3ம் ஆண்டில் அடி எடுத்து வைக்கும் தவெக! தொண்டர்களுக்கு விஜய் எழுதிய கடிதம்!

TVK: இன்று பனையூரில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் மூன்றாம் ஆண்டு தொடக்க விழா நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில்  விஜய் தொண்டர்களுக்கு கடிதம் எழுதி உள்ளார்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 2, 2026, 08:15 AM IST
விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் இன்று மூன்றாவது ஆண்டில் அடி எடுத்து வைக்கிறது. 2024 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி விஜய் தனது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை அறிமுகப்படுத்தினார். அதன் பிறகு தமிழக அரசியல் களமே மாறிவிட்டது என்று சொல்லலாம். இன்று தமிழக அரசியல் மொத்தமும் விஜயை சுற்றி தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை தொடங்கி வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு என்பது வரை அனைத்திலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பேசு பொருளாக இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக நடத்தப்படும் கருத்துக் கணிப்புகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் நல்ல ஒரு வாக்கு சதவீதத்தை வாங்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இன்று பனையூரில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் மூன்றாம் ஆண்டு தொடக்க விழா நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில்  விஜய் தொண்டர்களுக்கு கடிதம் எழுதி உள்ளார். 

மேலும் படிக்க | ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்... வருமான வரிச் சட்டம் 2025... இதில் என்ன புதுசு?

விஜய் எழுதிய கடிதம்!

என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் தோழர்களுக்கு, வணக்கம். நம் உயிரனைய இயக்கமான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மகிழ்ச்சிகரமான மூன்றாம் ஆண்டு, இன்று தொடங்குகிறது. இரண்டு ஆண்டுகளை இயல்பாகவும், இயல்பு தாண்டியும் நிறைவு செய்து, நீள்கிறது நம் அரசியல் பெரும்பயணம். முதன்மை அரசியல் சக்தியாகப் பரிணமிக்கும் முன்பே மக்கள் இயக்கமாக, மக்களோடு மக்களாகக் கலந்து நின்றவர்கள் நாம். இதை நாடறியும். நல்லவர்கள் அறிவார்கள். ஒன்றை மட்டும் உறுதியாகச் சொல்லலாம். சலனங்களைப் புறந்தள்ளி, சமநிலை தவறாத, அளக்கவியலாத ஆழ்கடல் த.வெ.க.; எவராலும் விலக்க இயலாத விரிவானம் த.வெ.க.; அத்தனை இலக்குகளையும் அர்ப்பணிப்புடன் வெல்லும், சாமானிய மக்களுக்கான அதிகார அரசியலின் வெற்றிப் போர்முரசம் த.வெ.க.

தேர்தல் களம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் களம், இதுவரை இல்லாத புதிய சூழலைச் சுமந்து நிற்கிறது. இதற்கு ஒரே காரணம் நமது அரசியல் வருகை மட்டுமே என எல்லோரும் சொல்கின்றனர். எனவே இச்சூழலில், களத்தை நமதாக்கி, தேர்ந்த தெளிவுடனும் திறன்மிக்க நுட்பத்துடனும் தேர்தல் அரசியல் வெற்றியின் வாயிலாக, அதிகார அரசியல் அங்கீகாரம் நோக்கிச் செல்வோம். அனைத்து மக்களின் அமோக ஆதரவுடன், தீர்க்கமுடன் ஒற்றுமையாகக் களமாடி, ஆட்சி பீடத்தைக் கைக்கொள்ளும் ஜனநாயக இலக்கை உறுதியாக வெல்வோம். நல்லதே நடக்கும். வெற்றி நிச்சயம்.

கூட்டணி யாருடன் 

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தங்களது கூட்டணியை உறுதி செய்துள்ள நிலையில், மறுபுறம் திமுகவின் கூட்டணி இன்னும் இழுபறியில் உள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவுடன் தொடருமா அல்லது தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணி வைக்குமா என்ற பேச்சு பரவலாக இருந்து வருகிறது. இந்த வாரத்தில் அதற்கான அறிவிப்பும் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் ராமதாஸ் மற்றும் தேமுதிக யாருடன் கூட்டணி வைப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பும் நிலவி வருகிறது. அதிமுக கூட்டணிக்கு செல்வார்களா அல்லது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பும் நிலவி வருகிறது.

மேலும் படிக்க | Budget 2026: சீனாவுக்கு ஆப்பு... தமிழ்நாடு உள்பட 4 மாநிலங்களில் வருகிறது முக்கிய திட்டம்!

