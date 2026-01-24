சென்னையில் விஜய் எந்த தொகுதியில் போட்டி? வெளியான முக்கிய தகவல்!

தமிழகத்தில் இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், அரசியல் வட்டாரங்கள் பரபரப்பாக மாறி வருகிறது. அதிமுக மற்றும் பாஜக கூட்டணியை உறுதி செய்துள்ள நிலையில், பல்வேறு கட்சிகள் இந்த கூட்டணியில் இணைந்து வருகின்றனர். மறுபுறம் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கூட்டணி தொடருமா அல்லது இந்த கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்படுமா என்ற கேள்வி இருந்து வருகிறது. இவர்களை தாண்டி அனைவரது பார்வையும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மீதுதான் உள்ளது. சமீபத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு விசில் சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் வழங்கியது. இதனை தொடர்ந்து தொண்டர்கள் உற்சாகத்துடன் தங்களது சின்னத்தை மக்களிடம் ஒன்று சேர்க்கும் வேலையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் விஜய் எந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகளவில் இருந்து வருகிறது.
சென்னையில் விஜய் போட்டி?
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சென்னையில் உள்ள விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு பல்வேறு காரணங்களும் முன்வைக்கப்படுகின்றது. தற்போது விஜய் நீலாங்கரையில் உள்ள வீட்டில் இருந்தாலும், அவரது சிறுவயதில் சாலிகிராமத்தில் உள்ள வீட்டில் தான் வளர்ந்தார். சினிமாவில் வெற்றிகரமான ஒரு ஹீரோவாக வரும் வரை அந்த வீட்டில் தான் இருந்தார் என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் சென்டிமெண்டாக சாலிகிராமம் உள்ள விருகம்பாக்கம் தொகுதி வெற்றியை தரும் என்று நினைப்பதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும் பல்வேறு சினிமா பரபலங்களும் விருகம்பாக்கம், சாலிகிராமம் மற்றும் வடபழனி பகுதியை சுற்றி தான் உள்ளனர். சிறு தொழிலாளர்கள், முதல் தயாரிப்பாளர்கள் வரை அனைவரும் இங்கு தான் குடியிருக்கின்றனர். இதுவும் விஜய்க்கு கூடுதல் வாக்குகளை பெற்று தரும் என்று கூறப்படுகிறது. விருகம்பாக்கம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதி, விஜய்க்கு தெரிந்த இடங்கள் என்பதால் அந்த தொகுதிக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விஜய்க்கு இன்னும் கூடுதலாக தெரியும். இது மற்ற தொகுதியில் போட்டியிடுவதை விட இன்னும் எளிதாக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
திமுக - அதிமுக
தற்போது விருகம்பாக்கம் தொகுதி திமுக வசமுள்ளது. கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு பிரபாகர் ராஜா வெற்றி பெற்றார். அப்போதே முன்னால் வேட்பாளர் தனசேகரனுக்கு சீட்டு தரவில்லை என்று பல்வேறு கோஷ்டி சண்டைகள் நிலவியது. இதனால் இந்த முறை யாருக்கு சீட் கிடைக்கும் என்ற குழப்பம் நிலவி வருகிறது. மறுபுறம் அதிமுகவும் இந்த தொகுதியை குறிவைத்து வேலை பார்த்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. சென்னையில் உள்ள பல்வேறு தொகுதிகளை பாஜக கேட்டாலும் விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் அதிமுகவே போட்டியிட அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இரண்டு பெரிய கட்சிகளிலும், முகம் தெரிந்த பெரிய வேட்பாளர் இந்த தொகுதியில் நிற்க மாட்டார் என்பதால் விஜய் எளிதாக வெற்றி பெறலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
விசில் சின்னம்
தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு விசில் சின்னம் கிடைத்து இருக்கும் நிலையில் கட்சியின் செயல்பாடுகள் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. அடுத்த வாரம் முதல் தொடர் சுற்றுப்பயணங்களை விஜய் மேற்கொள்ள உள்ளார். இது மக்கள் மத்தியில் கூடுதல் வரவேற்பை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மறுபுறம் ஜனநாயகன் வழக்கும், கரூர் சம்பவம் தொடர்பான வழக்கும் விஜய்க்கு சாதகமாகவே வரும் என்றும் எதிர்பாரர்க்கப்படுகிறது. இதனால் விஜய்யின் ரசிகர்கள் குஷியில் உள்ளனர்.
