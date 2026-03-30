  • சென்னையில் இன்று விஜய் பிரச்சாரம்! தவெக வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

சென்னையில் இன்று விஜய் பிரச்சாரம்! தவெக வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

இந்த தேர்தலில் விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு முக்கிய தொகுதிகளில் நேரடியாக போட்டியிட உள்ளார். கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் என். ஆனந்த் தி.நகர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 30, 2026, 07:00 AM IST
  • விஜய் தேர்தல் பிரச்சாரம்!
  • இன்று சென்னையில் தொடங்குகிறது.
  • தவெக வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

குருப்பெயர்ச்சியால் 5 ராசிகளுக்குச் செல்வம் பெருகும், ஜூன் மாதத்தில் &#039;இரட்டை அதிர்ஷ்டம்&#039;
camera icon8
Jupiter transit 2026
குருப்பெயர்ச்சியால் 5 ராசிகளுக்குச் செல்வம் பெருகும், ஜூன் மாதத்தில் 'இரட்டை அதிர்ஷ்டம்'
8வது ஊதியக்குழு: OPS, சம்பளம், கூடுதல் ஓய்வூதியம்..... ஊழியர் அமைப்புகளின் முக்கிய கோரிக்கைகள்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: OPS, சம்பளம், கூடுதல் ஓய்வூதியம்..... ஊழியர் அமைப்புகளின் முக்கிய கோரிக்கைகள்
கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம்! பணத்தை அள்ளலாம்
camera icon6
Ketu peyarchi 2026
கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம்! பணத்தை அள்ளலாம்
Best Phones To Play BGMI: ₹50,000க்குள் மிரட்டலான கேமிங் போன்கள்! முழு லிஸ்ட் இதோ
camera icon6
Nothing Phone 3
Best Phones To Play BGMI: ₹50,000க்குள் மிரட்டலான கேமிங் போன்கள்! முழு லிஸ்ட் இதோ
சென்னையில் இன்று விஜய் பிரச்சாரம்! தவெக வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழக அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. அனைத்து கட்சிகளும் தங்களது வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்துள்ளன. தமிழக வெற்றிக் கழகம் 234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை நேற்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகம் செய்தது. சென்னையில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட விழாவில், தவெக தலைவர் விஜய் தமிழகத்தில் போட்டியிடும் 234 வேட்பாளர்களையும், புதுச்சேரியில் போட்டியிடும் 30 வேட்பாளர்களையும் ஒரே மேடையில் அறிமுகம் செய்து வைத்தார். இந்த தேர்தலில் விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு முக்கிய தொகுதிகளில் நேரடியாக போட்டியிட உள்ளார். கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் என். ஆனந்த் தி.நகர் தொகுதியிலும், ஆதவ் அர்ஜுனா வில்லிவாக்கம் தொகுதியிலும் போட்டியிடுகின்றனர். கட்சியின் முக்கிய தலைவர்கள் பலரும் களம் காண உள்ளதால், இந்த தேர்தலில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிகமாக உள்ளது.

மேலும் படிக்க | வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லாதவர்கள் வாக்களிக்க முடியாதா? முக்கிய அப்டேட்

விஜய்யின் தேர்தல் சுற்றுப்பயணம்

இதற்கிடையில், விஜய்யின் தேர்தல் சுற்றுப்பயணமும் இன்று தொடங்குகிறது. சென்னையில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளுக்கு மத்தியில் விஜய் பரப்புரை செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே பெரம்பூர் தொகுதியில் பரப்புரை செய்ய விஜய்க்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அவர் நேரடியாக புகார் அளித்ததை தொடர்ந்து தற்போது தேர்தல் ஆணையம் அவருக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இன்று திங்கட்கிழமை சென்னையில் விஜய் தனது முதல் கட்ட பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்ள உள்ள நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைமை சில முக்கியமான அறிவிப்புகளை தனது தொண்டர்களுக்கும் நிர்வாகிகளுக்கும் வெளியிட்டுள்ளது.

புஸ்ஸி ஆனந்த் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

பொதுச் செயலாளர் என். ஆனந்த் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "தலைமை நிலையச் செயலக அறிவிப்பு.. அனைவருக்கும் வணக்கம்.. தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில், மக்கள் விரும்பும் முதல்வர் வேட்பாளர், தமிழக மக்களின் வெற்றித் தலைவர் அவர்கள், சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியிலும், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளார். இந்நிலையில், நாளை (30.03.2026, திங்கள்கிழமை) சென்னை பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில், மதியம் 2 மணி முதல் 4 மணி வரை, கழகத் தலைவர் அவர்கள் தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபட தேர்தல் ஆணையத்திடம் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை சென்னை கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியிலும், அதன் பிறகு, மாலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, வில்லிவாக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதியிலும் வெற்றித் தலைவர் அவர்கள் தேர்தல் பிரசாரம் மேற்கொள்ள அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் உள்ள மற்ற தொகுதிகளிலும் பிரசாரத்திற்கான அனுமதி பெறுவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இப்பிரசார நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்பவர்களுக்குத் தேவையான குடிநீர், மருத்துவ வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த பிரசாரங்களில் கலந்துகொள்ள வரும் கழகத் தலைவர் அவர்களின் பிரசார வாகனத்தை இருசக்கர வாகனங்கள் உள்ளிட்ட எவ்வித வாகனங்களும் பின்தொடர்வதைத் தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அத்தோடு இந்தத் தேர்தல் பிரசாரங்களை, கர்ப்பிணிப் பெண்கள், சிறுவர் - சிறுமியர், பள்ளி மாணவ - மாணவியர், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள், உடல்நலம் குன்றியவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் நேரில் வந்து கலந்துகொள்வதைத் தவிர்த்து, சமூக வலைத்தளம் மற்றும் தொலைக்காட்சி நேரலைகளில் கண்டு, அனுமதிக்கப்பட்ட கழக நிர்வாகிகள் மட்டுமே பங்கேற்க முழு ஒத்துழைப்பு தருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

திமுகவின் கோட்டையில் களமிறங்கும் விஜய்

கட்சி தொடங்கிய முதல் நாளிலிருந்தே ஆளுங்கட்சியான திமுக அரசை கடுமையாக எதிர்த்து வருகிறார் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய். தொடர்ந்து தனது கூட்டங்களிலும், மாநாடுகளிலும் திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார். சென்னை எப்போதுமே திமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் நிலையில், விஜய் தற்போது சென்னையிலேயே, குறிப்பாக வடசென்னையில் நேரடியாக களமிறங்குவது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் போட்டியிடுவது திமுகவின் வெற்றி வாய்ப்பை எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் என்று பலரும் எதிர்பார்த்துக் காத்து கொண்டுள்ளனர்.

ஏற்கனவே பெரம்பூர் தொகுதியில் திட்டமிடப்பட்டிருந்த விஜய்யின் பரப்புரைக்கு காவல்துறையினர் அனுமதி மறுத்திருந்தனர். அப்போது சில அதிகாரிகள் திமுகவின் கைக்கூலியாக செயல்படுவதாக தவெக தரப்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தது. மேலும், இது தொடர்பாக சென்னை தலைமை செயலகத்திற்கு நேரில் சென்ற விஜய், தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரியிடம் நேரடியாக புகார் அளித்திருந்தார். இதனை தொடர்ந்தே தற்போது பெரம்பூர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்ய விஜய்க்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. வடசென்னை போன்ற மக்கள் தொகை அதிகம் உள்ள, மிகவும் குறுகலான சாலைகளை கொண்ட ஒரு பகுதியில், லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் மத்தியில் விஜய் எவ்வாறு தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்ளப் போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | விஜய் 2 தொகுதிகளில் போட்டி.. இதற்கு முன் இப்படிச் செய்த முதல்வர் வேட்பாளர் யார்?

