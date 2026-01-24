English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சென்னையில் விஜய் எந்த தொகுதியில் போட்டி? வெளியான முக்கிய தகவல்!

சென்னையில் விஜய் எந்த தொகுதியில் போட்டி? வெளியான முக்கிய தகவல்!

சமீபத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு விசில் சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் வழங்கியது. இதனை தொடர்ந்து தொண்டர்கள் உற்சாகத்துடன் தங்களது சின்னத்தை மக்களிடம் ஒன்று சேர்க்கும் வேலையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 24, 2026, 01:08 PM IST
  • 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல்.
  • விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் விஜய்?
  • தவெக போடும் மாஸ்டர் பிளான்.

Trending Photos

வருகிறது 3 நாள் லீவ்... ஜாலியாக டூர் போக பெஸ்ட் 7 தென்னிந்திய இடங்கள்!
camera icon8
Tourist Places
வருகிறது 3 நாள் லீவ்... ஜாலியாக டூர் போக பெஸ்ட் 7 தென்னிந்திய இடங்கள்!
இந்தியாவுக்கு Visa Free எண்ட்ரி கொடுத்த புதிய 2 நாடுகள்! பாஸ்போர்ட் இருந்தா போதும்...
camera icon7
Visa Free
இந்தியாவுக்கு Visa Free எண்ட்ரி கொடுத்த புதிய 2 நாடுகள்! பாஸ்போர்ட் இருந்தா போதும்...
உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை : பெண்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?
camera icon10
Uzhavar Pathukappu Thittam
உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை : பெண்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?
ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள்! ஆனா ஒருமுறை கூட கோப்பையை ஜெயிக்கல.. லிஸ்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
camera icon6
IPL
ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள்! ஆனா ஒருமுறை கூட கோப்பையை ஜெயிக்கல.. லிஸ்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
சென்னையில் விஜய் எந்த தொகுதியில் போட்டி? வெளியான முக்கிய தகவல்!

தமிழகத்தில் இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், அரசியல் வட்டாரங்கள் பரபரப்பாக மாறி வருகிறது. அதிமுக மற்றும் பாஜக கூட்டணியை உறுதி செய்துள்ள நிலையில், பல்வேறு கட்சிகள் இந்த கூட்டணியில் இணைந்து வருகின்றனர். மறுபுறம் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கூட்டணி தொடருமா அல்லது இந்த கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்படுமா என்ற கேள்வி இருந்து வருகிறது. இவர்களை தாண்டி அனைவரது பார்வையும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மீதுதான் உள்ளது. சமீபத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு விசில் சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் வழங்கியது. இதனை தொடர்ந்து தொண்டர்கள் உற்சாகத்துடன் தங்களது சின்னத்தை மக்களிடம் ஒன்று சேர்க்கும் வேலையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் விஜய் எந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகளவில் இருந்து வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க:கல்லூரி மாணவர்களுக்கு சூப்பர் நியூஸ்! வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

சென்னையில் விஜய் போட்டி?

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சென்னையில் உள்ள விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு பல்வேறு காரணங்களும் முன்வைக்கப்படுகின்றது. தற்போது விஜய் நீலாங்கரையில் உள்ள வீட்டில் இருந்தாலும், அவரது சிறுவயதில் சாலிகிராமத்தில் உள்ள வீட்டில் தான் வளர்ந்தார். சினிமாவில் வெற்றிகரமான ஒரு ஹீரோவாக வரும் வரை அந்த வீட்டில் தான் இருந்தார் என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் சென்டிமெண்டாக சாலிகிராமம் உள்ள விருகம்பாக்கம் தொகுதி வெற்றியை தரும் என்று நினைப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

மேலும் பல்வேறு சினிமா பரபலங்களும் விருகம்பாக்கம், சாலிகிராமம் மற்றும் வடபழனி பகுதியை சுற்றி தான் உள்ளனர். சிறு தொழிலாளர்கள், முதல் தயாரிப்பாளர்கள் வரை அனைவரும் இங்கு தான் குடியிருக்கின்றனர். இதுவும் விஜய்க்கு கூடுதல் வாக்குகளை பெற்று தரும் என்று கூறப்படுகிறது. விருகம்பாக்கம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதி, விஜய்க்கு தெரிந்த இடங்கள் என்பதால் அந்த தொகுதிக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விஜய்க்கு இன்னும் கூடுதலாக தெரியும். இது மற்ற தொகுதியில் போட்டியிடுவதை விட இன்னும் எளிதாக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

திமுக - அதிமுக 

தற்போது விருகம்பாக்கம் தொகுதி திமுக வசமுள்ளது. கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு பிரபாகர் ராஜா வெற்றி பெற்றார். அப்போதே முன்னால் வேட்பாளர் தனசேகரனுக்கு சீட்டு தரவில்லை என்று பல்வேறு கோஷ்டி சண்டைகள் நிலவியது. இதனால் இந்த முறை யாருக்கு சீட் கிடைக்கும் என்ற குழப்பம் நிலவி வருகிறது. மறுபுறம் அதிமுகவும் இந்த தொகுதியை குறிவைத்து வேலை பார்த்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. சென்னையில் உள்ள பல்வேறு தொகுதிகளை பாஜக கேட்டாலும் விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் அதிமுகவே போட்டியிட அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இரண்டு பெரிய கட்சிகளிலும், முகம் தெரிந்த பெரிய வேட்பாளர் இந்த தொகுதியில் நிற்க மாட்டார் என்பதால் விஜய் எளிதாக வெற்றி பெறலாம் என்று கூறப்படுகிறது. 

விசில் சின்னம்

தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு விசில் சின்னம் கிடைத்து இருக்கும் நிலையில் கட்சியின் செயல்பாடுகள் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. அடுத்த வாரம் முதல் தொடர் சுற்றுப்பயணங்களை விஜய் மேற்கொள்ள உள்ளார். இது மக்கள் மத்தியில் கூடுதல் வரவேற்பை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மறுபுறம் ஜனநாயகன் வழக்கும், கரூர் சம்பவம் தொடர்பான வழக்கும் விஜய்க்கு சாதகமாகவே வரும் என்றும் எதிர்பாரர்க்கப்படுகிறது. இதனால் விஜய்யின் ரசிகர்கள் குஷியில் உள்ளனர். 

 மேலும் படிக்க: நெருங்கும் தேர்தல்! டார்கெட் செய்யப்படும் முக்கிய அமைச்சர்கள்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamilaga Vetrri Kazhagamvijay2026 ElectionVirugampakkamDMK

Trending News