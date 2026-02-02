விஜய்யின் முதல் செய்தியாளர் சந்திப்பு எப்போது? தவெக அருண்ராஜ் முக்கிய தகவல்!

தமிழகத்தில் நடைபெற உள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பாக தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கப்பட இருக்கிறது. இக்குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் கே ஜி அருண்ராஜ் மதுரை மண்டல நிகழ்வில் கலந்து கொண்டார். இந்த கூட்டத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழக முக்கிய நிர்வாகிகள் தலைவர்கள், செயலாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் தங்கள் சங்கத்தின் சார்பான கோரிக்கைகளையும், மக்களின் நலன் சார்ந்த புதிய திட்டங்களையும் அடங்கிய மனுவை சமர்பித்தனர். இதனை தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வில் தமிழக வெற்றிக் கழக கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அருண்ராஜ் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.
அருண்ராஜ் பேட்டி!
அதிமுகவின் விமர்சனங்களை கடந்துபோகிறோம். திமுகவின் மக்கள் விரோத செயல்களை எடுத்துச்சொல்வோம். தவெக கூட்டத்தில் பெறப்படும் மனுக்களை விஜய் நேரடியாக கண்காணிப்பார். எங்கள் ஆட்சி அமைந்தவுடன் மக்கள் நலப்பணிகளை சிறப்பாக செய்வோம். கூட்டணி தொடர்பான நிலைப்பாட்டில் மாற்றம் இல்லை. தவெக தலைவர் விஜயை முதல்வராக ஏற்பவர்களோடு கூட்டணி. ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்தில் பங்கு கூட்டணிக்காக கூட்டணிக்கு அழைப்பதற்காக சொல்லவில்லை. இது கொள்கை சார்ந்த முடிவு.
பொதுவெளியில் பேச முடியாது
கூட்டணி குறித்து நான் பொதுவெளியில் பேச முடியாது. அதிமுக ஊழல் கட்சி என்றால் அதிலிருந்த முன்னாள் அமைச்சர்களை நிர்வாகிகளை சேர்ப்பது ஏன் என டிடிவி தினகரன் பேசியது குறித்த கேள்விக்கு? பேசியவரின் பின்னணி என்ன? நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை. தவெக தலைவர் விஜய் நானும் ஊழல் செய்ய மாட்டேன். என்னுடன் உள்ளவர்களையும் ஊழல் செய்ய விட மாட்டேன் என தெரிவித்துள்ளார். கண்டிப்பாக விஜய் யாரையும் ஊழல் செய்ய விடமாட்டார். மக்களின் முழு ஆதரவை பெற்று தவெக தனிப்பெரும்பான்மையோடு ஆட்சி அமைக்கும்.
ஜனநாயக புரட்சி
மக்கள் மாற்றத்திற்காக ஏங்கிக் கொண்டுள்ளார்கள். வரும் தேர்தலில் ஜனநாயக புரட்சி ஏற்படும். கூட்டணி குறித்து பொதுவெளியில் பேச முடியாது. கூட்டணி குறித்து தலைவர் முடிவெடுப்பார் அவரே அறிவிப்பார். முதல்வர் எப்போது உண்மையான பத்திரிக்கையாளர்களை சந்திக்கிறாரோ அதற்கு அடுத்த நாள் விஜய் பத்திரிக்கையாளர்களை சந்திப்பார். கருத்துக்கணிப்பா? கருத்து திணிப்பா என்ற வகையில் தான் உள்ளது. திமுகவிடம் மக்கள் பலம் இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தென் மாவட்டங்களில் ஒலித்த மக்களின் குரல்! - தேர்தல் அறிக்கை குழுவின் பயணம்!
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் தளபதி விஜய் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான 'தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்புக் குழு' தனது களப்பணியை மதுரையில் இருந்து வெற்றிகரமாகத் தொடங்கியுள்ளது.… pic.twitter.com/N8eCq6THEY
— Arunraaj TVK (@arunraajkg) February 1, 2026
