந்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு 80 சீட்டுகள் தருவதாகவும், வெற்றி பெற்றால் அமைச்சரவையில் இடமும், துணை முதலமைச்சர் பதவியும் தருவதாகவும் பேரம் பேசப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் செய்திகள் வெளியாகி வந்தது. ஆனால் விஜய் தரப்பில் எங்களுக்கு முதலமைச்சர் பதவி கொடுத்தால் தான் கூட்டணிக்கு வருவோம் என்று கூறியதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. ஆனால் பாஜகவும், அதிமுக தரப்பும் விஜய்யுடன் நாங்கள் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடவில்லை என்றும் மறுப்பு தெரிவித்தனர். தற்போது தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் கூட்டணி இருக்குமா இருக்காதா என்ற குழப்பமும் நிலவி வந்தது. இந்நிலையில் கூட்டணி தொடர்பான குழப்பங்களுக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. இது தொடர்பாக கட்சியின் துணைப் பொதுச் செயலாளர் நிர்மல் குமார் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
CTR. நிர்மல் குமார் பதிவு!
இது குறித்து தனது X தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழக இணை பொதுச் செயலாளர் CTR. நிர்மல் குமார், "வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்! சமீபகாலமாக சில ஊடகங்களிலும், சமூக வலைதளங்களிலும் அரசியல் லாபத்திற்காக திட்டமிட்டு சில பொய்யான செய்திகள் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, பாஜக/அஇஅதிமுக அல்லது திருமதி. சசிகலா, மருத்துவர் அய்யா ராமதாஸ் வர்களை தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் தொடர்புபடுத்திகூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்படுவதாகக் கூறப்படும் தகவல்கள் முற்றிலும் உண்மைக்கு புறம்பானவை. குறிப்பிட்ட கட்சிகள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்களுடன் எந்தவிதமான பேச்சுவார்த்தை, எந்த மட்டத்திலும் நடைபெறவில்லை என்பதைத் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
இதே போன்ற பொய்ச் செய்தி உத்தியை காங்கிரசு உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளோடு தொடர்புபடுத்தியும் கடந்த காலங்களில் கடைபிடிக்கப்பட்டதும் அது உண்மை இல்லை என்பதும் அனைவரும் அறிந்த ஒன்று. இருப்பினும் பொதுமக்களிடையேயும், தொண்டர்களிடையேயும் தொடந்து குழப்பத்தை விளைவிப்பதற்காகவே இத்தகைய ஆதாரமற்ற செய்திகள் திமுகவினரால் பரப்பப்படுகின்றன. பொறுப்புள்ள ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளப் பயனாளர்கள், செய்தியின் உண்மைத்தன்மையை ஆராயாமல் இத்தகைய வதந்திகளைப் பகிர வேண்டாம்! வாய்மையே வெல்லும்!" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழக ஐடி விங்
மேலும் தமிழக வெற்றிக் கழக ஐடி விங் சார்பில் வெளியான அறிக்கையில், " கல்லாப் பெட்டி கனவுகளும்... கற்பனைப் போர் வீரர்களும்! தமிழக அரசியல் களத்தில் ஒரு மாபெரும் புயலாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம், எந்தவொரு கட்சியுடனும் கூட்டணி குறித்துப் பேசவில்லை என்பதை ஆணித்தரமாகத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சில ஊடகங்கள் தங்களின் டிஆர்பி ரேட்டிங்கிற்காக, கற்பனைக் கதைகளை எழுதி "உண்மைக்குப் புறம்பான" செய்திகளைப் பரப்புவதை இத்தோடு நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும். முன்னர் இதேபோல் திரு. பவன் கல்யாண் அவர்களை நம்மோடு தொடர்பு செய்து வதந்திகள் கிளப்பப்பட்டன. "அவர் பேசிவிட்டார் கைகோர்த்துவிட்டார்" என்று “வாடகை வியாபாரி” ஒருவர் பரப்பிய பொய்செய்தியை வைத்து ஊடகங்கள் ஒப்பாரி வைத்தன. ஆனால், பவன் கல்யான் அவர்களே ஒரு நேர்காணலில், "நான் இவர்களுடன் பேசி இருபது ஆண்டுகள் ஆகிறது" என்ற உண்மையை உடைத்தபோது, வதந்தி பரப்பியவர்களின் முகத்திரை கிழிந்தது.
மீண்டும் அதே ‘பழைய ஸ்கிரிப்ட்டை’ அரங்கேற்ற நினைப்பது வேடிக்கையாக இருக்கிறது. தன்மானத்தை விற்று, சில "கல்லாப் பெட்டி" முதலாளிகளின் லாபத்திற்காகச் செய்திகளைச் சமைக்கும் சில எழுதுகோல்களுக்கு ஒன்று புரியவில்லை.. தம்பி.. உங்கள் தாத்தா காலத்து கற்பனைத் கதைகளை சினிமா திரைக்கதைக்கு வேண்டுமானால் பயன்படுத்தலாம், அரசியலுக்கு இனி எடுபடாது. பொய்ச் செய்திகளைப் பரப்பித் தொண்டர்களைக் குழப்பலாம் என்று கணக்கு போட்டால், அது உங்கள் கணக்கைத் தான் முடித்து வைக்கும். போட்டிக்கு என்று சில "Virtual Warriors" உங்களை குறித்து இதே போல சில செய்திகளை சிறப்பாக பரப்பினால்??? நீங்கள் தாங்க மாட்டீர்கள். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை குறித்து போலி செய்திகளை பரப்பும் போலி ஊடகங்கள் தானாகவே "ஜோசியம்" பார்ப்பதை நிறுத்துங்கள். சட்டம் ஒழுங்கு சீரழிவை திசைத்திருப்ப இப்படி பொய் செய்தி பரப்புவது முற்றிலும் தவறு" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
